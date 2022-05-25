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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Президент Естонії Каріс: Україна повинна отримати статус кандидата на вступ у ЄС

каріс

Україна має отримати статус кандидата на членство в ЄС, і Естонія, інші країни Балтії та Польща готові підтримати Київ на цьому шляху.

На цьому під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наголосив в середу президент Естонії Алар Каріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З моїми колегами з Литви, Латвії і Польщі ми запропонували Україні нашу допомогу. Україна повинна стати кандидатом до членства в ЄС",- заявив президент Естонії.

Каріс підкреслив, що його країна підтримує політику розширення ЄС. Він зауважив, що Естонії шлях до членства в Євросоюзі зайняв 9 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс

Каріс зазначив, що війна росії проти України значно змінила безпекову та економічну ситуацію в регіоні. Вона показала країнам, які хочуть бути членами ЄС, наскільки важливо рухатися вперед до цієї мети.

"Це також важливо для країн ЄС, оскільки ми не хочемо мати сірих зон в нашому сусідстві",- констатував Каріс.

На його переконання, "не можна втратити цей історичний момент", коли 80-90% людей в цих країнах підтримують членство своїх країн в ЄС.

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Автор: 

Естонія (1608) Алар Каріс (66)


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Топ коментарі
+3
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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25.05.2022 20:21
+3
Штаты ничего не затягивают.
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25.05.2022 20:24
+3
Надо постоянно капать на западную Европу, чтобы не забыли.
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25.05.2022 20:37
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Эстония может и не говорить. Мы и так все знаем
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25.05.2022 20:21 Відповісти
Надо постоянно капать на западную Европу, чтобы не забыли.
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25.05.2022 20:37 Відповісти
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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25.05.2022 20:21 Відповісти
Не смешно. А вот Германия максимально оттягивает передачу нам вооружений. Дело Меркель и Штанмайера живёт.
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25.05.2022 20:24 Відповісти
Страны Балтии, Польша, Чехия - помогают нам как могут и даже больше.
Запад-Немцы, Венгры, Французы, Италия и даже Штаты, затягивают по максимуму передачу нам оружия.
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25.05.2022 20:23 Відповісти
Штаты ничего не затягивают.
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25.05.2022 20:24 Відповісти
ефективнiше було б повернути ядерну зброю,вiд якоi помилково вiдмовились на основi будапештського меморандуму!
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25.05.2022 20:25 Відповісти
должна,но не получит, из-за корумпированных барыг,которые были при власти 30 лет
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25.05.2022 20:30 Відповісти
Суньте в жопу вашу ЕС. сейчас срочно нужна оружие. где МЛРС? президент Зеленский вместе того чтобы просит оружие говорит о восстановлению столько денег нужно итд. сунн деньги в рот. оружие просите. извините я зол и так писал. опят на 2 дня заблокирует меня тут.
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25.05.2022 20:30 Відповісти
Украина похожа на легкомысленную дурочку, которая "лето красное пропела, оглянутся не успела...", а тут Раша с открытой пастью. А спасительный поезд, с надписью НАТО и ЕС, давно ушёл. Все, у кого была хоть капля ума ещё раньше сели на этот поезд и уехали, и только смотрят на Украину с сочувствием. Но что тут сказать - сама виновата. Я к тому, что за всё происходящее скажите спасибо нашим пенсам, нашим старым кошёлкам, которые голосовали то за комуняк, то социков, что тоже самое, в общем за дружбу и единение с Россией, и против "страшного ужасного НАТО". В то время как умные народы подавали заявки на вступление в ЕС и НАТО. И вступили. и живут хорошо и счастливо. Потому что все народы восточной Европы всегда понимали, что Рашка начнёт опять восстанавливать свою империю.
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25.05.2022 20:53 Відповісти
А скільки пилу то підняли. Як виявилося, не всі партнери нам друзі.
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25.05.2022 22:14 Відповісти
 
 