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Новини Санкції проти Росії Війна
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Єврокомісія пропонує прирівняти порушення санкцій країн ЄС проти Росії до кримінального злочину

санкции

В Європейській комісії розробили пропозицію щодо додавання порушень санкцій ЄС до списку кримінальних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зокрема йдеться про санкції, накладені Європейським Союзом на Росію.

Комісія пропонує включити до переліку кримінальних злочинів участь у діях або діяльності, які спрямовані на прямий чи опосередкований обхід санкцій, у тому числі шляхом приховування активів. Також пропонують додати відмову від замороження активів, що належать, утримуються чи контролюються підсанкційною особою чи організацією. Також йдеться про торгівлю - імпорт чи експорт товарів, на які поширюються торгові заборони.

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Після того, як країни-члени ЄС погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення переліку злочинів ЄС, Комісія представить законодавчу пропозицію.

Автор: 

Єврокомісія (2148) санкції (11794) Євросоюз (13360)


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Топ коментарі
+15
Десь у Будапешті нервово пердить один Орбан.
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25.05.2022 18:07
+11
Это правильно, а для усиления эффекта уже давно пора признать рашку террористическим образованием и образованием которое финансирует и вооружает весь мировой терроризм. Безопасность должна быть в приоритете перед энергетическими и финансовыми задачами.
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25.05.2022 18:06
+11
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25.05.2022 18:12
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Вот це діло!!
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25.05.2022 18:05 Відповісти
Это правильно, а для усиления эффекта уже давно пора признать рашку террористическим образованием и образованием которое финансирует и вооружает весь мировой терроризм. Безопасность должна быть в приоритете перед энергетическими и финансовыми задачами.
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25.05.2022 18:06 Відповісти
Десь у Будапешті нервово пердить один Орбан.
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25.05.2022 18:07 Відповісти
💨💨
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25.05.2022 19:05 Відповісти
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25.05.2022 18:12 Відповісти
«Жизнь удалась!»
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25.05.2022 19:23 Відповісти
"Маршрут длиною в жизнь"...

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26.05.2022 08:31 Відповісти
Принимайте этот закон и тогда можно конфисковать арестованное бабло рф.
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25.05.2022 18:29 Відповісти
Его можно конфисковать и без єтого закона.
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25.05.2022 18:42 Відповісти
Можно но это будет долго☝
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25.05.2022 19:06 Відповісти
Нарешті європейці взмозі щось тверезе придумати. Аби усе це ше узаконити та виконувати. А то москалі вже стільки дірок у тих санкціях наробили, шо вже як діряве сито!..
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25.05.2022 19:16 Відповісти
Одни французы насрали на санкции в свое время и снабжали мордор высокотехнологичным товарами. Так что они наконец-то поняли как они были слабы и лучше хоть сейчас чем никогда
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25.05.2022 19:40 Відповісти
правильно
да посадити вже того орбана
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25.05.2022 20:18 Відповісти
Давно пора! У меня давно на Сименс руки чешутся.
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26.05.2022 08:10 Відповісти
 
 