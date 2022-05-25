Кулеба обговорив посилення санкційного тиску на Росію із керівником австрійської дипломатії Шалленбергом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із головою австрійської дипломатії Александером Шаленбергом, під час якої співрозмовники обговорили посилення санкційного тиску на РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Зустрівся з моїм австрійським колегою та другом Александером Шаленбергом. Ми обговорили підтримку Австрії на нашому шляху до статусу кандидата в члени ЄС та способи посилення санкційного тиску на Росію. Я вдячний Австрії за підтримку України та за надання медичної допомоги жертвам війни", - підкреслив міністр.

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