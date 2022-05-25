Держдума РФ підняла до 65 років вікові обмеження для укладання першого військового контракту
Державна дума РФ одразу в трьох читаннях ухвалила поправки до закону про військову службу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Документом передбачено скасування граничного віку для укладання першого контракту зі Збройними силами РФ.
До набуття чинності ухвалених поправок перший військовий контракт громадяни РФ могли укладати у віці від 18 до 40 років, а громадяни інших держав - від 18 до 30 років. Поправки знімають верхнє вікове обмеження та допускають укладання контракту з особами віком до 65 років.
Зазначимо, що законопроєкт було внесено на розгляд до Держдуми Росії 20 травня, він пройшов усі формальні процедури та погодження за чотири дні.
Топ коментарі
+39 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар25.05.2022 17:31
+18 Aleksey NotBad
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+18 Yuri Gromov
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"Пол" у російській мові може означати елемент архітектури (підлога), або ризницю між жінками та чоловіками (стать).
Коли користуєтеся автоперекладачем - пам'ятайте, що одне слово може означати різні речі. Так звані омонімі. І у різних мовах вони не співпадають. Тому й переклад слова на іншу мову залежить від його значення.
Такого рода проколы вызывают "смутные сомнения" в искренности автора...
А такі коменти (із "підлогою країни") - це з мого боку 100% лінгвістичний стьоб )))
Щось сьогодні, здається, не мій день, стосовно правопису.
******** путлерюгенд, був би ще тією ідеєю!
Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»
Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода, который представляет интерес сразу для нескольких великих держав. Речь идет о запорожском «Мотор Сич» - предприятии с огромным потенциалом в авиационном двигателестроении. В чем конкретно заключается ценность этого завода и почему в будущем Россия обязательно возьмет его под контроль и модернизирует?
В среду, 25 мая, стало известно о том, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич». На этих цехах выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной мирового двигателестроения.
«В целом, если мы говорим про «Мотор Сич» и находящееся на его производственной площадке конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», то основным активом там являются квалифицированные кадры. С учетом того, что удар нанесен не в рабочее время, хочется надеяться, что жертв со стороны гражданского населения не было. Что касается производства и складских помещений, сейчас каких-то объективных, достоверных данных относительно причиненного ущерба нет, поэтому мы не можем оценить масштаб разрушения»,
«Хочется уточнить, что именно ВСУ придерживаются принципа «выжженной земли». Мы это уже наблюдали на примере «Азовстали». И когда Россия в полной мере освободит Запорожье, отступающие боевики Зеленского обязательно попытаются разгромить этот уникальный завод, чтобы он не смог работать во благо России и всех освобожденных территорий»
.....в перспективе у России есть шанс полного восстановления завода. «Это надо будет делать именно здесь - в Запорожье. Дело в том, что переносить все это огромное производство сложно. Более того, надо всегда помнить о людях. Не зря ведь президент РФ упростил порядок получения российского гражданства для жителей именно Запорожской области. Многие из запорожских уникальных специалистов довольно возрастные. И им будет непросто перестроиться на новый ритм, климат и место жизни в случае переноса предприятия. Поэтому Россия должна дать заводу новую жизнь»
(ах*еть как трогательно...с какой заботой о людях... о специалистах и вообще об уникальном производстве..... которое сперва расхренячили во благо и славу *****... а потом.... а потом хер там восстановят... тем более в руцком Запорожье....)
Welcome to Ukraine, corpses!
хочуть скоротити зобов'язання
а по ящику бидлу будуть мити мізки "вставай страна агромная"
х!йло візьме свою шаблю і лічно поїде в атаку на бєлом конє
Але ВИ мені скажіть одне - розумію гроші, розумію сафарі - ну от невже вони не спілкуються абсолютно ні з ким, щоби не знати що насправді відбувається в Україні? Добре, закрили інфо зі всього світу- але ж телефони то працюють. Поспілкуйтесь зі сватом, братом, кумом, дружиною товариша з яким не спілкувався ніколи. Запитайте їх наскільки вірогідно повернутись живим, і наскільки вірогідно отримати якусь оплату.
Ну та ж плітками займаються у всьому світі - попліткуйту трохи між собою .