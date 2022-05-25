Держдума РФ підняла до 65 років вікові обмеження для укладання першого військового контракту

Державна дума РФ одразу в трьох читаннях ухвалила поправки до закону про військову службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Документом передбачено скасування граничного віку для укладання першого контракту зі Збройними силами РФ.

До набуття чинності ухвалених поправок перший військовий контракт громадяни РФ могли укладати у віці від 18 до 40 років, а громадяни інших держав - від 18 до 30 років. Поправки знімають верхнє вікове обмеження та допускають укладання контракту з особами віком до 65 років.

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Зазначимо, що законопроєкт було внесено на розгляд до Держдуми Росії 20 травня, він пройшов усі формальні процедури та погодження за чотири дні.