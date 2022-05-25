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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Балаклію на Харківщині, попередньо повідомляється про 2 вбитих та 7 поранених

балаклія

Російські окупаційні війська 25 травня обстріляли Балаклію Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, це місто було обстріляне окупантами знову", - сказав Синєгубов.

Він не уточнив, чи були жертви та постраждалі внаслідок обстрілу.

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Водночас, за попередньою інформацією радниці голови Харківської облради Наталії Попової, внаслідок обстрілу дві особи загинули, сімох поранено.

"Попередньо: семеро людей дістали поранень. Зокрема, одна дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані. Молимося за її здоров'я. Дві людини, на жаль, загинули", - написала Попова на своїй сторінці у фейсбуці.

Автор: 

обстріл (28339) Харківщина (6054) Балаклія (274) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+4
Уточніть будь ласка, Балаклея начебто була окупована рашистами. Чи вони з відти вже пішли ? Зараз скільки неточної інформації подають.
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25.05.2022 19:12
+2
не понял Балаклея под орками-они что по своим били?
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25.05.2022 18:58
+2
Теж цікавить, це що - пьяні гамселять
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25.05.2022 19:03
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не понял Балаклея под орками-они что по своим били?
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25.05.2022 18:58 Відповісти
Теж цікавить, це що - пьяні гамселять
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25.05.2022 19:03 Відповісти
По гражданскому населению били ,чтобы представить это как обстрел украинскими войсками
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25.05.2022 19:10 Відповісти
Разве что так
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25.05.2022 19:24 Відповісти
Для российских захватчиков в Украине "своих" нет. Разве это вам еще не понятно?
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25.05.2022 19:16 Відповісти
ЛыДыНыРы и русня из соседних подразделений для них тоже не свои?
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25.05.2022 19:22 Відповісти
Абсолютно не "свои". Российско-фашистские захватчики их презирают.
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25.05.2022 20:04 Відповісти
Уточніть будь ласка, Балаклея начебто була окупована рашистами. Чи вони з відти вже пішли ? Зараз скільки неточної інформації подають.
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25.05.2022 19:12 Відповісти
Балаклея под оккупацией но наши войска там в окрестностях города в Гусаровке стоят
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25.05.2022 19:36 Відповісти
Непонятно кто обкурился, рашики или синегубов...
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25.05.2022 19:14 Відповісти
Это как говорили что дамбу на речке Ирпень взорвали рашисты, а потом оказалось что наши, что было логично. На войне как на войне. я понимаю что некоторым важно подавать такую информацию. Но адекватные люди понимают что без этого никак.
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25.05.2022 19:19 Відповісти
Это обычный метод российско-фашистских захватчиков для запугивания и удержания в покорности жителей оккупированных территорий. То, что 8 лет Луганск и Донецк обстреливали не кто иные. как российские захватчики со своими марионетками в Лугандоне знают даже дети, но сказать это равносильно приговорить себя к "подвалу", откуда многие не возвращаются.
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25.05.2022 19:22 Відповісти
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25.05.2022 19:34 Відповісти
 
 