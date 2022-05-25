Окупанти не формують угруповання для відновлення наступу на Чернігівщину, - речниця прикордонного загону
Росія поки що не формує угруповання для відновлення наступу на Чернігівську область.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
За її словами, росіяни продовжують утримувати в прикордонних із Чернігівщиною та Сумщиною Брянській та Курській областях підрозділи своєї армії.
"В окремих напрямках противник посилює інженерне облаштування позицій. Але формування ворогом угруповання для відновлення наступу не спостерігається", - пояснила вона.
Нагадаємо, що раніше видання The Washington Post повідомляло про накопичення військ РФ біля північних кордонів України.
Топ коментарі
+55 Сергей Воробей #492359
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там тоже так нічого не формували, що аж за пару днів до києва дійшли
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.
Про це пише https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/ The Washington Post , інформує. Джерело:
Про це пише https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/ The Washington Post , інформує. Джерело:
Наші речники принесли ті ж самі граблі.
Краще будувати дороги, казали вони.
Закінчимо швидше війну, бо втомились., Індекс борщу не витримує воєнних дій.
Досить тому військовому шлаку заробляти на війні гроші. Подумаєш когось там убили, ми їх туди не посилали. Какая разніца как називаєцца уліца, главнає щоб була заасфальтована, какая разніца на каком язике гаваріть, лішь би нє на укрАінскам. Якщо зміцнювати армію, то коштів на дороги не вистачить, а ми вже з медвечуком домовились на рахунок бітуму.
Хто такий Єрмак і чому він займається найважливішими державними справами ?
Якщо він настільки крутий, то чому його не поставили на легітимну посаду, щоб і відповідальність певна була.
Подумай, Ігорок...
Не пишіть дурниць.
Правда, що їм бракує сил захопити все зразу, тому вони діють по черзі.
Треба бути ідіотом, щоб цього не розуміти.
Но это не отменяет факта, что северная граница должна быть укреплена максимально и готова не допустить повторного вторжения. Кацапы и на такое могут пойти, если силенок хватит. Дважды на одни грабли, недооценки ситуации и намерений врага, наступать нельзя. Лучше перебдеть.
Ви читали що там все прострілюється.
Але все ж намагаєтесь гарантувати повторний ненапад.
Оййойо...
Треба готуватись. Крапка.
Эти питухи смотрят, что территорию не минируют, фугасы не ставят....а занимаються восстановлением (велыке будивныцтво - 2.0) без всяких фортификационных сооружений.
Вот и полезут! Или вы думаете, что все закончилось? НЕТ, не закончилось
КТО ЗА ЭТО ПОЙДЁТ ПОД СУД ?
А по-друге, витягнути з бункера такого собі коломийського, і запитати про його інтерв'ю 2019-го року і про його ставлення до нинішньої війни. Він за 90 днів так нічого й не сказав.
Ну і по-третє, щоб "********" (причому значно серйозніше, ніж сказав арестович), не знадобилося ніяких "вбросов". Все було зумисно і спеціально. За це досі ніхто не сів.
Може у Вашого "кому-то" є чітко визначене прізвище?
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/
стаття про ******* щоденні справи прикордонників і білу, яка прийшла в наші українські сім'ї. Про сім'ю, де п'ять дочок і шосту вагітність - це капец просто.
А в Кремлі в "курсЄ дєла" ? Якесь чергове "тиць п*здиць" ?
Та після Резникова у лютому, у нас всіх вже АЛЕРГІЯ та НЕРВОВИЙ ТІК на словосполучення "нема наступальних угруповань"!!!
Появилась информация, зачем рф перемещает свои «Искандеры» по территории Беларуси
Как пишут СМИ, ссылаясь на множество источников, оккупанты, начиная с 22 мая, на беларуской территории переместили три пусковые установки ОТРК «Искандер» из района Осиповичей в Могилевской области в Речицу в Брестской области - буквально в 6 километрах от госграницы Украины.
Выбранная позиция позволяет оккупантам из состава 107 ракетной бригады 35-й армии Восточного военного округа рф бить по объектам в западной и центральной части Украины до линии Подольск (Одесская область) - Лубны (Полтавская область) - Глухов (Сумская область).
Можем предположить, что россияне ищут позицию, которая позволит «доставать» ракетами с дальностью стрельбы в 500 км объекты по всей западной и центральной части Украины.
Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь. Документ 112_692, чинний, поточна редакція - Набрання чинності від 06.08.1997
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692
А ще Україна має з Білоруссю дипломатичні стосунки -- обстрілювати їх заборонено міжнародним правом.
, не буду казати звідки.