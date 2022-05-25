Окупанти не формують угруповання для відновлення наступу на Чернігівщину, - речниця прикордонного загону

Росія поки що не формує угруповання для відновлення наступу на Чернігівську область.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

За її словами, росіяни продовжують утримувати в прикордонних із Чернігівщиною та Сумщиною Брянській та Курській областях підрозділи своєї армії.

"В окремих напрямках противник посилює інженерне облаштування позицій. Але формування ворогом угруповання для відновлення наступу не спостерігається", - пояснила вона.

Нагадаємо, що раніше видання The Washington Post повідомляло про накопичення військ РФ біля північних кордонів України.

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