Окупанти обстріляли Балаклію на Харківщині, попередньо повідомляється про 2 вбитих та 7 поранених

Російські окупаційні війська 25 травня обстріляли Балаклію Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, це місто було обстріляне окупантами знову", - сказав Синєгубов.

Він не уточнив, чи були жертви та постраждалі внаслідок обстрілу.

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Водночас, за попередньою інформацією радниці голови Харківської облради Наталії Попової, внаслідок обстрілу дві особи загинули, сімох поранено.

"Попередньо: семеро людей дістали поранень. Зокрема, одна дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані. Молимося за її здоров'я. Дві людини, на жаль, загинули", - написала Попова на своїй сторінці у фейсбуці.