Росія тримає напоготові у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр", - Міноборони

В акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет типу "Калібр" із можливим сумарним залпом до 16 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів блокують цивільне судноплавство, ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Також у районі о. Зміїний пошуково-рятувальною групою ЧФ у складі п’яти катерів/суден та самохідного плавучого крана проведено заходи з підняття уламків знищеного українськими військами російського десантного катера "Серна" та катера типу "Раптор". У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії КРМБ типу "Калібр" із можливим сумарним залпом до 16 ракет", - пояснив він.

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