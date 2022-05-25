"Енергоатом" спростував інформацію голови МАГАТЕ про наявність на окупованій Запорізькій АЕС матеріалів для ядерної зброї

НАЕК "Енергоатом" спростувала озвучену в Давосі генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі інформацію про запаси на окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній станції 30 тис. кг плутонію та 40 тис. кг збагаченого урану, які, на його думку, перебувають під загрозою викрадення у військових цілях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На Запорізькій атомній електростанції ні уран, ні плутоній, які можна було б використовувати у військових цілях, не зберігалися і не зберігаються. А зберігаються тепловидільні збірки, але це зовсім інша історія, і вона називається - ядерне паливо. Яке, звісно ж, є на всіх АЕС світу", - наголосили в "Енергоатомі".

Компанія також зазначила, що на ЗАЕС у спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке теж жодним чином не стосується "озвученої нісенітниці".

Напередодні цього дня під час дискусії з ядерної безпеки в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Гроссі висловив стурбованість тим, що на ЗАЕС перебувають такі ядерні матеріали, наголосивши, що це також є підставою для якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Ми намагаємося повернутися до атомної електростанції у Запоріжжі, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Шість ядерних реакторів, 30 тис. кг плутонію, 40 тис. кг збагаченого урану, а мої інспектори не мають доступу до цього", - сказав він.

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При цьому він назвав безпрецедентною та нежиттєздатною ситуацію, за якої атомна станція контролюється російськими силами, але керує нею український оператор "Енергоатом". За його словами, за таких умов МАГАТЕ не може мати достатньо важелів для контролю ядерної безпеки.

"Тому ми сподіваємося піти туди, щоб також запобігти можливим проблемам. Або ми зрештою дізнаємося, що зникли декілька сотень кілограмів матеріалу для ядерної зброї. Це те, що не дає нам спати вночі", - зазначив Гроссі.

Нагадуємо, Запорізька АЕС окупована військами РФ із 4 березня. МАГАТЕ неодноразово заявляло про наміри її відвідати, про що домовляється і з українською, і з російською сторонами. Голова "Енергоатому" Петро Котін, зі свого боку, висловлював позицію, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС під час окупації неприйнятний і закликав до реальних дій щодо її звільнення.

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