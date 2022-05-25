УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10101 відвідувач онлайн
Новини
7 699 17

"Енергоатом" спростував інформацію голови МАГАТЕ про наявність на окупованій Запорізькій АЕС матеріалів для ядерної зброї

аес,запорізька

НАЕК "Енергоатом" спростувала озвучену в Давосі генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі інформацію про запаси на окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній станції 30 тис. кг плутонію та 40 тис. кг збагаченого урану, які, на його думку, перебувають під загрозою викрадення у військових цілях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На Запорізькій атомній електростанції ні уран, ні плутоній, які можна було б використовувати у військових цілях, не зберігалися і не зберігаються. А зберігаються тепловидільні збірки, але це зовсім інша історія, і вона називається - ядерне паливо. Яке, звісно ж, є на всіх АЕС світу", - наголосили в "Енергоатомі".

Компанія також зазначила, що на ЗАЕС у спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке теж жодним чином не стосується "озвученої нісенітниці".

Напередодні цього дня під час дискусії з ядерної безпеки в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Гроссі висловив стурбованість тим, що на ЗАЕС перебувають такі ядерні матеріали, наголосивши, що це також є підставою для якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Ми намагаємося повернутися до атомної електростанції у Запоріжжі, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Шість ядерних реакторів, 30 тис. кг плутонію, 40 тис. кг збагаченого урану, а мої інспектори не мають доступу до цього", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС, яку контролюють російські військові, є 30 тис. кг збагаченого урану і плутонію, - МАГАТЕ

При цьому він назвав безпрецедентною та нежиттєздатною ситуацію, за якої атомна станція контролюється російськими силами, але керує нею український оператор "Енергоатом". За його словами, за таких умов МАГАТЕ не може мати достатньо важелів для контролю ядерної безпеки.

"Тому ми сподіваємося піти туди, щоб також запобігти можливим проблемам. Або ми зрештою дізнаємося, що зникли декілька сотень кілограмів матеріалу для ядерної зброї. Це те, що не дає нам спати вночі", - зазначив Гроссі.

Нагадуємо, Запорізька АЕС окупована військами РФ із 4 березня. МАГАТЕ неодноразово заявляло про наміри її відвідати, про що домовляється і з українською, і з російською сторонами. Голова "Енергоатому" Петро Котін, зі свого боку, висловлював позицію, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС під час окупації неприйнятний і закликав до реальних дій щодо її звільнення.

Також читайте: У МАГАТЕ повідомили про відновлення моніторингу ЧАЕС та намір відвідати Запорізьку АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (709) Енергоатом (1633) ядерна зброя (1149) Запорізька АЕС (1403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Відлуння безглуздої та шкідливої заяви ZЭ про ядерну зброю в Україні.
показати весь коментар
25.05.2022 18:02
+7
Тобто цей гроссі-абсолютно некомпетентний фуфломет. В принципі,як виявилось там всі такі в подібних гнилих конторках по розпилу внесків.
показати весь коментар
25.05.2022 18:00
+6
А у этого Гросси случайно козлиных рожек нет?
показати весь коментар
25.05.2022 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у этого Гросси случайно козлиных рожек нет?
показати весь коментар
25.05.2022 17:59 Відповісти
Гросси мутный аргентинец..вроде не дурак... но работал в НАТО от Аргентины..и такая новость откуда... также 8 детей имеет- а всех выучить накормить.... да уж также весьма оригинален в оценке Косово выпустил целую книгу намекая на незаконность Косово и всего что было с Югославией.. как бы не очень одобряет или не все одобряет..
показати весь коментар
25.05.2022 18:06 Відповісти
8 айфонов с зарплатьі - "жизнь разменяна, но не "очко" обычно губит, а к одиннадцати туз."
показати весь коментар
25.05.2022 23:32 Відповісти
Тобто цей гроссі-абсолютно некомпетентний фуфломет. В принципі,як виявилось там всі такі в подібних гнилих конторках по розпилу внесків.
показати весь коментар
25.05.2022 18:00 Відповісти
Відлуння безглуздої та шкідливої заяви ZЭ про ядерну зброю в Україні.
показати весь коментар
25.05.2022 18:02 Відповісти
А навіщо спростовувати? Треба ціх бюргерів мотивути рухатись та приймати рішення на боротьбу з рашистами
показати весь коментар
25.05.2022 18:04 Відповісти
МАГАТЭ кацапская организация.
показати весь коментар
25.05.2022 18:15 Відповісти
Не варто катати балон на якогось гроссі, котрий знає,що Запоріжську АЕС продали під контроль рашисту по домовленності , а рашист така тварин,.що краде все підряд.При цьому він назвав безпрецедентною та нежиттєздатною ситуацію, за якої атомна станція контролюється російськими силами, але керує нею український оператор "Енергоатом". За його словами, за таких умов (рашисти запросто можуть вкрасти якесь там ядерне паливо і звинуватять в цій крадіжці Україну,котра ніби то збиралася виготовляти атомну бімбу))
показати весь коментар
25.05.2022 18:33 Відповісти
Питання № 1 - вартість 1 кг плутонія
Питання № 2 - скількі кг плутонія в одній атомній блєголовці

Якщо я розумію вірно і вірно рахую - директора МАГАТЕ трібно звільнити за повну професійну нездатність -
показати весь коментар
25.05.2022 18:39 Відповісти
І ти, Гроссі...😢
показати весь коментар
25.05.2022 19:06 Відповісти
https://www.iaea.org/sites/default/files/styles/third_page_width_portrait_2_3/public/chudakov.jpg?itok=k-ccjuBc&c=1c0610ce4b4de58396ca9e0ee333da73 Михаил Чудаков занимает пост заместителя Генерального директора и руководителя Департамента ядерной энергии с февраля 2015 года.

показати весь коментар
25.05.2022 19:10 Відповісти
Навіть важко виявити, хто більше працює на кремль магате, чи український енергоатом
показати весь коментар
25.05.2022 19:30 Відповісти
Схоже, що цей гаучо з пампасів абсолютно не розуміється на ядерній фізиці. Десятки тисяч тонн збройового плутонію та урану 235 ...!!! Безглуздість його заяви повинна здивувати навіть випускника середньої школи, який старанно вчився, а протирав штани на ослячій лавці.
показати весь коментар
25.05.2022 19:38 Відповісти
Тридцять тон плутонію??? Мабуть він має на увазі відпрацьоване паливо. Але воно у ТВЄЛАх виділити його то тпреда мати спец завод!
показати весь коментар
25.05.2022 19:43 Відповісти
скорее всего да -загрузка одного реактора до 200 тонн топлива,в отработке где то 1 -2 процента плутония .
Ну насчет 30 тонн он конечно загнул -этого хватит примерно на все официальные боеголовки Китая.
показати весь коментар
25.05.2022 20:31 Відповісти
Интересно,если бы не было этого форума в Давосе,гросси так и не выразил бы "обеспокоенность",что его на ЗАЭС не пускают? И непонятно, что его беспокоит больше, что кацапы контрулируют ЗАЭС или то, что станцией управляет украинский "Энергоатом".Неувязочка.
показати весь коментар
25.05.2022 20:59 Відповісти
 
 