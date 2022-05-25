За три місяці війни росіяни вбили в Україні 29 журналістів. ІНФОГРАФІКА

За три місяці повномасштабної війни Росія скоїла 280 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, такими є дані моніторингу Інституту масової інформації.

"Станом на 24 травня загалом росіяни вбили 29 журналістів, із них сім журналістів було вбито під час виконання професійних обов'язків. Дев'ять журналістів були поранені і щонайменше 15 журналістів зникли безвісти. Зокрема, журналіст Дмитро Хилюк зник на Київщині під час російської окупації. Хоча цю територію з березня вже звільнено, ІМІ досі не вдалося його знайти", - сказано в повідомленні.

Окупанти продовжують викрадати та брати в полон представників медіа. Зафіксовано дев’ять випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами. Останній випадок стався в тимчасово окупованому Херсоні в травні: російські військові викрали з помешкання інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова, а через шість днів його відпустили. Він живий і перебуває вдома, у тимчасово окупованому Херсоні.

Щонайменше 113 регіональних медіа змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо.

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Також зростає кількість погроз і кібератак, вчинених проти журналістів та медіа. Так, за три місяці повномасштабної війни ІМІ зафіксував 50 випадків погроз та переслідувань журналістів і медіа. Якщо спочатку окупанти фізично погрожували (приходили додому до журналістів чи до їхніх батьків), то зараз це перемістилося більше в інтернет-простір. Зокрема, з початку березня спостерігається стабільна тенденція до залякування журналістів через розсилання на їхні пошти, особисті чи редакційні, погроз ув'язненням у Сибіру, тортурами, допитами. У квітні журналістам почали надсилати віршовані погрози. Хоча в травні це все продовжилося, але вперше було зафіксовано випадок погроз застосуванням ядерної зброї. Погрози отримували редакції як центральних медіа, так і регіональних.

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Сайти українських медіа стабільно зазнають кібератак, які вчиняють росіяни. За цей період ІМІ зафіксував 32 таких випадки. Унаслідок атак сайти медіа перестають працювати на певний час узагалі чи працюють частково. Хакери змінюють матеріали, розміщують російській прапор, свої символи Z та V тощо.

Крім того, російські окупанти продовжують знищувати українське мовлення на тимчасово захоплених територіях. Так, у Маріуполі окупанти поширюють пропаганду, використовуючи назву та логотип газети "Приазовский рабочий", тоді як ця газета через окупацію припинила свою діяльність.

Також серед злочинів росіян обстріли журналістів, телевеж, офісів медіа, блокування доступу до сайтів українських медіа в РФ та окупованому Криму тощо.

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