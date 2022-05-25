Єврокомісія не виключає створення за підтримки військових коридорів для зерна з українських портів, - віцепрезидент Домбровскіс

Євросоюз зараз допомагає Україні вивезти зерно, яке Росія заблокувала в українських портах, на світовий ринок альтернативними шляхами на суходолі, хоча не виключає, що експорт українського зерна морським шляхом все ще є можливим за певних безпекових умов.

Про це сьогодні у Давосі під час дискусійної панелі "Економіка за залізною завісою: сценарії та наслідки" заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уже розпочалися поставка (українського зерна. – Ред.) через сухопутні коридори, через Польщу, Румунію та їхні порти, ми оцінюємо можливості й інших портів. Але є очевидним, що у короткостроковій перспективі це не може замінити морські шляхи. Є фактом, що зараз Росія блокує українські порти, і експорт пшениці є неможливим. Дійсно, є розмови про те, щоб створити певні безпечні коридори, ймовірно, з якоюсь військовою допомогою, яка гарантує безпеку суден, що будуть перетинати Чорне море. Це може бути найшвидший шлях, щоб розблокувати український експорт", - зауважив Домбровскіс.

Відповідаючи на запитання модератора, він зауважив, що у цьому контексті не Україна є джерелом проблеми, а саме Росія, яка навмисно провокує світову продовольчу кризу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доля заморожених приватних активів росіян вирішуватиметься відповідно до законів країн ЄС, - віцепрезидент ЄС Домбровскіс

"У цьому конфлікті ми маємо розуміти, хто є агресором, а хто є жертвою. Цю проблему створила незаконна та неспровокована агресія Росії проти України. Зараз ми взаємодіємо з Україною і намагаємося подолати цю ситуацію…. Якщо вдасться відкрити шляхи для цих українських кораблів з зерном через Чорне море з українських портів – чудово. Але паралельно ми опрацьовуємо транспортні шляхи на суходолі, спрощуємо адміністративні та митні процедури, щоб прискорити проходження українського імпорту до ЄС та до інших країн", - сказав представник Єврокомісії.

Він зауважив, що йдеться саме про те, щоб дозволити українським суднам виходити з українських портів, які мають бути розблоковані.

"Ми також бачимо ще одну тенденцію. Росія грабує українське зерно на окупованих українських територіях, вона спалює склади з продовольством в інших регіонах України та руйнує обладнання. Тож ми маємо справу із навмисними діями Росії, щоб створити цю глобальну проблему з продовольчою безпекою", - наголосив Домбровскіс.

Він відкинув будь-які припущення, що санкції ЄС, що пов’язані із війною Росії проти України, якимось чином обмежують можливості Росії для експорту власного зерна.

"Нічого не заважає Росії експортувати пшеницю. Росія сама маніпулює з поставками пшениці, щоб досягти якихось поступок, залучаючи на свою сторону у цьому конфлікті, ставить поставки зерна у залежність від цього. Але ці маніпуляції Росії не мають нічого спільного з її спроможністю поставляти зерно на ринок. Російські поставки продовольства не є суб’єктом для жодних санкцій, тож нічого не стримує Росію, окрім її власних зловмисних намірів", - підкреслив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: "Будь-який іноземний політик має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей"

Він порадив шукати відповідь на питання, чи потрапить російське зерно на світовий ринок цього року, у самої Росії.

"Важко робити якісь припущення щодо цього. Ще на початку року було неможливо припускати, що Росія почне повномасштабну війну, а російська армія буде здійснювати звірства та воєнні злочини в Україні", - додав Домбровскіс.