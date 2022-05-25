Трактування, що українська армія начебто відступає абсолютно неправильне: на окремих ділянках ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Міноборони
Ситуація на фронті дуже динамічна, й інформація про те, що українська армія начебто відступає, не відповідає дійсності.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
"Безумовно, на окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею. Але те, що українські війська відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій. На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна відійти вбік, змінити позиції, за настання сприятливих умов - провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук у руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так", - заявив Мотузяник.
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25.05 Оперативная обстановка. Интернациональный легион. Железный купол. Военный эксперт Олег Жданов - https://www.youtube.com/watch?v=S8FFRh7eERg&t=29s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
То, что он балабол секрета тут ни для кого нет.
Орки лезут их ******, а обороне ******* эффективнее, естественно приходится и отступать и маневрировать и менять позиции.
Коли між смертю і ганьбою ми обираємо ганьбу - ми отримаємо і ганьбу і смерть.
Поспілкуйся з тими, хто там воює, поясни ним, чому їм не дають підкріплення, якого у нас в тилу уже дуже багато. Поспілкуйся з тими хлопцями із ЗСУ, які мобілізовані уже 3 місяці, які хочуть допомогти побратимам на сході, але які і досі сидять тут, в Київській області...
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏
Псалтирь 126 Ст.1,2
Якщо не попустить - перекажи вдвічи більше. Повторювати до зцілення.
Тому що артилерія ворога працює потужніше.
А ми чекаємо західну..
От перелам настане коли нарешті отримаємо.
https://defence-line.org/2022/05/o-tochkax-opory-chast-4/
Скільки трупів у Каховці, Енергодарі, Бердянську, Херсоні? ЩО, нема?
А скільки тисяч кацапів знищили наші герої в Маріуполі, Сєвєродоцецьку? Розумієте різницю?
ПС: є ще Порох, проте зебобікам цього не зрозуміти
когда тот предлагал Вилкулу сдать город...
Як пояснити вам,
Що у нас - різні батько і мати,
Як довести рабам,
Що нас не потрібно звільняти!!!
Кара не обмине,
Ні душу вашу, ні тіло,
Все огидне й страшне,
Ви вже, на жаль, зробили…
Вже не врятує час,
Те, що не можна зшити,
Знайте, ненавидять вас,
навіть маленькі діти!
Їх побажання в дім,
досі приносять феї,
А ви поясніть своїм,
звідки у вас «трофеї»!
Дайте їм ніби любов,
ніби батьківські цілунки,
Тільки змивайте кров,
з крадених подарунків!
Вчіть вклонятись царькам,
з люльки і до могили,
Бридко вогким слимакам,
навіть бачити крила!
Там, де ви звикли повзти,
Ми важко вчились летіти,
А слово ПЕРЕМОГТИ,
для нас означає - ЖИТИ!
П. Мага.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.
Отступаем - значит так надо! Кто-то хочет знать в деталях: Почему именно отступаем? Спросите у ваших президентов, которые 8 лет делали 10% от того что необходимо для обороны от Мордора. Мы должны были стать Израилем, а стали коррупционным дном.
Придет время - будем наступать.
в цілому не надто біла й пухнаста істота Дима Корчинський у чомусь має рацію, коли каже, що під Бандеру, Шухевича та навіть під Порошенка умовний Захід не дав нам жодного набою, зате під зєлєбобика - аж кількадесят гавбиць і 200 М113 гатунку 60-х років (і це не рахуючи 300 дробовиків і багато різного ручного заліза) ---- прогрес кидається в очі, аж сльози заважають ясно бачити, наскільки нам щастя привалило
отже, за негідників дають більше, а Ви кажете Ізраїль-Ізраїль )
(правда, Ізраїль таки ніц не дав, мабуть вважає образливим для гебреїв сам факт існування зєлєбобика)
Десь вже чули подібні речі, Здається за поребриком.