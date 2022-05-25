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Новини
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Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: "Будь-який іноземний політик має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей"

ірпінь

Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів. Проте політики не повинні піддаватися на провокації агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, заяви Росії про гуманітарний коридор для експорту українського продовольства є намаганням обійти болючі санкції.

"Тепер Росія шантажує світ, вимагаючи скасувати санкції в обмін на розблокування експорту продовольства з України. Будь-який іноземний політик чи чиновник, який може подумати про прийняття цієї гри, має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей та поговорити з їхніми батьками", - зазначив Кулеба.

Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2022

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що відкриють гуманітарний коридор для експорту українського зерна й інших продуктів, якщо Захід скасує санкції. 

Міністр оборони Британії Бен Воллес відкинув ідею послаблення санкцій в обмін на зняття російської блокади українських портів для експорту врожаю.

Читайте також: Криза продовольчої безпеки, створена Путіним, потребує глобальної відповіді, - Блінкен

Автор: 

зерно (3118) порт (2039) Чорне море (1662) Кулеба Дмитро (3604) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+12
Спершу смерть русні, а потім зняття санкцій, і ніяк не навпаки!
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25.05.2022 17:55
+9
Отже, санкції діють. Треба більше.
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25.05.2022 17:57
+8
"па пріколу" вже вибирали, він теж із зелених слуг
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25.05.2022 18:10
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какой там триколор?! веселый роджер блд
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25.05.2022 17:52 Відповісти
І всіх взятих у полон кацапських мареманів - на рею.
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25.05.2022 17:59 Відповісти
Не триколор. Трикістки. Хоча у країні, де чорне звуть білим, то таки є триколор. Білий-білий-білий.
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25.05.2022 18:24 Відповісти
Спершу смерть русні, а потім зняття санкцій, і ніяк не навпаки!
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25.05.2022 17:55 Відповісти
Їх після знищення не буде, тото і санкції не буде з кого знімати. Після перемоги - потрібно вимагати, щоби всі тзв федерації пішли жити самі - а там і буде видно що санкції для них це просто історична дія, до якої вони не причетні.
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25.05.2022 21:11 Відповісти
Отже, санкції діють. Треба більше.
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25.05.2022 17:57 Відповісти
що це як не терроризм?
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25.05.2022 18:02 Відповісти
Якщо Кулеба має президентські амбіціі і піде на вибори - я за нього проголосую Єдиний діяч, за кого ніразу не було соромно!
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25.05.2022 18:02 Відповісти
"па пріколу" вже вибирали, він теж із зелених слуг
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25.05.2022 18:10 Відповісти
Але розумний і воїн на своєму фронті
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25.05.2022 18:23 Відповісти
Так і Зе був на своєму фронті. До президенства.
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25.05.2022 18:27 Відповісти
от хай на своєму фронті і залишається
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25.05.2022 18:32 Відповісти
Не надо так делать. Эти могилы - и его "заслуга" в том числе. Вам мало?
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25.05.2022 18:22 Відповісти
Там ещё и бывший вице-спикер тоже имеет амбиции. Да, он к стати был главой избееерательного штаба клоуна. Тоже - "хороший человек".
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25.05.2022 18:39 Відповісти
Кому надо тот пускай приезжает и забирает зерно. Из Европы я знаю что куча компаний готовы сами приезжать и забирать его в Украине своим транспортом. Просто фермера сейчас не сильно его торопятся продавать так как цену скоро обещают под 700 баксов за тонну пшеницы. Деньги сейчас это просто бумага (банки в мире их напечатали с избытком) - товар сейчас это лучшее вложение.
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25.05.2022 18:04 Відповісти
Нужно требовать признания паРаши страной ТЕРРОРИСТКОЙ И постоянно доказывать ,ЧТО РАШИСТЫ ТВОРЯТ ГЕНОЦИД В Украине ‼️🤢Зе , слишком мягко отзывается о ***** педофиловиче и его орках террористах
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25.05.2022 18:08 Відповісти
Кулеба разом з зеленським провалив всю зовнішню політику. В Алепо він не відвідував могили сирійських дітей? А все в раші купували.
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25.05.2022 18:12 Відповісти
А ми вимагали відвідувати? Усі політики діють під тиском своїх виборців,так що ми також ще ті гуманісти
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25.05.2022 18:28 Відповісти
сбросить на них сотню ядерных бомб!!!
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25.05.2022 18:14 Відповісти
було б дивно, якщо б Путін діяв навпаки, це спадкові шантажисти. Нехай турки супроводжують, Бо будуть брити, орки в кремлі впадуть в конвульсії, вони вже в неадекваті, а то будуть битись в конвульсіях і випадково натиснуть червону кнопку.
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25.05.2022 18:20 Відповісти
Тут згоден на всі 💯!!!!!
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25.05.2022 18:23 Відповісти
Це для нас наші діти мають цінність, це наш скарб. А для іноземних політиків наші діти не такі важливі. І взагалі в цьому світі кожен думає перш за все, про свої геополітичні інтереси.
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25.05.2022 18:28 Відповісти
Це він від Зелі заразився манією величі?
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25.05.2022 18:44 Відповісти
правильно він каже.
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25.05.2022 19:09 Відповісти
Поря х-лу почистить мзс. Тк санкции приносят пользу, то они - враги России!
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26.05.2022 08:09 Відповісти
балаболы говорили санкции на помощь
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26.05.2022 11:02 Відповісти
 
 