На Донбасі ідуть важкі бої, ворог атакує на кількох напрямках і намагається порушити систему української ППО, - Мотузяник

Російські загарбники на Донецькому та Луганському напрямках ведуть наступальні дії, намагаючись оточити українські підрозділи. Наразі українські захисники ведуть важкі бої, аби не дозволити ворогу просунутися вглиб територій.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку українські війська протидіють угрупованню 6-ї армії західного військового округу, 41-ї армії центрального військового округу, береговим військам балтійського флоту, а також підрозділам мобілізаційного резерву т.зв. 1-го армійського корпусу. Ці російські підрозділи зосередилися на утриманні зайнятих рубежів і районів та недопущенні подальшого просування українських військ. З цією метою противник здійснив вогневі нальоти на Рубіжне і Тернову та намагався контрнаступати у напрямку н.п. Тернова, Руські Тишки і Питомник", - повідомив речник.

Крім того, за його словами, на Слов’янському напрямку ЗСУ ведуть бої з російськими військами зі складу 20, 29, 35, 36 армій, 1-ї танкової армії, 68-го армійського корпусу загарбників, які намагаються створити умови для поновлення наступу на Слов’янськ. Зокрема українські війська відбили кілька спроб ворога просунутися у напрямках с. Довгеньке Харківської області та с. Богородичне, що на Донеччині. Зараз ворог продовжує шукати слабкі місця у системі оборони українських військ та активно залучає артилерію і армійську авіацію.

На Донецькому напрямку Сили оборони України ведуть важкі бої з російськими підрозділами, що діють у складі так званих 1-го і 2-го армійських корпусів, 8-ї, 58-ї армій південного військового округу, берегових військ тихоокеанського флоту, 90-ї танкової дивізії центрального військового округу та повітряно-десантних військ. Противник за широкої підтримки авіації веде наступальні дії, намагаючись оточити українські підрозділи біля Лисичанська і Сєверодонецька та вийти на адміністративний кордон Луганської області. Зокрема, на Лиманському напрямку ворог веде інтенсивний наступ з метою повного взяття під контроль н.п. Лиман, застосовує артилерію і авіацію, намагається порушити систему української ППО, зв’язку та управління зброєю, активно вводить в дію комплекси РЕБ. Водночас, за словами Мотузяника, успіху в цих діях ворог наразі не досяг.

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На Сєверодонецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в напрямку Сєверодонецька та с. Гірське, на Бахмутському напрямку протидіють штурмовим діям загарбників у районах Комишувахи та н.п. Відродження. У районі Василівки противник закріплюється та готується до продовження наступальних дій у напрямку с. Берестове.

На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують наступ ворога поблизу Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки і Пісків. Завдяки вдалим діям та ефективній обороні українських підрозділів, противник успіху не досяг. Для протидії українським БпЛА та придушення системи зв’язку підрозділів Сил оборони України ворог застосовує комплекси РЕБ.

На Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог здійснює вогневе ураження в бік позицій українських підрозділів, застосовуючи при цьому артилерію. Зафіксовано ворожі авіаційні удари силами оперативно-тактичної авіації Росії у районі с. Оріхів.

На Південнобузькому напрямку діє російське військове угруповання, до складу якого входять підрозділи 8-ї, 49-ї армій, 22-го армійського корпусу південного військового округу та повітряно-десантні війська. Основні зусилля загарбники зосередили на спробах сковування українських військ і недопущенні перекидання українських резервів на інші напрямки.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках загарбники здійснювали вогневе ураження населених пунктів майже по всій лінії зіткнення. В рамках підготовки до наступальних та контрнаступальних дій у районі м. Берислав росіяни розмістили три важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та намагаються підсилити цей район підрозділами росгвардії і стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву т.зв. 1-го армійського корпусу загальною чисельністю до 2 тис. осіб.

За словами речника Міноборони, на Сіверському напрямку противник вживає заходів з посилення українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання українських військ на інші загрозливі для нього напрямки. У подальшому існує ймовірність продовження ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, а також артилерійських обстрілів прикордонних районів України.

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На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася, визначені підрозділи ЗС Білорусі (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.