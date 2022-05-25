Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України, - Кулеба

Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Всі ці технічні дискусії про стандарти, критерії. Коли є політичне рішення, що "вони належать нам, ми частина одного" - все інше піде, поки такого політичного рішення немає, ви чуєте сотні аргументів, чому це неможливо. Ми розуміємо, як це працює. Але я вважаю, що багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України", - сказав Кулеба на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.

Міністр додав, що НАТО як інституція не робить буквально нічого для підтримки України у війні, розпочатої РФ.

"Моя думка дуже проста: ми бачимо союзників, які допомагають Україні. Ми бачимо групу союзників по НАТО, які допомагають нам. Але на початку війни (це був суспільний настрій) народ України вважав, що НАТО - це потужна сила, а ЄС може тільки висловлювати різні рівні стурбованості, але війна - це завжди тест, який зриває маски, і ми побачили реальні обличчя.

Ми побачили революційні новаторські рішення, прийняті ЄС, яких вони самі не очікували ухвалити, і ми бачимо НАТО як альянс, інституцію, яка знаходиться осторонь і робить, буквально, нічого. Я з жалем це говорю", - зазначив Кулеба.

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