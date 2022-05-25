У невизнаному Придністров’ї понизили рівень "терористичної загрози" і відмовилися від ідеї мобілізації, - ОК "Південь"

У невизнаному Придністров’ї понизили рівень "терористичної загрози" до жовтого і відмовилися від ідеї мобілізації.

Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, у Придністров’ї скасовано червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий", – зауважили в командуванні.

Зазначається також, що у зв'язку з масовим виїздом потенційних призовників з невизнаної республіки "влада" Придністров’я відмовилася від ідеї мобілізації.

З боку України відповідна ділянка кордону надійно захищена, здійснюється пильний та системний моніторинг ситуації.

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