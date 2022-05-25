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Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України, - Кулеба

кулеба

Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Всі ці технічні дискусії про стандарти, критерії. Коли є політичне рішення, що "вони належать нам, ми частина одного" - все інше піде, поки такого політичного рішення немає, ви чуєте сотні аргументів, чому це неможливо. Ми розуміємо, як це працює. Але я вважаю, що багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України", - сказав Кулеба на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.

Міністр додав, що НАТО як інституція не робить буквально нічого для підтримки України у війні, розпочатої РФ.

"Моя думка дуже проста: ми бачимо союзників, які допомагають Україні. Ми бачимо групу союзників по НАТО, які допомагають нам. Але на початку війни (це був суспільний настрій) народ України вважав, що НАТО - це потужна сила, а ЄС може тільки висловлювати різні рівні стурбованості, але війна - це завжди тест, який зриває маски, і ми побачили реальні обличчя.
Ми побачили революційні новаторські рішення, прийняті ЄС, яких вони самі не очікували ухвалити, і ми бачимо НАТО як альянс, інституцію, яка знаходиться осторонь і робить, буквально, нічого. Я з жалем це говорю", - зазначив Кулеба.

Читайте також: НАТО підтримуватиме Україну, але не військами, - Столтенберг

Автор: 

Давос (237) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+40
А ещё фигею от зерна
НЕБО НАД УКРАИНОЙ НЕ ЗАКРЫЛИ, но народ Африки зерном кормите
Они там шо курят ? Под бомбами пахать и сеять , убирать и возить зерно африканцам ?????
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25.05.2022 17:32
+35
Кулеба ,блин, 100 баллов
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25.05.2022 17:30
+30
Он имел в виду Венгрию ,хотя нужно было прямо называть ,тех кто коррумпирован паРашей
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25.05.2022 17:46
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Кулеба ,блин, 100 баллов
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25.05.2022 17:30 Відповісти
А ещё фигею от зерна
НЕБО НАД УКРАИНОЙ НЕ ЗАКРЫЛИ, но народ Африки зерном кормите
Они там шо курят ? Под бомбами пахать и сеять , убирать и возить зерно африканцам ?????
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25.05.2022 17:32 Відповісти
Именно так, иначе Европа очень боится что от голода они все начнут к ним бежать
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25.05.2022 17:39 Відповісти
У нас фермеры гибнут от мин и ракет. Для того, что бы Украина кормила Африку, ее нужно было обезопасить от долбонутого плешивого маньяка, которому все заглядывали в очко и строили северные потоки. А теперь звиняйте - нам бы самим прокормиться.
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25.05.2022 18:02 Відповісти
Та привсьому Сумщiна засiяла 90% площи землi в зрiвняннi з минулим роком!
I це правда, що трактористи ************ на мiнах...
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25.05.2022 18:28 Відповісти
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1243145 https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1243145

Под чью дудку пляшут вечно голодные?

Тут ссылка на сатью и название небольшая статья и по делу..почитайте... ее автор все верно прмиетил стоит лди Украине давать зерно тем кто подждерживает Россию??!!!
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25.05.2022 18:34 Відповісти
ембарго для Еритреї це взагалі обов'язок!
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25.05.2022 22:44 Відповісти
Дивно правда,живуть на золоті а їсти немає що.Це не жарт в цій африканській країні великі поклади золота,є нафта та газ,а калійної солі для виробництва добрив в рази більше ніж у Білорусії.
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26.05.2022 17:41 Відповісти
та нам сейчас как-то ***** сколько там бедуинов и прочих феллахов от голода помрёт. Нам сейчас зерно надо продать, потому что валюта нужна. Курс и так вверх лезет, а без импорта зерна можно увидеть доллар по 50, а инфляцию под 30%. Нам продажа не для гуманитарных целей нужна, а для денег. Это вам любой фермер в глухой костопаловке на пальцах объяснит.
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25.05.2022 18:02 Відповісти
Вибачте, але я ще додам.

Нам дійсно дуже треба продати зерно, щоби звільнити склади і елеватори під зерно вже цьогорічне!

Так - його буде меньше, ніж торік, але й багато сховищ розбомблені або ж знаходяться на окупованих територіях. Якій сенс ростити і потім збирати врожай, якщо він потім згниє поза сховищами?
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25.05.2022 18:31 Відповісти
людям, никогда в жизни не видевшим элеватор, это трудно понять.
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25.05.2022 21:18 Відповісти
А хіба тільки це ?

А те , що жодна ******* не робить там нічого , щоб не дати ********** продавати крадене в українців зерно ...
Вони кажуть , мовляв приватна властність це святе , не чепайте це , не чепайти замороженні активи ************** . Це святе , ми їх заморозили не для вашої контрибуції, а що б шантажувати ***** ...

Й ось свята властність українців -- зерно , яке потом й кроввю ростилося !

Усі суда , які заходять в порти Бердянська , усі суховантаживкі відомі заздалагідь . Нема нічого складного заборонити їм будь який трафік через Босфор , арестовувати їх ... Й це дуже відповідає усім установам морського права !

Але їм щоб не померли з голоду африканськи папуаси важливійше й тому вони роблять усе , що хоч й крадене зерно доходило до тих , кому нібито погрожує голод .
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25.05.2022 19:54 Відповісти
да после выхода из Босфора нужно тормозить кацапские танкеры
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25.05.2022 21:04 Відповісти
тут ще висока вирогідність того що орки просто можуть палити поля під час збору врожаю...але все ж таки хочу відзначити що, у першу чергу, саме с/г виробник потребує можливості експорту збіжжя....
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25.05.2022 22:39 Відповісти
Він про що? США і В.Британія,це кістяк НАТО!! Іде булаби Україна без їх допомоги???)))
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25.05.2022 17:36 Відповісти
Он имел в виду Венгрию ,хотя нужно было прямо называть ,тех кто коррумпирован паРашей
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25.05.2022 17:46 Відповісти
И про немцев
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25.05.2022 17:47 Відповісти
Да там багато до кого є претензії, і німці, і австрійці, і угорці, і до французів, навіть до болгар, які все менжуються давати чи не давати зброю
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25.05.2022 17:55 Відповісти
Спитай у Генітальнішего,що робити,нарощувати обороноздатність держави,чи дороги будувати !!!))
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25.05.2022 18:08 Відповісти
І про жабоїдів!! А ми хто,що ми зробили для наближення до євростандартів??)))
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25.05.2022 17:53 Відповісти
Які стандарти? Страни Балтії прийняли ще з совковими стандартами, і нічого, ні парились
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25.05.2022 17:57 Відповісти
Яка така Балтія? Україна по рівню корупції сіспільства десь на рівні Зімбабве! А Прибалтика ще за часи СРСР відрізнялась від решти республік СРСР!!
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25.05.2022 18:05 Відповісти
Військовий бюджет НАТО - 1,56 млрд. євро, бюджет Євросоюзу 164,3 млрд. євро. НАТО мало купити зброю для України?
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25.05.2022 17:45 Відповісти
Вообще-то ВОПРОС В ТОМ ЧТОБЫ ВОЙНА НЕ РАСПОЛЗЛАСЬ ПО ЕВРОПЕ . Потому помогать должны все . И самолётами тоже . И небо закрыть над Украиной
А после БУЧИ вина и на ЕС И НАТО. И им это надо растлумачить
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25.05.2022 17:50 Відповісти
а на хрена вы кротов путинских в зеленую власть выбрали? какое вам НАТО еще нужно?
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25.05.2022 21:11 Відповісти
а хто ще нам винен,що ми вибрали ********* до влади?
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Кулеба называет вещи своими именами. НАТО выродилось.
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25.05.2022 18:21 Відповісти
Не зеленій плісняві,цинічним кремлівським гнидам,про аморальність говорити!!!))
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25.05.2022 17:32 Відповісти
Кулеба на своем месте - этот хоть работает .
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25.05.2022 17:44 Відповісти
да, вчера получил задание от александрочива - мочить НАТО. Сегодня работает.
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25.05.2022 17:52 Відповісти
А "александрович" это кто ? Я просто вчера пропустил , когда вам задания раздавали .
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25.05.2022 19:36 Відповісти
у вас опечатка. Кто такой у вас "александрович" - я не знаю.
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25.05.2022 21:21 Відповісти
Кулеба на тому мЕсті, яке йому фсбшний дерьмак вкаже.
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25.05.2022 18:02 Відповісти
кулеба ПЕСДАБОЛ зеленый и мудак как и все зе шобло вертится как хамелеон
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25.05.2022 21:13 Відповісти
Що то за розумник спамить,в недолугого на більше мізків не вистачає??)))
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25.05.2022 17:56 Відповісти
Ясно, вирішили дискредитувати НАТО, я думаю усі розуміють для чого... Далі треба дискредитувати натівську зброю, територіальну цілісність, оголосити себе нацистами.
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25.05.2022 17:33 Відповісти


Реєстрація: 06 листопада 2021

Заходив: 22 травня 2022 в 10:38

Мене читають: 3

Я читаю: 0

Ваш коммент про нацистов вызывает вопросы - Вы кацап ? До и Ник характерен для троля
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25.05.2022 17:54 Відповісти
Слухай, твої достатньо примітивні коменти трішки задолбуюють... чого ж ти там у Словаччині , чи де, до сих пір в нато? А срати українцям як кулєба не треба... він із зешоблою прекрасно справляються!
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25.05.2022 20:38 Відповісти
Украина не член НАТО. Кулеба, а ты забыл положения Устава НАТО? Или Дерьмак тебя заставляет выглядеть идиотом от имени всей Украины? Идут поставки вооружений, а зеленым дебилам все равно НАТО не такое?
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25.05.2022 17:37 Відповісти
Кремлівський сценарій втілюється в життя,кремлю потрібно замирення на ******** позиціях!!!))
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25.05.2022 17:43 Відповісти
А что Косово член НАТО? Тем не менее сербов удалось остановить только массированными бомбардировками силами НАТО в 1999 году.И без одобрения ООН как-то обошлись.Кацапский беспредел иначе не остановить.Сколько бы нам не поставляли теперь оружия- поздно уже.Каждый день смерти военных, трактористов, спасателей,мирных.Я не знаю,какую надо иметь крепкую психику,чтобы это всё видеть и держаться за букву какого-то устава НАТО.
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25.05.2022 18:16 Відповісти
Просто всі давно зрозуміли, що ваше НАТО гімна варте. Так само як русня, бряцають амбразурами, а на ділі щось всралися. Кажуть, от вам зброя, розберіться. Бо, як би могли щось, вже би зробили.
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25.05.2022 17:39 Відповісти
Их задача координировать действия стран НАТО, Украина не член НАТО все.
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25.05.2022 17:46 Відповісти
‼️‼️‼️с Вами все ясно



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Я читаю: 0

Регистрация: 18.04.2022
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25.05.2022 17:56 Відповісти
Почитал мнения экспертов в Давосе о войне в Украине и печалька нападает! И пуки кулебы именно так и выглядят!
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25.05.2022 17:39 Відповісти
а що там?
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25.05.2022 17:47 Відповісти
Попрошу указать в ответе в чём конкретно Кулеба неправ. В отношение обосравшейся позиции НАТО (не США, не Британии а именно организации НАТО!). Итак, пожалуйста по пунктам: 1, 2, 3 и так дажее. Жду вашего ответа.
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25.05.2022 17:48 Відповісти
вкажіть пункт договору Україна-НАТО ,про який пишете? ******* - не мішки таскать. Чому 2 роки не виконувався закупки на оборону?
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25.05.2022 17:55 Відповісти
Україна в НАТО,спонсор квартальний в США .(Ми побачили революційні новаторські рішення, прийняті ЄС,(блокування фріцами постачання зброї країнами НАТО ,блокування Угорщиною нафтового ембарго ,французьскі і нідерландські заяви про неможливість вступу України в ЄС в найближчі пару десятиріч ,торгівля ,німців,французів,італійців з рашистом підсанкційними товарами подвійного призначення і багато чого такого "революційного і ворожого від ЄС , до України і її народу" яких вони самі не очікували ухвалити, і ми бачимо
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25.05.2022 18:55 Відповісти
план посратись з Нато , заглянуть в очко і договоріться пасєрєдінє заграв новими красками
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25.05.2022 17:45 Відповісти
новую книжку-раскраску димону в ОПе вчера ермак выдал.
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25.05.2022 17:55 Відповісти
Кулеба старается, а смысла мало, ходить у всех просить
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25.05.2022 17:57 Відповісти
Даешь ЯО 1991, и все заткнутся,гаранты, позорище, просить еще надо
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25.05.2022 17:59 Відповісти
ты дэбил - у кацапов есть ядерное орудие но Украина убивает этих твоих тварей
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25.05.2022 22:11 Відповісти
Це виглядає як чергова спроба, з подачі Банкової, побити горщики з НАТО, щоб боневтік здійснив свою давню мрію: за столом переговорів, зазирнути в очі кремлівському упирю.
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25.05.2022 18:03 Відповісти
******* холуї в Європі, закликають зберегти його ліТцо.
В той же час кулеба кинувся обхаркувати НАТО.
Бакланов колотить старе лайно з мервячуком, проти того, хто записав рух України у НАТО в Конституцію і стверджує, що це єдиний, реальний шанс бути захищеними від мордора.
СоУпаденіє?
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25.05.2022 18:06 Відповісти
Пока в НАТО будут сидеть любители *****, эта институция и будет на уровне ООН, потому что эти страны начнут блокировать все важные решения.
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25.05.2022 18:07 Відповісти
Треба було три роки ділом займатися, тоді б були любителі України.
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25.05.2022 18:23 Відповісти
У нас ВСЯ влада любітєлі *****! А вінавата ната????
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25.05.2022 20:42 Відповісти
Занесло что-то Кулебу. Может стоит немного приземлиться и не плевать в колодец из которого тебе воду дают?
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25.05.2022 18:21 Відповісти
Лялька не здатна на самостійні дії,дійство відбувається згідно з сценарієм і режисурою!!!))
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25.05.2022 18:34 Відповісти
НАТО себя не оправдало!!!Да ,Украина туда не входит,но...война-это лакмусовая бумага,которая четко показала,Кто на Что способен.Путлу терь начхать на НАТО.Поэтому Нам Это не нужно,нам нужен союз пасионарных государств,которые четко понимают ситуацию в мире и совместно с нами Хотят ее предотвратить!!!Вот и все!!!!А бла -бла и чрезвычайная озабоченность вместе с ванговаеием ситуации Украине не интересно!!!Мы не гладиаторы!!!И время Колизея в далеком прошлом!!!!
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25.05.2022 18:27 Відповісти

Реєстрація: 25 травня 2022

Заходив: 25 травня 2022 в 17:54

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Финляндии и Швеции нужно, а нам нет. У них с вступлением тоже не все гладко. У нас "свой путь". Беларусь уже зашла по "особому пути"
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25.05.2022 18:35 Відповісти
из Белгорода пишет. Очко жим-жим, окопы заставляют копать, родственники из глубеней отказались принять..... приходится проклятую нату от границ посконной расеюшки отодвигать на украинских пабликах.
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25.05.2022 21:31 Відповісти
Тяв-тяв ,ессно из Белгорода,если мозга не хватает IP пробить.А тебе НАТа надо,чтрбы хороводы с Орбанами,Макронами водить?Они пока консилиум не соберут,хрен помогут реально,ибо свои интересы.
По поводу окопов,можкет и рыть придется,в 30км от границы.И да родственнички мои не в епенях,а в их
северной столице,кои пошли за их крейсером,уразумел????
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25.05.2022 22:16 Відповісти
о доме думай, кончай *********** по вражеским пабликам с примитивными методичками.
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26.05.2022 00:05 Відповісти
Терпеть не могу клинических идиотов с детства,у них национальности нет от природы)))))
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25.05.2022 22:17 Відповісти
це наші брати поляки. прибалти вони наші побратими.
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25.05.2022 18:44 Відповісти
Пошли тупые наезды на НАТО! НАТО как организация ничего и никогда не сделает для Украины кроме выражения солидарности и глубокой озабоченности! Почему? Потому что НАТО это военно-политический блок и если он начнет поставлять оружие в Украину возникнет вопрос участвует ли он в войне, так как он не коммерческая организация и не может продавать или дарить оружие Украине! Каждая отдельно взятая страна НАТО может продавать или дарить или любым другим способом поставлять оружие Украине и это не будет рассматриваться как вступление в войну. Это можно назвать как угодно бизнес , помощь , потому что страна это не военный блок , она может вести отдельную политику , коммерцию , может делать что угодно. А военный блок он на то и называется военным! А теперь посмотрите какие страны шлют нам оружие!? Сплошь и рядом страны члены НАТО! Поэтому не надо гнать бочку! Я понимаю , что Зеленский получил задание от кремля скомпрометировать идею вступления в НАТО в глазах украинцев! Чем он успешно и занимается , не менее успешно сдав юго-восток без сопротивления и под прикрытием возможного захвата Киева , не менее успешно провалив перед этим подготовку к вторжению о котором предупреждали с осени , не менее успешно провалив перед этим перевооружение армии и ракетные программы под соусом великого крадівництва , не менее успешно провалив перед этим операцию с вагнеровцами и сдав наших разведчиков ,не менее успешно прикрывая коррупцию , залеты своих депутатов , не менее успешно уронив в самом начале экономику еще до коронавируса!Очень показательный ряд достижений вышел! Или я что то упустил?
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25.05.2022 19:25 Відповісти
Ну вот только вопрос:почему финов и шведов,в течение кратчайшего времени в НАТО берут(Турция не в счет);прямо уже почти взяли.Мы и опыт боевой имеем и учения совместные проводим,и выносливые,дай бог тем венграм и прочим-а НЕТ, не в "обозримом будущем".Сколько им петиций подавали;сколько лет????
Это как объясняется????
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25.05.2022 22:40 Відповісти
Ця собачка стала навіть гавкучіша за свого хазяїна
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25.05.2022 19:27 Відповісти
Одновременно Дерьмак и Кулеба начали говорить про несовершенство НАТО, а это означает, что они хотят убедить народ Украины, что НАТО это плохо, а это отступление от конституции Украины.
Думал Кулеба нормальный, но его зелені зрадники зіпсували.
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25.05.2022 19:30 Відповісти
Как будто ваша власть не потеряла такого права давным давно.
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25.05.2022 19:39 Відповісти
а не ***** ти цуцик ********? ти сволота щось скавчишь про моральність і аморальність,зовсім берега поплутав скотобаза?ти ще скажи курва, що за три роки при зе ти не бачило як воно ***** слало те саме НАТО,а тепер тут щось поперджуєш?
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25.05.2022 21:52 Відповісти
ответ диме-кулебяке - Рамштайн-2: https://www.youtube.com/watch?v=CurjURZHcDw
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26.05.2022 00:08 Відповісти
це взагалі що? плювати у тих, хто допомагає? і це дипломатія? кулебо, навіщо ж закопувати свій авторитет? і заради кого? заради тих, хто опирається стандартам НАТО з верховенства права, реформ судів та спецслужб? суцільні питання, на жаль.
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26.05.2022 14:17 Відповісти
Кулеба, урод ! Ты представляешь страну, которая ещё страна ,благодаря НАТО. ВЫ - зелёные свиньи под дубом , плюёте в колодец и ср*те в руку дающую... КУОроче , Совки поганые и подх**ловники.
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10.11.2022 22:15 Відповісти
 
 