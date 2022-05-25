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Новини Війна
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Вірю в нашу перемогу, з Кримом і Донбасом у складі єдиної України, - Ахметов

ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що вірить в перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.

Про це бізнесмен сказав в інтерв’ю виданню "Новое Время", передає Цензор.НЕТ.

"А в що я вірю — то це в нашу перемогу, з Кримом та Донбасом у складі єдиної України", - заявив Рінат Ахметов.

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За його словами, зараз на перемогу України працюють пліч о пліч працюють і влада, і бізнес і громадянське суспільство.

"Ми всі - і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець — хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія", - сказав бізнесмен.

Він наголосив, що спільна мета – це щоб Україна була вільною, демократичною європейською країною.

"Моя позиція незмінна. Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я — найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною", - зазначив Рінат Ахметов.

Автор: 

Ахметов Рінат (2355)


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Топ коментарі
+38
одного не прощу точно - в 2014 году в Донецке одной охраны ахметки хватило б чтоб придушить гиркиных-********* и тех выпердышей с триколором... но нет... оно раздумывало и взвешивало...
так что спасибо ренатлеонидович ....за нашу тревожную (6 уже за сегодня!!!) старость...
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25.05.2022 19:36
+32
Его надо удавить или забить палками, которые он раздавал в Донецке своим бандитам в 2014 году.
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25.05.2022 19:27
+24
Ні , твої гріхи війна не змиє, звісно якщо б ти віддав мільярдів 5 готівкою ЗСУ або закупив на ці кошти озброєнь і віддав ЗСУ , це б пом'якшило твою гріховність але не зняло
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25.05.2022 19:27
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Его надо удавить или забить палками, которые он раздавал в Донецке своим бандитам в 2014 году.
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25.05.2022 19:27 Відповісти
Ну кончена мразота як і вся зелена погань..
Не тільки палки і зброю наркоманам ....його заслуга що гиркин тоді взяв адміністрацію...
Як може світ так перевернутийсь, всі чорти в фаворах і їм вірять...
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25.05.2022 19:56 Відповісти
ты смотри как они все быстро активизировались , как только их всех начали причислять к зеленым, все начали вылазить из своих нор , как крысы, и декларировать , - мы хорошие , мы за всу, мы за народ, мы к зеленым не имеем ни чегго общего , мы за Украину , как только им что то начинает быть понятным в этой войне , сразу, ********!!!!!! , все эти гниды , начинают петь про веру в Украину и ВСУ , ТВАРИ , а сидели как обоссаные и дрожали за свое бабло , и свои преференции от власти , курвы конченные , и ахметка не первый , сейчас повылазят с заявами , и своей ***** ни кому не нужной верой.
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25.05.2022 20:34 Відповісти
Лучше 2-3ИСТРЕБИТЕЛЯ ШТУРМЛВИКА КУПИ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ , а не свисти тварюга, помним ,как твои каналы на рашистов работали и издевались над Порошенко
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25.05.2022 20:42 Відповісти
Ні , твої гріхи війна не змиє, звісно якщо б ти віддав мільярдів 5 готівкою ЗСУ або закупив на ці кошти озброєнь і віддав ЗСУ , це б пом'якшило твою гріховність але не зняло
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25.05.2022 19:27 Відповісти
Недавно он купил на 10 млн. бронежилетов и др. для ВСУ. Да фигура Ахметова неоднозначная, но 10 млн. в наше время тоже что-то. Что лично со своих денег купил наш янелох боневтік?
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25.05.2022 20:05 Відповісти
Его компания ещё делает бронижилеты,сталь то есть легированная на его предприятиях.Но, у нас ,народ, давайте затем его палками...
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25.05.2022 20:10 Відповісти
Он может делать сейчас что угодно на юлаго Украины. Но его роль в развале страны в 14 огромна и сейчас он не замолит ни откупит. Это он создал сепаратистов.
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25.05.2022 20:26 Відповісти
Гуано его бронежилеты, это было в 2014, когда 6 человек в моем подразделении их получили( в итоге тупо выбросили). Уверен и сейчас тоже самое. Гудок он и в 2022 . Легированная сталь в кухонных ножах используется, пздц достижение.
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25.05.2022 20:45 Відповісти
что 10 млн? ахметка обкрадал украинцев все эти годы - через завышенные тарифы возврат ндс и монополию на рынке энергетики - такая же гнида как и каломйский со своей шоблой
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25.05.2022 20:44 Відповісти
Ни разу не фанатка Ахметова....
"Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів."
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25.05.2022 21:27 Відповісти
А скільки він *******, за допомогою хоча б зелених тарифів?
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25.05.2022 20:49 Відповісти
Через знищення внаслідок бойових дій «Металургійного комбінату імені Ілліча» й заводу «Азовсталь» втрати металургійної групи «Метінвест», що належить олігарху Рінату Ахметову, можуть сягати 20 мільярдів доларів. Про це він https://biz.nv.ua/ukr/economics/rinat-ahmetov-15-pitan-biznesmenu-milyarderu-interv-yu-novini-ukrajini-50244993.html заявив в інтерв'ю виданню «НВ».
За словами Ахметова, остаточну суму збитків буде визначено в позовній заяві до Росії.Ахметов обіцяє судитися з Росією в усіх міжнародних інстанціях.
Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Зараз всі хто проти козломордих - нам союзник.
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25.05.2022 21:44 Відповісти
Еще бы Беня платил налоги, но как он говорил "Налоги платят только трусы" (ударение на букву у)
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25.05.2022 19:30 Відповісти
А у Ахметова в Люксе в 2003 или 2004-м помню висел банер - Долги отдают только трусы.
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25.05.2022 20:54 Відповісти
Гудок, купи с десяток самолетов, может поверю...
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25.05.2022 19:36 Відповісти
одного не прощу точно - в 2014 году в Донецке одной охраны ахметки хватило б чтоб придушить гиркиных-********* и тех выпердышей с триколором... но нет... оно раздумывало и взвешивало...
так что спасибо ренатлеонидович ....за нашу тревожную (6 уже за сегодня!!!) старость...
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25.05.2022 19:36 Відповісти
треба було в 14 -му не гудіти а відстоювати Донбас, тільки охоронців СКМ було 17000, якби Ренат їх озброїв, то росія смокнула
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25.05.2022 19:38 Відповісти
Він озброїв давно було відео, всіх братчиків, він тільки не думав що так обернеться, він озброїв за русский мір і вилетів до Англії а потім літак розвернув і вернувся назад, бо його в Англії бы прийняли і став дуже проукраїнськи....
Але кому це цікаво...
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25.05.2022 20:00 Відповісти
Його хтось паличкою поштрикав? Чи воно вже не таке круте яйце, як здавалося?
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25.05.2022 19:38 Відповісти
треба було в 14 -му не гудіти а відстоювати Донбас, тільки охоронців СКМ було 17000, якби Ренат їх озброїв, то росія смокнула
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25.05.2022 19:40 Відповісти
С "языка" сняли фразу! Именно его нукеры могли всю нечесть маргинальную вмиг разогнать, да и авторитет его там был беспрекословный.
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25.05.2022 20:06 Відповісти
Ахметка!Купуй зброю та вези в Україну, інакше твоє блеяння,не має віри в щирість цієї заяви.
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25.05.2022 19:44 Відповісти
Ему не до этого. Он занят более важным делом.
Гудок строит яхту на 15 метров длинее чем у Путина.
Немецкая верфь Lürssen в Бремене строит суперяхту для семьи самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом узнали журналисты https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/ukrainian-oligarch-superyacht.html The New York Times , называющие яхту "тайным тщеславным проектом" бизнесмена.
https://ukrrudprom.com/news/U_kogo_dlinee_Rinat_Ahmetov_stroit_yahtu_na_15_metrov_dlinee_che.html
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25.05.2022 19:50 Відповісти
Він її вже не будує - продає.
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25.05.2022 19:55 Відповісти
Строит, строит. Думал продавать, он продолжил строить.
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25.05.2022 20:37 Відповісти
За 700 миллионов долларов строит. Издание подчеркивает, что 700 млн долларов почти хватает на то, чтобы купить две новые ударные подводные лодки немецкой постройки, и одновременно это стоимость первоклассного военно-морского фрегата класса "Баден-Вюртемберг" - военного корабля, вооруженного пушками и ракетами, который верфь Lürssen также помогает строить.
Интересно, сколько за 700 миллионов "Абрамсов" можно для ЗСУ купить у производителя?
Ответ.
По состоянию на 2012 год стоимость танка по контракту для армии США составляет 5,5-6,1 млн дол. Берём по максимуму 6,1. Получаем 115 танков "Абрамс".
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25.05.2022 19:55 Відповісти
Бизнесмен?
Рэкетир.
Бандит.
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25.05.2022 19:48 Відповісти
Здебільшого бандит. В іншому делетант.
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25.05.2022 20:35 Відповісти
он на прикорме фсб , иначе не выжил бы в 90 -е .
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25.05.2022 20:37 Відповісти
Мудило, це ти винуватий за початок війни на Донбасі. Те, що гинуть люди, його не цікавить. Воно за свої збитки переживає.
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25.05.2022 19:51 Відповісти
гандон рижий.
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25.05.2022 19:54 Відповісти
То не просто так....Рудий щось замислив!
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25.05.2022 19:55 Відповісти
Надо было не гудеть в 14 году, а защищать Донбасс. Сейчас бы и войны не было бы.
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25.05.2022 19:56 Відповісти
в нього, як і в бені, були свої бойовики. Беня, яким би він не був - зформував зі свооїх українські добробати. А з бойовиків рінаха вийшли загони терористів-сепарів.
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25.05.2022 20:05 Відповісти
беня оказался таким же гандоном как и ахметов из-за его боевиков котел случился
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25.05.2022 20:48 Відповісти
це інше питання - це вже через півроку сталось, коли розповсюдження сепаратизму в західному і північному напрямках було зупинене. Ця проблема полягає в тому, що олігарх беня не зміг зробити наступного кроку заради України (як, наприклад, олігарх Петя); а олігарх рінах - не зробив навіть першого...
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25.05.2022 21:41 Відповісти
Гніда озвалася.
Все життя просував русскій мір через свої кишенькові партії, а тепер диви який патріот!
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25.05.2022 19:58 Відповісти
Его телеканалы и радио хрюкали про «повстацев» и «ополченцев», когда всем было Ясно, что это настоящая война с расеей. Выжидал чья возьмёт
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25.05.2022 20:10 Відповісти
так они и сейчас хрюкают всю сепраню на своих каналах собрали
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25.05.2022 20:52 Відповісти
Падлюка - у 14-му підбурював сепарів, а тепер виправдовується.
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25.05.2022 20:01 Відповісти
Рінах, якщо ти не брешеш, як завжди - то втолкуй цю істину хоча би своїм придворним журикам на "об'єднаному марафоні". Може, хоч вони донесуть зебілам істину, що територіями не торгують.
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25.05.2022 20:03 Відповісти
Мда,ущербный народец,здесь собрался... Злые...Человек не сбежал в другую страну,как остальные олигархи.Хотя мог жить ,где нибудь в Швейцарии,с его то деньгами.Помогает стране,армии...А Вы палками забить..Чем ,Вы лучше россиян...
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25.05.2022 20:06 Відповісти
Тоесть ему простить убитий стадион людей в 90 х...
Простить что он привёл гиркина - поспосрбствовал...
Но он же купил бронирование, пожервовал....так давайте всех простим и чертей которые с нами воюют....
Млин люди что с вами не так?!
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25.05.2022 20:20 Відповісти
Я думаю,ему твое прощение не нужно...
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25.05.2022 20:26 Відповісти
я ж тебе впізнав, маразмов, ти наволоч кротяча
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25.05.2022 21:55 Відповісти
Я сидел на куче стримов с Донецка тех времен. Нынешняя даунбасовская мразота уповала тогда на Ахметова и что он усё паришаит. Порешает то что сам и устроил, скотина. Но не удержал в повиновении. Теперь сильно сожалеет. Но его участь должна быть на смереке. Гнида он.
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25.05.2022 20:08 Відповісти
Вообще-то, недоплатив налогов в бюджет Украины на миллиарды гривен, получив миллиарды незаконного возврата НДС за фиктивный экспорт, остаётся только верить. Особенно хорошо верится находясь на берегах туманного Альбиона в имении или квартире за сотни миллионов фунтов
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25.05.2022 20:08 Відповісти
До цього часу чую, як на своїх телефонах знайомі продивляються канали на яких розповідають що й де вкрав Порошенко його вплив на суди і т.п. тобто й далі винен Порошенко. Зара ще Ахметова припишуть в "пождельнікі".. один з таких в же дає свідчення.. Зате Зеленський, Баканов, Арахамія, Гетманцев, Корнієнко -- білі та пухнасті. Головні патріоти країни --автори ідеології "Армія!Мова!Віра!
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25.05.2022 20:08 Відповісти
ти хоч тямиш, в чому полягає "Ротердам+" і його вплив на ціноутворення та на економіку України? Чи ти досі керуєшся брехнею твого беніного Г+Г до 2019-го року? Так проснись. ти обісрався! Твій же Г+Г вже зі слів ОПи в 2020-му визнав, що "Р+" стримував інфляцію, галоп цін і підтримував економіку!
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25.05.2022 21:48 Відповісти
Если бы сейчас Ахметов активно включился в войну россии и Украины публично и финансово, ему бы всё простили, а там может и на президента замахнуться.
Думаю главное, как ты отреагировал в трудное для страны время, тогда и просчеты в прошлом простят...
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25.05.2022 20:11 Відповісти
А те що "пращьоти в прошлам" і є першопричиною "труднава врємєні для страни" "панять і прастіть"?
Ти на зарплатні у рудої падли?
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25.05.2022 20:47 Відповісти
козел и мудак твой ахметка. товариство пом'ятатиме і 90-ті, і 2004, й тим більше весну 2014
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25.05.2022 21:30 Відповісти
Ахметов 7 років був колаборантом та зрадником, а зараз він записався патріотом. До речі, він ще не в окопах?
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25.05.2022 20:31 Відповісти
Если бы в 2014г. ты вместе с Ефремовым и прочей рыговской кодлой не сдали Донецк и Луганск, когда там было всего несколько десятков отморозков-сепаров с автоматами, захваченными у своих же милиционеров, не было бы сегодняшней войны, и Крым и Донбасс были бы наши.
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25.05.2022 20:33 Відповісти
А чим тоді займався ти? Знаю! Тобі тоді "на работу нужно было!"
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25.05.2022 21:02 Відповісти
Махмет уже забыл кто сдал Донбасс? Что-то с памятью его стало...
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25.05.2022 21:38 Відповісти
 
 