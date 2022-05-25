Зеленський обговорив перспективи членства України в ЄС із канцлером Австрії Негаммером

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Австрії Карлом Негаммером ситуацію на фронті та перспективи членства України у Європейському Союзі.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів переговори з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили перспективи членства України в ЄС. Подякував Австрії за гуманітарну допомогу, а також за готовність прийняти громадян України на лікування та медичну реабілітацію", - написав Зеленський.

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