Американська мережа ветклінік Galaxy Vets запустила платформу телемедицини для допомоги власникам тварин в Україні

Galaxy Vets Foundation, некомерційний підрозділ американської мережі ветеринарних клінік, запустив ініціативу Animal Help Ukraine.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у рамках проєкту ветеринари з США, а також Канади, Великобританії та інших країн світу, надаватимуть українським власникам тварин безкоштовні консультації онлайн. Поговорити з ветеринаром можна через месенджери або на сайті.

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Звернутися за допомогою можна через Telegram @AnimaHelpUkraine_Bot або Viber. Консультації також відбуватимуться на сайті – у чаті, який оснащений автоматичним перекладачем для подолання мовного бар’єру між учасниками. У користувачів платформи буде можливість відправити на свою електронну скриньку запис чату та повернутись до нього пізніше.

Українці зможуть проконсультуватись з професійними ветеринарами щодо будь-яких питань стосовно здоров'я домашнього улюбленця або догляду за знайденою твариною. Зокрема:

харчування – як знайти альтернативи звичайному корму в умовах війни та перейти на натуральні продукти;

спокій тварини – як знизити тривожність та стрес улюбленця під час вибухів;

перша допомога – які врятувати тварину в екстремальних умовах;

екзотичні тварини – як допомогти тим, за ким потрібен особливий догляд;

медикаменти – що робити в разі відсутності необхідного препарату та які "людські" відповідники можна використовувати для лікування тварин.

Також сервіс має власну бібліотеку матеріалів та ресурсів. Там українці знайдуть рекомендації по догляду та поради зі збереження здоров’я домашніх улюбленців.

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Мета фонду – надати доступ до ветеринарної медицини тим, хто цього потребує; підтримати українську економіку та допомогти тваринам, що страждають через гуманітарну катастрофу. Galaxy Vets Foundation також надає фінансову і матеріальну допомогу притулкам для тварин, зоопаркам, волонтерським та іншим організаціям. На кошти, зібрані завдяки міжнародній спільноті, фундація купує їжу для