Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, - міністр оборони Латвії
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав партнерів збільшити підтримку України, щоб потім не довелося оборонятися самим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.
"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо ми самі", - заявив Пабрікс. Він додав, що союзники цього ще не зрозуміли.
Міністр подякував країнам, які підтримують Україну — США, Великій Британії, Польщі, Балтійським країнам, Чехії та країнам Скандинавії. При цьому політик зазначив, що деякі країни недостатньо добре виконують свою роботу, і можна постаратися краще.
Пабрікс додав, що час летить швидко, і Латвії, попри щедру підтримку з боку країн Заходу, потрібна ще більша підтримка – особливо з боку США. Цього тижня Пабрікс закликав представників конгресу США розширити військову підтримку Латвії, посиливши присутність збройних сил у регіоні.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер попередив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною.
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Статья 5
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.
О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
Текст меморандума
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч
Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
https://www.youtube.com/watch?v=_c2S-O375es&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Якщо москальня завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.
До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.
Нехай Захід робить правильні висновки. Москальня має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
Русский язык является разговорным для всех представителей наций.
А вот Рига как раз махровая, 9 мая показали себя.
Поэтому ЕС и США в первую очередь должны прислушиваться к прибалтийским странам.
Кто как мы знаем агрессивного соседа.
тупить постійно.