Зеленський обговорив перспективи членства України в ЄС із канцлером Австрії Негаммером
Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Австрії Карлом Негаммером ситуацію на фронті та перспективи членства України у Європейському Союзі.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів переговори з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили перспективи членства України в ЄС. Подякував Австрії за гуманітарну допомогу, а також за готовність прийняти громадян України на лікування та медичну реабілітацію", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+9 Павло ШОвте
показати весь коментар25.05.2022 17:15
+2 Дмитро Черних #470343
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+1 Eugene E.
показати весь коментар25.05.2022 17:05
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а то одно бла-бла-бла, какой ЕС, если территория страны сокращается каждую неделю (((
словесный понос- ему только выступать на сцена, а что дома .....?
А что решает Австрия ? Она может только блокировать .