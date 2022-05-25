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Новини Війна
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У невизнаному Придністров’ї понизили рівень "терористичної загрози" і відмовилися від ідеї мобілізації, - ОК "Південь"

приднестровье

У невизнаному Придністров’ї понизили рівень "терористичної загрози" до жовтого і відмовилися від ідеї мобілізації.

Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, у Придністров’ї скасовано червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий", – зауважили в командуванні.

Зазначається також, що у зв'язку з  масовим виїздом потенційних призовників з невизнаної республіки "влада" Придністров’я відмовилася від ідеї мобілізації.

З боку України відповідна ділянка кордону надійно захищена, здійснюється пильний та системний моніторинг ситуації.

Також читайте: У Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити аеродром і техніку в Тирасполі

Автор: 

Одеська область (3190) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+7
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25.05.2022 18:40
+5
обісралися коротше кажучи
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25.05.2022 18:36
+5
Тим часом, до Мелітополя прибув ешелон з танками Т-62.

https://t.me/informnapalm/8812

Україні розібрати нафіг у 2021-му році дві колії до Криму? Нє, не чули, всьопадкантролєм.
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25.05.2022 18:53
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25.05.2022 18:36 Відповісти
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25.05.2022 18:40 Відповісти
Правильно, все краще ніж здохнути.
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25.05.2022 18:43 Відповісти
Цікавий факт: перший президент Придністров'я вважав невизнану країну частину України, там досихпір університети та школи на честь Т.Г.Шевченка
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25.05.2022 18:49 Відповісти
Тим часом, до Мелітополя прибув ешелон з танками Т-62.

https://t.me/informnapalm/8812

Україні розібрати нафіг у 2021-му році дві колії до Криму? Нє, не чули, всьопадкантролєм.
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25.05.2022 18:53 Відповісти
Саме так,кремль жорстко контролював діяльність зевлади !!))
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25.05.2022 18:56 Відповісти
Боневтік зараз херой.
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25.05.2022 19:14 Відповісти
Надія на те, що половина з цього ешелону не заведеться. А те, що то т62, то всеодно він лупашить добре. Казати, що то рухлядь ще зарано.
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25.05.2022 19:19 Відповісти
Сцять коли лячно,магарі!!!))
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25.05.2022 18:53 Відповісти
У Придністров'ї почухали ріпу і вирішили, що вони рота їбали влізати у цей ********.
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25.05.2022 19:01 Відповісти
"Не надо, я сам" (с)
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25.05.2022 19:26 Відповісти
Спокійніше контрабасом барижити, вино пити і мамалигу жувати
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25.05.2022 20:06 Відповісти
там на плакаті не все влізло повністю звучить так:" Приднестровье,основаное чтобы жить! ... в говне!"
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25.05.2022 23:20 Відповісти
 
 