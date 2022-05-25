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Росія тримає напоготові у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр", - Міноборони

чф

В акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет типу "Калібр" із можливим сумарним залпом до 16 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів блокують цивільне судноплавство, ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Також у районі о. Зміїний пошуково-рятувальною групою ЧФ у складі п’яти катерів/суден та самохідного плавучого крана проведено заходи з підняття уламків знищеного українськими військами російського десантного катера "Серна" та катера типу "Раптор". У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії КРМБ типу "Калібр" із можливим сумарним залпом до 16 ракет", - пояснив він.

Також читайте: Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України. Рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися, - Мотузяник

Автор: 

Міноборони (7334) ракети (4019) Чорне море (1662) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+16
Ждем Гарпуны от Дании и прочих
(раз уж свои Нептуны закатали в асфальт)
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25.05.2022 16:54
+2
Это для защиты аннексированого юга.
С этим надо срочно что то делать, затяните, будет то , что сказал Арестович, про... бали.
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25.05.2022 17:41
+2
ну эти корабли надо потопить, чо ждать когда калибры закончатся, много жертв
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25.05.2022 17:54
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Ждем Гарпуны от Дании и прочих
(раз уж свои Нептуны закатали в асфальт)
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25.05.2022 16:54 Відповісти
Вони стоять за межами ураження гарпунами , підпливати потрібно
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25.05.2022 16:59 Відповісти
а дронами камікадзами, якщо центрово из поднебесья вгатити ?
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25.05.2022 18:31 Відповісти
Ждем,разумеется, вот только их у Дании было 4 ПУ, на 4 ПКР каждая( сняты с вооружения в 2002 г).
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25.05.2022 18:49 Відповісти
треба ********....
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25.05.2022 16:57 Відповісти
Треба наіпнуть кармани наших можновладців.... ,та витратить на зброю.Даром тільки за амбаром.
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25.05.2022 17:20 Відповісти
їхні кармани в європі та інших державах.
найкращий спосіб їх наїпнути- вимкнути їхні телеканали, щоб нарешті почати самостійно думати і не голосувати за їхніх пішок на виборах.
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25.05.2022 17:30 Відповісти
Кацапи,"мацква"заждалась...
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25.05.2022 17:00 Відповісти
Вже мабуть пора зменшити сумарну кількість ракет
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25.05.2022 17:07 Відповісти
До дня Святої Трійці в якості жертвопринесення чекаю на потоплений МРК.
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25.05.2022 17:12 Відповісти
Это для защиты аннексированого юга.
С этим надо срочно что то делать, затяните, будет то , что сказал Арестович, про... бали.
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25.05.2022 17:41 Відповісти
Так показували моторні човни дрони Велика Британія !
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25.05.2022 17:48 Відповісти
ну эти корабли надо потопить, чо ждать когда калибры закончатся, много жертв
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25.05.2022 17:54 Відповісти
треба водолазів з джавилинами
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25.05.2022 17:55 Відповісти
Вже ж трублять,що переданий вже перший mq 9reaper чого його не використати в нанесені ударів по кораблях в криму.п-ць.в сєвас бухті вантажать підводні човни калібрами,відкрито є фотодокази,якого хера ця влада тупить чи затягують війну навмисно!?
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25.05.2022 18:01 Відповісти
Если Минобороны Украины заказывало у зеленых властей Нептуны, а Зеля их не предоставил, то такое предательство надо озвучить. Или Минобороны находится в сговоре с зеленой шоблой.
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25.05.2022 18:37 Відповісти
Дасть Бог здетонують
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25.05.2022 21:30 Відповісти
Ну а де ж ***** ракети, які вже 3 місяці нам безкінця надають і ніяк не можуть надати ***?
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25.05.2022 21:41 Відповісти
 
 