У невизнаному Придністров’ї понизили рівень "терористичної загрози" і відмовилися від ідеї мобілізації, - ОК "Південь"
У невизнаному Придністров’ї понизили рівень "терористичної загрози" до жовтого і відмовилися від ідеї мобілізації.
Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, у Придністров’ї скасовано червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий", – зауважили в командуванні.
Зазначається також, що у зв'язку з масовим виїздом потенційних призовників з невизнаної республіки "влада" Придністров’я відмовилася від ідеї мобілізації.
З боку України відповідна ділянка кордону надійно захищена, здійснюється пильний та системний моніторинг ситуації.
Топ коментарі
+7 Гундяй Крестовоздвиженский
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+5 Mykola Trofimenko
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+5 Y.M. Z.
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