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Новини Війна
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Окупанти не формують угруповання для відновлення наступу на Чернігівщину, - речниця прикордонного загону

кордон

Росія поки що не формує угруповання для відновлення наступу на Чернігівську область.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

За її словами, росіяни продовжують утримувати в прикордонних із Чернігівщиною та Сумщиною Брянській та Курській областях підрозділи своєї армії.

"В окремих напрямках противник посилює інженерне облаштування позицій. Але формування ворогом угруповання для відновлення наступу не спостерігається", - пояснила вона.

Нагадаємо, що раніше видання The Washington Post повідомляло про накопичення військ РФ біля північних кордонів України.

Також читайте: Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України. Рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися, - Мотузяник

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+55
Где то мы это уже слышали.
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25.05.2022 16:28
+27
Дежавю́ (фр. déjà vuhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8E#cite_note-3 ) - психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте ....
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25.05.2022 16:29
+26
шо там, "ударних кулаков невідать"? до 24 лютого теж нічого не бачили..
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25.05.2022 16:31
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Где то мы это уже слышали.
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25.05.2022 16:28 Відповісти
Перед 24.02
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25.05.2022 16:35 Відповісти
Так це ж навіть не політики, може прикордонникам видніше?
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25.05.2022 17:36 Відповісти
прикордонникам було видніше понтонну переправу через припять в чорнобильському напрямку...
там тоже так нічого не формували, що аж за пару днів до києва дійшли
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25.05.2022 18:24 Відповісти
Дежавю́ (фр. déjà vuhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8E#cite_note-3 ) - психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте ....
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25.05.2022 16:29 Відповісти
со второго раза им точняк ничего не светит,ИМХО єто как лукашенко который водит свое потешное войско туда сюда под границей,для сдерживание войск и непереброски на восточный фронт
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25.05.2022 16:29 Відповісти
От мля! Ви можете, хоча б між собою домовитись...
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25.05.2022 16:30 Відповісти
Шеховцова? А я думав,Рєзнікова.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
шо там, "ударних кулаков невідать"? до 24 лютого теж нічого не бачили..
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25.05.2022 16:31 Відповісти
"Вторгнення не буде, НЄ НАГНЄТАЙТЄ" - те саме!!! Дибіли, бл*!!!
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25.05.2022 16:31 Відповісти
Ты можешь до наших погранцов в Черниговскую область подьехать и вывалить им что они дебилы и нихуа не понимают, в отличии от героического полклводца с цензера, - Сашки Невского. Они твою жизнь защищают, пока ты строчишь на них оскарбления.
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25.05.2022 18:01 Відповісти
Хреново защищают.
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25.05.2022 19:09 Відповісти
Прикордонникам респект, а я по це-
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Про це пише https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/ The Washington Post , інформує. Джерело:
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26.05.2022 00:10 Відповісти
Вибачайте реб'ята, але краще нам вірити іноземним спеціалістам.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Про це пише https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/ The Washington Post , інформує. Джерело:
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25.05.2022 16:33 Відповісти
Так отож.
Наші речники принесли ті ж самі граблі.
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25.05.2022 16:41 Відповісти
По чем тебе и софочке со словацким флагом платят кацапы за ипсо? Специально зашёл на сайт вашингтон пост и прочитал их статью. Так вот, там нет экспертного мнения американцев и их подтверждения о том, что кацапы что-то там стягивают. Вся их статья это вью пограничника нашего и то что он видит и его размышления, не более. Никакого подтверждения ударных группировок от амеров и близко там нет. Пограничник лишь констатирует факты, которые к слову есть у сводках нашего мо, обладнання інженерних позицій, посилення ділянки кордону, обстріли. Ничего нового он не сказал. Если бы Киеву что-то грозило бы в ближайшее будущее, то амеры бы уже во всю трубили и все посольства западные как один снова бы бежали с города. А так, в Киеве даже ракетами не стреляют сейчас. Имхо возможно это договорняк какой-то между западом и Рахой, но про ракетные обстрелы Киев уже давно забыл и не знает что это такое, в отличии от других городов Украины
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25.05.2022 16:55 Відповісти
На цензоре есть группа людей( некоторые со множеством аков), которых не интересует правда и реальное положение дел, их задача крикнуть ганьба Зеленскому и ко, зрада и Слава Украине для пущего эффекта. Читать первоисточники им не интересно и не нужно, ибо там надо думать и анализировать, проще мочить по накатанной. И даже если бы в статье было что-то реально ценное и интересное, нашим пограничникам и разведчикам, которые находятся в гуще событий, наверное все же видней чем газетчикам, где вашингтон пост пишет одно, а нью йорк таймс противоположное в одно и тоже время.
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25.05.2022 17:10 Відповісти
А є кончені дебілушки, які проігнорували факт війни від 2014 року.
Краще будувати дороги, казали вони.
Закінчимо швидше війну, бо втомились., Індекс борщу не витримує воєнних дій.
Досить тому військовому шлаку заробляти на війні гроші. Подумаєш когось там убили, ми їх туди не посилали. Какая разніца как називаєцца уліца, главнає щоб була заасфальтована, какая разніца на каком язике гаваріть, лішь би нє на укрАінскам. Якщо зміцнювати армію, то коштів на дороги не вистачить, а ми вже з медвечуком домовились на рахунок бітуму.
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25.05.2022 17:22 Відповісти
Ігорьок, а ты за зеленського тут?
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25.05.2022 17:30 Відповісти
Нет. Ни за Порошенка, ни за Зеленского, ни за кого либо другого. Я за Украину. И эти боты провокаторы меня бесят. В военное время головой надо думать, а не срать на руководство по сайтам. И прежде чем срать головой хоть бы думали, а так волают бездумно зрада. Если такие принципиальные и всезнающие, то на улицу в том же Киеве пусть выйдут и Зеленского ********, так там будут с голой сракой к столбу примотаны.
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25.05.2022 17:37 Відповісти
Дасиш мені відповідь на одне питання.
Хто такий Єрмак і чому він займається найважливішими державними справами ?
Якщо він настільки крутий, то чому його не поставили на легітимну посаду, щоб і відповідальність певна була.
Подумай, Ігорок...
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25.05.2022 18:18 Відповісти
"какая разница - зеленский, порошенко.." -- это и есть детектор кремлебота или дурака.
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25.05.2022 19:01 Відповісти
Та при чому Київ ? Мова про Чернігів та Суми.
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25.05.2022 17:16 Відповісти
И опять же, достаточно головой подумать и вопроса "а причем Киев" уже не будет. Черниговская и Сумская область это дороги на Киев, вот и вся их ценность.
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25.05.2022 17:29 Відповісти
Ти ідіот? Подивись їх карту новососії
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25.05.2022 17:31 Відповісти
Потому что Чернигов это северный форпост Киева. Без захвата Чернигова, ты Киев не захватить, ну со стороны раши точно. С Черниговщины открывается плацдарм на Киев.
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25.05.2022 17:31 Відповісти
Тобто сам Чернігів та Суми їм не цікаві ?
Не пишіть дурниць.
Правда, що їм бракує сил захопити все зразу, тому вони діють по черзі.
Треба бути ідіотом, щоб цього не розуміти.
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25.05.2022 18:13 Відповісти
Не умоляйте роль Сумщины...Мы тоже внесли лепту защиты Киева...🤔
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25.05.2022 19:18 Відповісти
Да, так и есть - читала статью. И всем рекомендую сначала читать первоисточник, а не доверять пересказам. Другое дело, что наши СМИ создали кликбейтный заголовок и во всю тиражируют, доводя напряжение в гражданском обществе до паники.

Но это не отменяет факта, что северная граница должна быть укреплена максимально и готова не допустить повторного вторжения. Кацапы и на такое могут пойти, если силенок хватит. Дважды на одни грабли, недооценки ситуации и намерений врага, наступать нельзя. Лучше перебдеть.
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25.05.2022 17:32 Відповісти
Ніхто нічого зараз не укріпить.
Ви читали що там все прострілюється.
Але все ж намагаєтесь гарантувати повторний ненапад.
Оййойо...
Треба готуватись. Крапка.
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25.05.2022 18:11 Відповісти
Да, да ни кто нихера не формирует и война не должно была начаться. С шашлыками зелень не ****** много уже их валяется, только не съедобные
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25.05.2022 16:32 Відповісти
Потім буде - Формують але не багато. Багато, але недостатньо для нападу. Достатньо, але нападати не будуть. Потім -а-я-я-я-яй. Подло ізподтішка напалі, пока ми мірно спали перед поездкой на шашликі.
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25.05.2022 16:32 Відповісти
Потім вилізе Обдристович я заявить-"Про@бали".
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25.05.2022 16:50 Відповісти
не вистроїли свої танки в "свиню"
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25.05.2022 16:59 Відповісти
Чому в свиню. Достатньо інших методів оборони. Чомусь Південь кацапи взяли за день, а вибивати їх потрібно буде місяцями. Бо вони вже редутів там всіляких за три місяці понабудували. То ж гинути ми будемо, а не вони б загинули в разі будівництва інженерних захисних споруд ще перед навалою. Це що, як не зрада?
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25.05.2022 17:13 Відповісти
Значить наступ буде, гарантовано.
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25.05.2022 16:33 Відповісти
если даже и будет то думаю на расстояние выстрела РСЗО по Киеву их не подпустят уже,а то что ракеты летают то херня,тут на на баскет.площадкам школота под сирены в бацкет играет и пиво пьют.прилетит так прилетит,от судьбы ,смерти и этой войны не убежишь.Все будет так как оно должно быть даже если тебе кажеться что чтото идет не так.Суждено помереть под завалами помрешь,суждено пожить в палатке поживешь,хуже когда инвалидность получить,а смерть особено быстрая то таке ИМХО_)
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25.05.2022 16:39 Відповісти
Та причем тут Киев? Кроме Киева, что городов и сел нету?

Эти питухи смотрят, что территорию не минируют, фугасы не ставят....а занимаються восстановлением (велыке будивныцтво - 2.0) без всяких фортификационных сооружений.

Вот и полезут! Или вы думаете, что все закончилось? НЕТ, не закончилось
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25.05.2022 16:46 Відповісти
кто тебе сказа что не делаются фортификационіе сооружения? с 1 мая по всей границе с беларусью делаються эти сооружения
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25.05.2022 16:54 Відповісти
АЛЛЕ!!! Там территория должна быть завалена как в Камбодже и закрыта для всех передвижений (такая себе зона отчуждения минных полей. Спроси у Изгаиля про границы)...что бы даже лис не прошмыгнул
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25.05.2022 17:00 Відповісти
золотые слова. заград зона по кордону должна была появиться еще нексолько лет назад когда меры, ГУР, британцы предупреждали о нападении. Но закапали в землю вместо мин деньги.... Такие мероприятия как минимум дату время для перегруппировок если раша что-то начнет бузит да и в любом случае шведского стола с монгольским наскококм как это случилось 24.02.2022 не полчится..
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25.05.2022 17:24 Відповісти
Та ви, батєнька, фаталіст.
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25.05.2022 17:14 Відповісти
22 000 погибших в Мариуполе изза ******** ( по Арестовичу) Чонгар
КТО ЗА ЭТО ПОЙДЁТ ПОД СУД ?
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25.05.2022 16:35 Відповісти
Повесят на Порошенко. Нельзя же, в самом деле, обвинить всемирно узнаваемого величайшего лидора современности. Или даже его завхоза.
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25.05.2022 16:40 Відповісти
Це навіть не лідор, це цілий лідорасіщє.
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25.05.2022 16:51 Відповісти
Один вброс про расстрелы командирами,второй вброс про окружение Северодонецка,третий вброс про формирование войск для наступления с Севера,четвертый вброс про Беларусь.И это далеко не все вбросы .Чувствуется руководящая роль нашими гнидами со стороны кремля.Развитие паники и пораженческих,упаднических настроений в Украине- это тоже элементы гибридного наступления кремлевского плешивого окурка.Гниды повсеместно..Элемент нечистоплотности.
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25.05.2022 16:35 Відповісти
Завтра кто то обязательно напомнит о необходимости переговоров и поиска мира в глазах.
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25.05.2022 16:42 Відповісти
Точно. Зєля з трагічним виглядом скаже "ми зробили ВСЕ, щоб підготуватися до війни, але зараз треба підписувати і погоджуватися, бо втратимо країну".
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25.05.2022 16:46 Відповісти
Щоб не бути гнидою для початку треба перестати говорити й писати москальською мовою -- мовою одвічного ворога України.

А по-друге, витягнути з бункера такого собі коломийського, і запитати про його інтерв'ю 2019-го року і про його ставлення до нинішньої війни. Він за 90 днів так нічого й не сказав.

Ну і по-третє, щоб "********" (причому значно серйозніше, ніж сказав арестович), не знадобилося ніяких "вбросов". Все було зумисно і спеціально. За це досі ніхто не сів.
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25.05.2022 16:44 Відповісти
Про "расстрельі командирами" єто не вброс єто законопроект зеленьіх ***************.
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25.05.2022 16:47 Відповісти
Эта тенденция уже больше недели идет, если не ошибаюсь. Для чего, вот вопрос. Кому-то очень надо прогнуть население?
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25.05.2022 16:48 Відповісти
Журналісти ******* полоскотати нерви співгромадянам. А нужно щоб знову не було як 24.02. А то вже велике відбудівництво не сьогодні, завтра розпочнеться.
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25.05.2022 17:25 Відповісти
Куди прогнуть? Щоб завтра насєлєніє вийшло на майдани з гаслами "Вєрім дбр, Турчінова под суд!"?

Може у Вашого "кому-то" є чітко визначене прізвище?
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25.05.2022 17:43 Відповісти
Під Сєвєродонецьком оперативне оточення. Це добре, дуже добре, чи просто чудово? Збільшення рашистських військ на кордонах це знову добре? В білораші не скаутський зліт, а переміщення ( мало зрозумілі звичайно) ссо білораші, невже це так мило? Знову кортить розслабитись, чи ви і не напружувались з 24.02.?
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25.05.2022 17:22 Відповісти
Деякі не напружувались ще з 2014-го. Вони одразу ж "усталі от войни".
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25.05.2022 18:19 Відповісти
"ето всьо амеріканскіє смі нагнєтают істєрію" - казав виродок обизянячий хламідія за тиждень до рашистського вторгнення
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25.05.2022 16:36 Відповісти
Це американці "Washington Post" істерію нагнітає. А насправді ніякої загрози нападу нема. Ці американці такі панікьори але нам тут на місці краще видно. Друзі, нічого не нагадує?
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25.05.2022 16:37 Відповісти
А вы сами статью читали? Там вообще никакого нагнетания нет. Де факто, пересказ о работе пограничников и жизни приграничных сел.
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25.05.2022 16:50 Відповісти
абсолютно згоден:
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/

стаття про ******* щоденні справи прикордонників і білу, яка прийшла в наші українські сім'ї. Про сім'ю, де п'ять дочок і шосту вагітність - це капец просто.
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25.05.2022 17:27 Відповісти
*біДу
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25.05.2022 17:28 Відповісти
Согласен, читал, чисто размышления пограничника.
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25.05.2022 19:10 Відповісти
гірше скабєєвої
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25.05.2022 17:01 Відповісти
Окупанти не формують угрупування для відновлення наступу на Чернігівщину, - речниця прикордонного загону.

А в Кремлі в "курсЄ дєла" ? Якесь чергове "тиць п*здиць" ?
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25.05.2022 16:37 Відповісти
Мляяяяяяяя!!!!
Та після Резникова у лютому, у нас всіх вже АЛЕРГІЯ та НЕРВОВИЙ ТІК на словосполучення "нема наступальних угруповань"!!!
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25.05.2022 16:37 Відповісти
НЕ порте нам экономику вы нагнетаете войны не будет войска не активны как в воду смотрели предупреждали каждый день начиная с осени Европа и США все сбылось карта-Возможные маршруты предполагаемого российского вторжения в Украину (январь 2022 г.).Possible routes of alleged Russian invasion of Ukraine (January 2022)
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25.05.2022 16:37 Відповісти
якщо не планують, значить планують.
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25.05.2022 16:46 Відповісти
у будь-якому випадку, коли це можливо, стріляти та знищувати скупчення ворожих сил по той бік кордону.
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25.05.2022 16:47 Відповісти
Не-е-т. На эта я пайтить не магу!
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25.05.2022 17:04 Відповісти
///
Появилась информация, зачем рф перемещает свои «Искандеры» по территории Беларуси

Как пишут СМИ, ссылаясь на множество источников, оккупанты, начиная с 22 мая, на беларуской территории переместили три пусковые установки ОТРК «Искандер» из района Осиповичей в Могилевской области в Речицу в Брестской области - буквально в 6 километрах от госграницы Украины.
Выбранная позиция позволяет оккупантам из состава 107 ракетной бригады 35-й армии Восточного военного округа рф бить по объектам в западной и центральной части Украины до линии Подольск (Одесская область) - Лубны (Полтавская область) - Глухов (Сумская область).
Можем предположить, что россияне ищут позицию, которая позволит «доставать» ракетами с дальностью стрельбы в 500 км объекты по всей западной и центральной части Украины.
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25.05.2022 16:55 Відповісти
Раз по ху йловцам ударить не смеем на восьмом году войны, то может хоть по подху й ловцам беларуским хватит смелости влупить в случае работы ракет по нам с ихних городов. Хоть с арты.
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25.05.2022 17:08 Відповісти
Не можна.

Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь. Документ 112_692, чинний, поточна редакція - Набрання чинності від 06.08.1997

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692

А ще Україна має з Білоруссю дипломатичні стосунки -- обстрілювати їх заборонено міжнародним правом.
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25.05.2022 17:39 Відповісти
Вони в Речиці так само стояли перед війною
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25.05.2022 18:22 Відповісти
Jeśli tak jest to sytuacja jest krytyczna
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25.05.2022 17:15 Відповісти
Вона давно така. То більше, то менше.
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25.05.2022 17:32 Відповісти
цікаво чи вона побачить руцький стручок у себе в сраці
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25.05.2022 18:03 Відповісти
Знову ці ударні угрупування, ми таке вже чули 3-4 місяці назад
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25.05.2022 18:15 Відповісти
Кому вірить? Одні кажуть, що угрупування РФ військ не накопичується, інші - що накопичується повним ходом...
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25.05.2022 18:20 Відповісти
Зеленая банда просто не говорит правду, что бы не допустить паники. Иначе слуги Народа побегут, и создадут заторы на дорогах.
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25.05.2022 18:43 Відповісти
Із підтверджених джерел "наразі немає чого панікувати". Товариш сказав

, не буду казати звідки.
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25.05.2022 19:12 Відповісти
Резніков, цілий міністер, теж так казав напередодні вторгнення
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25.05.2022 21:21 Відповісти
 
 