Вірю в нашу перемогу, з Кримом і Донбасом у складі єдиної України, - Ахметов
Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що вірить в перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.
Про це бізнесмен сказав в інтерв’ю виданню "Новое Время", передає Цензор.НЕТ.
"А в що я вірю — то це в нашу перемогу, з Кримом та Донбасом у складі єдиної України", - заявив Рінат Ахметов.
За його словами, зараз на перемогу України працюють пліч о пліч працюють і влада, і бізнес і громадянське суспільство.
"Ми всі - і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець — хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія", - сказав бізнесмен.
Він наголосив, що спільна мета – це щоб Україна була вільною, демократичною європейською країною.
"Моя позиція незмінна. Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я — найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною", - зазначив Рінат Ахметов.
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Не тільки палки і зброю наркоманам ....його заслуга що гиркин тоді взяв адміністрацію...
Як може світ так перевернутийсь, всі чорти в фаворах і їм вірять...
"Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів."
За словами Ахметова, остаточну суму збитків буде визначено в позовній заяві до Росії.Ахметов обіцяє судитися з Росією в усіх міжнародних інстанціях.
Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.
так что спасибо ренатлеонидович ....за нашу тревожную (6 уже за сегодня!!!) старость...
Але кому це цікаво...
Гудок строит яхту на 15 метров длинее чем у Путина.
Немецкая верфь Lürssen в Бремене строит суперяхту для семьи самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом узнали журналисты https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/ukrainian-oligarch-superyacht.html The New York Times , называющие яхту "тайным тщеславным проектом" бизнесмена.
https://ukrrudprom.com/news/U_kogo_dlinee_Rinat_Ahmetov_stroit_yahtu_na_15_metrov_dlinee_che.html
Интересно, сколько за 700 миллионов "Абрамсов" можно для ЗСУ купить у производителя?
Ответ.
По состоянию на 2012 год стоимость танка по контракту для армии США составляет 5,5-6,1 млн дол. Берём по максимуму 6,1. Получаем 115 танков "Абрамс".
Рэкетир.
Бандит.
Все життя просував русскій мір через свої кишенькові партії, а тепер диви який патріот!
Простить что он привёл гиркина - поспосрбствовал...
Но он же купил бронирование, пожервовал....так давайте всех простим и чертей которые с нами воюют....
Млин люди что с вами не так?!
Думаю главное, как ты отреагировал в трудное для страны время, тогда и просчеты в прошлом простят...
Ти на зарплатні у рудої падли?