Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: "Будь-який іноземний політик має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей"

Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів. Проте політики не повинні піддаватися на провокації агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, заяви Росії про гуманітарний коридор для експорту українського продовольства є намаганням обійти болючі санкції.

"Тепер Росія шантажує світ, вимагаючи скасувати санкції в обмін на розблокування експорту продовольства з України. Будь-який іноземний політик чи чиновник, який може подумати про прийняття цієї гри, має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей та поговорити з їхніми батьками", - зазначив Кулеба.

Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.