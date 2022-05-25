Окупанти обстріляли Балаклію на Харківщині, попередньо повідомляється про 2 вбитих та 7 поранених
Російські окупаційні війська 25 травня обстріляли Балаклію Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За нашою інформацією, це місто було обстріляне окупантами знову", - сказав Синєгубов.
Він не уточнив, чи були жертви та постраждалі внаслідок обстрілу.
Водночас, за попередньою інформацією радниці голови Харківської облради Наталії Попової, внаслідок обстрілу дві особи загинули, сімох поранено.
"Попередньо: семеро людей дістали поранень. Зокрема, одна дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані. Молимося за її здоров'я. Дві людини, на жаль, загинули", - написала Попова на своїй сторінці у фейсбуці.
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