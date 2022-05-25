Єврокомісія пропонує прирівняти порушення санкцій країн ЄС проти Росії до кримінального злочину

В Європейській комісії розробили пропозицію щодо додавання порушень санкцій ЄС до списку кримінальних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зокрема йдеться про санкції, накладені Європейським Союзом на Росію.

Комісія пропонує включити до переліку кримінальних злочинів участь у діях або діяльності, які спрямовані на прямий чи опосередкований обхід санкцій, у тому числі шляхом приховування активів. Також пропонують додати відмову від замороження активів, що належать, утримуються чи контролюються підсанкційною особою чи організацією. Також йдеться про торгівлю - імпорт чи експорт товарів, на які поширюються торгові заборони.

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Після того, як країни-члени ЄС погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення переліку злочинів ЄС, Комісія представить законодавчу пропозицію.