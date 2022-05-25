Президент Естонії Каріс: Україна повинна отримати статус кандидата на вступ у ЄС
Україна має отримати статус кандидата на членство в ЄС, і Естонія, інші країни Балтії та Польща готові підтримати Київ на цьому шляху.
На цьому під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наголосив в середу президент Естонії Алар Каріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З моїми колегами з Литви, Латвії і Польщі ми запропонували Україні нашу допомогу. Україна повинна стати кандидатом до членства в ЄС",- заявив президент Естонії.
Каріс підкреслив, що його країна підтримує політику розширення ЄС. Він зауважив, що Естонії шлях до членства в Євросоюзі зайняв 9 років.
Каріс зазначив, що війна росії проти України значно змінила безпекову та економічну ситуацію в регіоні. Вона показала країнам, які хочуть бути членами ЄС, наскільки важливо рухатися вперед до цієї мети.
"Це також важливо для країн ЄС, оскільки ми не хочемо мати сірих зон в нашому сусідстві",- констатував Каріс.
На його переконання, "не можна втратити цей історичний момент", коли 80-90% людей в цих країнах підтримують членство своїх країн в ЄС.
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