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Новини Війна
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Указ Путіна щодо спрощення надання паспортів РФ мешканцям окупованих Запорізької та Херсонської областей не матиме правових наслідків, - МЗС України

паспорт,рф

У МЗС України засудили указ президента РФ, який передбачає "спрощене" отримання громадянства мешканцями захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС.

"Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків.

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Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка скоює злочини проти України та українців. Ми вимагаємо негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту. Ми також закликаємо міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню", - йдеться у документі.

Нагадаємо, президент країни-агресора Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей.

Автор: 

громадянство (1072) путін володимир (23773) росія (65010) Запорізька область (3583) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+7
Т.е. зеленые власти сначала сдают Юг Украины (а в феврале сам фитнесс-тренер Зеленский посещал Херсон) а потом выражают озабоченность.
П.С. В Крыму при крышевании СБУ паспорта раздавались с 90-х годов, так что это даже прогресс. Сначала сдаем, потом раздаем. А не наоборот, как ранее.
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25.05.2022 18:40
+6
Неправильно. Правові наслідки повинні бути. І для тих, хто добровільно візьме кацапський паспорт, і для тих, хто ці паспорти на українській території видає. І це як мінімум - кримінальна відповідальність.
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25.05.2022 18:54
+4
Нам теж вкрай потрібний такий гарний червоний пашпорт:

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25.05.2022 19:55
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отакои!!! с унитазу в теплой комнате....солнечной теплой Украины ехатьв мухозасранск **********...**************. ну уж нет... и на дырку в деревянной будке среди сопок и волков или на морозы минус 40 под йолкой или кустиком волчьи ягоды... Вова ***** вообще е@нулся головкой с рождения...
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25.05.2022 18:30 Відповісти
Подоляк ''Призывы Запада к срочному прекращению огня при наличии российских войск на оккупированных украинских территориях выглядят очень странно''
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25.05.2022 18:34 Відповісти
иди бастуй, бастувальщик ****.
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25.05.2022 19:19 Відповісти
Почему народ не бастует хотя бы? Иначе все закончится, как в Беларуси.
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25.05.2022 18:38 Відповісти
Т.е. зеленые власти сначала сдают Юг Украины (а в феврале сам фитнесс-тренер Зеленский посещал Херсон) а потом выражают озабоченность.
П.С. В Крыму при крышевании СБУ паспорта раздавались с 90-х годов, так что это даже прогресс. Сначала сдаем, потом раздаем. А не наоборот, как ранее.
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25.05.2022 18:40 Відповісти
СБУ это ОПГ.
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25.05.2022 18:45 Відповісти
Не всі. Повірте на слово.
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25.05.2022 18:55 Відповісти
Да им наср@ть на правовые последствия.
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25.05.2022 18:43 Відповісти
В днр тоже наслідків немае
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25.05.2022 18:46 Відповісти
Неправильно. Правові наслідки повинні бути. І для тих, хто добровільно візьме кацапський паспорт, і для тих, хто ці паспорти на українській території видає. І це як мінімум - кримінальна відповідальність.
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25.05.2022 18:54 Відповісти
вот это правильно. нужен закон о коллаборцаонизме. лишение гражданства как минимум. хватит быть беззубыми терпилами. герои должны награждатьмя, а подонки наказываться.
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25.05.2022 21:10 Відповісти
Таке враження що ******* не так землі потрібні, як люди.
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25.05.2022 18:55 Відповісти
Все верно, кацапия вырождается бешеными темпами. Алкоголизм, наркомания, болезни, города все заполнены таджиками, узбеками и дагами. Через несколько лет узкие могут вообще перестать существовать как нация. Поэтому украинцев сейчас и вывозят насильно на ту помойку и паспорта с двух главой курицей направо и налево раздают
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25.05.2022 19:17 Відповісти
нам бы тоже такое устроить
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25.05.2022 19:12 Відповісти
Нарешті ватникам воля.А чи багато вийшло минулого тижня в рашку через зелений коридор з Запорізької області?
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25.05.2022 19:16 Відповісти
Опять блеяние. И никаких мер они принимать не собираются. Может им это наруку? Если они сдали Юг.
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25.05.2022 19:19 Відповісти
Матиме наслідки... Ідіотів, які їх візьмуть - без проблем мобілізувати, не порушуючи ні міжнародних норм ні москальських законів... Ласкаво просимо до аду... У ДНР та ЛНР запитайте, - там в курсі...
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25.05.2022 19:45 Відповісти
Нам теж вкрай потрібний такий гарний червоний пашпорт:

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25.05.2022 19:55 Відповісти
ЗАТЕ МАТИМЕ ФІЗИЧНІ...
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25.05.2022 20:13 Відповісти
 
 