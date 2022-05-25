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Новини Війна
11 032 18

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 25.05.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 25.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 91 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля противник зосереджує на ураженні угруповання Об’єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Тут ворог намагається здолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, з метою створення сприятливих умов для ведення наступу. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку. Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках, порівнюючи з минулою добою, обстановка без змін. У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил республіки Білорусь. За наявною інформацією, планом зазначених заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російського-українсько кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки ворог обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 450 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1305 танків та 3213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині. Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски. Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

Також читайте: З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

Противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+4
так или иначе под огнём - там всё сложно - не договаривают другое - будем надеяться, что есть решение - тогда недомолвки простительныв
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25.05.2022 19:12
+3
В Україні дуже поширена 'фєня' - мова кримінальних елементів Московії. Це лихо прийшло коли московські комуністи захопили Україну в 1918-1919 роках. Дійсно, всі московські комуністи пройшли тюрми де й набралися 'фєні' бо вони по факту всі були бандити. В нашу мову те все увійшло під видом якихось слово-зливів слово-скорочень. Такого ніде немає в цивілізованих країнах Єврпи. Такими недословами є: нардеп, держдеп, генсек, нацрада, нацполіція, Генштаб, Генпрокуратура і генпрокурор, Мінюст, Мінфін, Кабмін та подібна фігня. Найцікавіше, що Міністерство юстиції так прямо і пише на своїх офіційних паперах: Мін'юст - неймовірно! Просто самі вказують, що вони цілком в криміналі...
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25.05.2022 20:05
+2
Так пряма траса Лисичанськ-Бахмут перерізана, чи ні?

Знову Залужний з підлеглими не договарюють!
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25.05.2022 19:08
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Так пряма траса Лисичанськ-Бахмут перерізана, чи ні?

Знову Залужний з підлеглими не договарюють!
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25.05.2022 19:08 Відповісти
так или иначе под огнём - там всё сложно - не договаривают другое - будем надеяться, что есть решение - тогда недомолвки простительныв
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25.05.2022 19:12 Відповісти
а ці недомовки, навмисні неточності - це є один із способів брехні!
Після такої брехні довіряти зведенням Генштабу більше не можна!
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25.05.2022 19:21 Відповісти
до сраки доверяешь ты или не доверяешь - ты же балабол лично ничего не делаешь что бы этого не случилось
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25.05.2022 20:55 Відповісти
Судячи по цій карті перерізона.
https://vikna.tv/video/********/aktualna-karta-bojovyh-dij-v-********-ta-nebezpechni-napryamky-na-23-travnya/
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25.05.2022 20:07 Відповісти
А вони Вам особисто забов"язанні звітувати кожен день про успіхи й що планують робити ?!

Ви це серьозно ?!

Від цієї мапи Вам буде легше ?

https://deepstatemap.live/#11/48.8080/38.0923 DeepStateMAP | Мапа війни в Україні

Там є можливість точно рахувати відстані , з чого стане очевидним , що звичайною гаубицеє навіть самий Бахмут й саме Бахмут можливо було обстрілювати середніми гаубицями з 2014 року , й тільки кілька днів тому йще додалась можливість палити по Бахмуту йще з того апендикса який намалювався на мапі ,
Але теперь й самий апендікс стає оточенним з трьої боків й саме його можно довбати з усіх боків не тільки артою , але й польовими мінометами . Покласти міни майже на кожну півсотку метрів цього апендикса .

Так що значення ця траса від Лисичанська до Бахмута мала дуже умовне . Там їжу провести , чи ліки . Але важку зброю , або набої стало по ній смертельно небеспечно возити буквально з 24 лютого .
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25.05.2022 20:40 Відповісти
Зараз важливіше те, що у ВСУ "раптово" закінчилися майже снаряди. На один наш гарматний постріл - не менше 20 кацапських. Плюс ракети, літаки, різні солнцепеки (цього всього в нас взагалі немає). Те, що мова зараз йде про ці траси, а не про, наприклад, Павлоград чи навіть Дніпро, - виключна заслуга воїнів ЗСУ. В цей час керівництво займається звичайними понтами... Чому нахто про ті снаряди не кричить у голос?! Будемо трансляціями бескінечних спічей Зєлі видбиватись?
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25.05.2022 20:55 Відповісти
Без карты плохо
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25.05.2022 19:09 Відповісти
битва за Донбас дійшла кульмінації

25.05 Оперативная обстановка. Интернациональный легион. Железный купол. Военный эксперт Олег Жданов - https://www.youtube.com/watch?v=S8FFRh7eERg&t=29s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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25.05.2022 19:11 Відповісти
Наверно лучший военный аналитик, говорит как есть, дай Бог нашим выстоять там
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25.05.2022 20:13 Відповісти
Так а что с трасой Бахмут-Северодонецк? Перерезали орки или нет?
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25.05.2022 19:12 Відповісти
об'їзна - ніби ще діє...
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25.05.2022 19:18 Відповісти
Берестове стоїть прямо на трасі Бахмут Сєвєродонецьк,але є обїзд чарез Сіверськ
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25.05.2022 19:36 Відповісти
В Україні дуже поширена 'фєня' - мова кримінальних елементів Московії. Це лихо прийшло коли московські комуністи захопили Україну в 1918-1919 роках. Дійсно, всі московські комуністи пройшли тюрми де й набралися 'фєні' бо вони по факту всі були бандити. В нашу мову те все увійшло під видом якихось слово-зливів слово-скорочень. Такого ніде немає в цивілізованих країнах Єврпи. Такими недословами є: нардеп, держдеп, генсек, нацрада, нацполіція, Генштаб, Генпрокуратура і генпрокурор, Мінюст, Мінфін, Кабмін та подібна фігня. Найцікавіше, що Міністерство юстиції так прямо і пише на своїх офіційних паперах: Мін'юст - неймовірно! Просто самі вказують, що вони цілком в криміналі...
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25.05.2022 20:05 Відповісти
ты ошибаешься во всем мире идет упрощения языка - как пример доллар-бакс, наличные - кэш, полицейский - коп! так что не тужся
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25.05.2022 20:58 Відповісти
Невелике уточнення: не "спрощення", а "примітивізація"
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25.05.2022 21:41 Відповісти
Цікавий момент: в умовах повномасштабної агресії рашистської орди проти України, українські військові формування різного підпорядкування мають єдине командування лише в "угрупованні Об'єднаних сил"... І не мають єдиного командування в масштабі всієї держави... Немає ставки верховного головнокомандувача... А може роль ставки відіграє Офіс Президента, яким керує Єрмак?... Може тому Зеленський так часто дивує українців своїми контраверсійними заявами?...
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25.05.2022 21:36 Відповісти
 
 