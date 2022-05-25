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Новини Санкції проти Росії
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У Британії відкинули ідею послаблення санкцій в обмін на коридор для експорту врожаю з України

зерно,порт

Міністр оборони Британії Бен Воллес відкинув ідею послаблення санкцій в обмін на зняття російської блокади українських портів для експорту врожаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес Воллес сказав, що Росія повинна "вчинити правильно".

Натомість він привітав пропозицію іншим чорноморським країнам, таким як Туреччина, супроводжувати українські зернові партії.

Україна очікує, що цьогорічний урожай становитиме близько 70% від минулорічного врожаю, оскільки деякі поля зараз під контролем Росії або заміновані.

Нагадаємо, сьогодні в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Читайте також: Велика Британія не відправлятиме кораблі для супроводу зерновозів у Чорному морі, - The Guardian

Автор: 

Велика Британія (5565) зерно (3118) порт (2039) санкції (11794) експорт (4467) Чорне море (1662) Воллес Бен (217) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+10
Борис Джонсон - Прем'єр міністр України!
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25.05.2022 17:21
+9
И правильно сделали
украинцев убивают , насилуют , гробят производства , инфраструктуру .
КОРОЧЕ, обойдётся мир без зерна.

или пусть ЗАКРЫВАЮТ НЕБО НАД УКРАИНОЙ
А ТО украинцы гибнут , а кто-то будет хлеб пшеничный есть.

Надо СНАЧАЛА любить себя и свой народ , а не народ Африки ТОГДА с Украиной будут все считаться
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25.05.2022 17:27
+9
Орков нужно давить с каждым днем сильнее а ослабление санкций взамен на что то это планы *****...
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25.05.2022 17:30
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Борис Джонсон - Прем'єр міністр України!
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25.05.2022 17:21 Відповісти
А так хотіли приплисти і захистити. Потім зрозуміли, що вони самі в цій ідеї.
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25.05.2022 17:22 Відповісти
йой, русскіє би обісралися, як прийшов би воєнний флот.
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25.05.2022 17:23 Відповісти
И правильно сделали
украинцев убивают , насилуют , гробят производства , инфраструктуру .
КОРОЧЕ, обойдётся мир без зерна.

или пусть ЗАКРЫВАЮТ НЕБО НАД УКРАИНОЙ
А ТО украинцы гибнут , а кто-то будет хлеб пшеничный есть.

Надо СНАЧАЛА любить себя и свой народ , а не народ Африки ТОГДА с Украиной будут все считаться
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25.05.2022 17:27 Відповісти
Ну будем мало экспортировать через Европу, зато дорого. По цене в 12 раз выше, как Артемсоль сейчас.
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25.05.2022 17:28 Відповісти
Орков нужно давить с каждым днем сильнее а ослабление санкций взамен на что то это планы *****...
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25.05.2022 17:30 Відповісти
Британці - ви найкращі! Дякуємо! Уклін за позицію
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25.05.2022 17:53 Відповісти
Не можна йти на поступки маніяка.
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25.05.2022 19:26 Відповісти
Світланка

@TGd43tYB9ftVzSc

·
https://twitter.com/TGd43tYB9ftVzSc/status/1529467761247850497 2 ч

"ООН сообщает, что из-за войны в Украине запасов пшеницы на Земле осталось всего на 10 недель"

Забавно.

"Караул, ми хочемо їсти!!!".

А ми хочемо жити!!!

І що будемо робити?
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25.05.2022 20:02 Відповісти
Бомбити москву і топити ЧФ рашки.
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25.05.2022 21:35 Відповісти
 
 