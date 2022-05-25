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Зеленський обговорив перспективи членства України в ЄС із канцлером Австрії Негаммером

евроинтеграция

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Австрії Карлом Негаммером ситуацію на фронті та перспективи членства України у Європейському Союзі.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів переговори з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили перспективи членства України в ЄС. Подякував Австрії за гуманітарну допомогу, а також за готовність прийняти громадян України на лікування та медичну реабілітацію", - написав Зеленський.

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Автор: 

Австрія (958) Зеленський Володимир (23732) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+9
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25.05.2022 17:15
+2
ПерспективаУкраїни,що до членства в ЄС,тим паче в НАТО,це реальні реформи корумпованих інституцій та знщення кремлівських гнид на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського!!!)))
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25.05.2022 17:18
+1
Если основные силы врага на луганском направлении, чего бы не заняться Николаевом/Херсоном, и может там замочить фашистов ??
а то одно бла-бла-бла, какой ЕС, если территория страны сокращается каждую неделю (((
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25.05.2022 17:05
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лучше бы говорили о войне и как могут помочь с оружием.
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25.05.2022 17:04 Відповісти
Для немцев это любимая тема - поговорит об оружии. Годами могут говорить...
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25.05.2022 17:16 Відповісти
Если основные силы врага на луганском направлении, чего бы не заняться Николаевом/Херсоном, и может там замочить фашистов ??
а то одно бла-бла-бла, какой ЕС, если территория страны сокращается каждую неделю (((
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25.05.2022 17:05 Відповісти
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25.05.2022 17:15 Відповісти
ПерспективаУкраїни,що до членства в ЄС,тим паче в НАТО,це реальні реформи корумпованих інституцій та знщення кремлівських гнид на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського!!!)))
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25.05.2022 17:18 Відповісти
Яке на х.. ЕС, країну захистіть.
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25.05.2022 17:19 Відповісти
поки рашистські колаборанти-мародери із зе-команди керують країною, ніякий ЄС Україні не світить. Не вірите? Тоді дайте відповідь на просте запитання: чому досі не призначений законно обраний голова САП?! Невже півроку у найогиднішого так багато справ аби підписати указ? А як що окружного суду? Також багато справ? Чи може зелене чмо боїться, що команду почнуть массово саджати за грати антикорупційні органи?!!
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25.05.2022 17:37 Відповісти
О чём с ЕС говорить, если они предлагают сдаться Украине в связи с ихним желанием вести бизнес с росией. А у зеленского болезнь--
словесный понос- ему только выступать на сцена, а что дома .....?
А что решает Австрия ? Она может только блокировать .
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25.05.2022 17:55 Відповісти
З таким успіхом він міг провести переговори з президентом Албанії, однією з найвпливовіших країн Європи.
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25.05.2022 18:18 Відповісти
Згадаємо... "ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори! Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо Президент - не ікона, не ідол, Президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивиться в очі їм. Я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож…".
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25.05.2022 18:19 Відповісти
 
 