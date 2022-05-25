Указ Путіна щодо спрощення надання паспортів РФ мешканцям окупованих Запорізької та Херсонської областей не матиме правових наслідків, - МЗС України

У МЗС України засудили указ президента РФ, який передбачає "спрощене" отримання громадянства мешканцями захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС.

"Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків.

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Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка скоює злочини проти України та українців. Ми вимагаємо негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту. Ми також закликаємо міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню", - йдеться у документі.

Нагадаємо, президент країни-агресора Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей.