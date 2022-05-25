Нардеп "Голосу" Костенко звернувся до союзників: Дайте нам зброю, і ми покінчимо з російською навалою

Важка зброя, яку українська армія вже має, посилює наші позиції й дозволяє утримувати ворога. Проте для звільнення окупованих територій її все ще недостатньо.

На цьому наголошує народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить південь, інформує Цензор.НЕТ.

Для того, аби покінчити з російською агресією раз і назавжди, Україна потребує набагато більших поставок зброї, вважає нардеп.

"Російська армія досить ресурсна, там дуже багато військової техніки та боєприпасів. Агресор взагалі не рахує, скільки втрачає й обстрілює позиції українських військових вдень і вночі. Але якщо порівняти відсотки уражень, то українська армія в рази ефективніша. росіяни можуть дозволити собі гнати своїх людей, ніби м'ясо, наші ж завдання — це збереження життя військовослужбовців.

Тому подальший перебіг війни буде залежати в першу чергу від того, як швидко і в яких об'ємах ми отримаємо необхідну техніку в необхідній кількості. Ми не вимагаємо від партнерів, щоб вони воювали за нашу країну. Але потребуємо більше зброї, щоб покінчити з російською агресією. Чим скоріше вони це зроблять, тим скоріше ми переможемо. Весь світ, вся Європа повинна зрозуміти: жодних перемовин з російською федерацією бути не може. З терористами не домовляються", — наголосив Костенко.

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