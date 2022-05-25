Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України, - Кулеба
Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Всі ці технічні дискусії про стандарти, критерії. Коли є політичне рішення, що "вони належать нам, ми частина одного" - все інше піде, поки такого політичного рішення немає, ви чуєте сотні аргументів, чому це неможливо. Ми розуміємо, як це працює. Але я вважаю, що багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України", - сказав Кулеба на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.
Міністр додав, що НАТО як інституція не робить буквально нічого для підтримки України у війні, розпочатої РФ.
"Моя думка дуже проста: ми бачимо союзників, які допомагають Україні. Ми бачимо групу союзників по НАТО, які допомагають нам. Але на початку війни (це був суспільний настрій) народ України вважав, що НАТО - це потужна сила, а ЄС може тільки висловлювати різні рівні стурбованості, але війна - це завжди тест, який зриває маски, і ми побачили реальні обличчя.
Ми побачили революційні новаторські рішення, прийняті ЄС, яких вони самі не очікували ухвалити, і ми бачимо НАТО як альянс, інституцію, яка знаходиться осторонь і робить, буквально, нічого. Я з жалем це говорю", - зазначив Кулеба.
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НЕБО НАД УКРАИНОЙ НЕ ЗАКРЫЛИ, но народ Африки зерном кормите
Они там шо курят ? Под бомбами пахать и сеять , убирать и возить зерно африканцам ?????
I це правда, що трактористи ************ на мiнах...
Под чью дудку пляшут вечно голодные?
Тут ссылка на сатью и название небольшая статья и по делу..почитайте... ее автор все верно прмиетил стоит лди Украине давать зерно тем кто подждерживает Россию??!!!
Нам дійсно дуже треба продати зерно, щоби звільнити склади і елеватори під зерно вже цьогорічне!
Так - його буде меньше, ніж торік, але й багато сховищ розбомблені або ж знаходяться на окупованих територіях. Якій сенс ростити і потім збирати врожай, якщо він потім згниє поза сховищами?
А те , що жодна ******* не робить там нічого , щоб не дати ********** продавати крадене в українців зерно ...
Вони кажуть , мовляв приватна властність це святе , не чепайте це , не чепайти замороженні активи ************** . Це святе , ми їх заморозили не для вашої контрибуції, а що б шантажувати ***** ...
Й ось свята властність українців -- зерно , яке потом й кроввю ростилося !
Усі суда , які заходять в порти Бердянська , усі суховантаживкі відомі заздалагідь . Нема нічого складного заборонити їм будь який трафік через Босфор , арестовувати їх ... Й це дуже відповідає усім установам морського права !
Але їм щоб не померли з голоду африканськи папуаси важливійше й тому вони роблять усе , що хоч й крадене зерно доходило до тих , кому нібито погрожує голод .
А после БУЧИ вина и на ЕС И НАТО. И им это надо растлумачить
Реєстрація: 06 листопада 2021
Заходив: 22 травня 2022 в 10:38
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Ваш коммент про нацистов вызывает вопросы - Вы кацап ? До и Ник характерен для троля
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Регистрация: 18.04.2022
В той же час кулеба кинувся обхаркувати НАТО.
Бакланов колотить старе лайно з мервячуком, проти того, хто записав рух України у НАТО в Конституцію і стверджує, що це єдиний, реальний шанс бути захищеними від мордора.
СоУпаденіє?
Реєстрація: 25 травня 2022
Заходив: 25 травня 2022 в 17:54
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Финляндии и Швеции нужно, а нам нет. У них с вступлением тоже не все гладко. У нас "свой путь". Беларусь уже зашла по "особому пути"
По поводу окопов,можкет и рыть придется,в 30км от границы.И да родственнички мои не в епенях,а в их
северной столице,кои пошли за их крейсером,уразумел????
Это как объясняется????
Думал Кулеба нормальный, но его зелені зрадники зіпсували.