Трактування, що українська армія начебто відступає абсолютно неправильне: на окремих ділянках ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Міноборони

Ситуація на фронті дуже динамічна, й інформація про те, що українська армія начебто відступає, не відповідає дійсності.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Безумовно, на окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею. Але те, що українські війська відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій. На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна відійти вбік, змінити позиції, за настання сприятливих умов - провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук у руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так", - заявив Мотузяник.