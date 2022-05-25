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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, - міністр оборони Латвії

латвія

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав партнерів збільшити підтримку України, щоб потім не довелося оборонятися самим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо ми самі", - заявив Пабрікс. Він додав, що союзники цього ще не зрозуміли.

Міністр подякував країнам, які підтримують Україну — США, Великій Британії, Польщі, Балтійським країнам, Чехії та країнам Скандинавії. При цьому політик зазначив, що деякі країни недостатньо добре виконують свою роботу, і можна постаратися краще.

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Пабрікс додав, що час летить швидко, і Латвії, попри щедру підтримку з боку країн Заходу, потрібна ще більша підтримка – особливо з боку США. Цього тижня Пабрікс закликав представників конгресу США розширити військову підтримку Латвії, посиливши присутність збройних сил у регіоні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер попередив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною.

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Латвія (1345) допомога і підтримка (1158) Пабрікс Артіс (13)


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Топ коментарі
+8
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia

https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч

Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
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25.05.2022 20:57
+6
Не нагнетайте, Италия Венгрия и Кипр вас защитят ценой вашей независимости
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25.05.2022 20:58
+6
Ну не знаю, голосують колективно. Орбан каже вето і гудбай. Але нам треба в НАТО, це краще ніж самі по собі.
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25.05.2022 21:02
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Украина проиграет тогда,когда солнце взойдёт с запада.
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25.05.2022 20:52 Відповісти
На вас пятая статья НАТО припадает, вы можете спать спокойно. А вот мы расплачиваемся за то, что в свое время туда не вступили, и больше всех как раз за это сейчас расплачивается Восток с Югом, где большинство было против вступления в НАТО. Я вот думаю, а может нашему президенту обратиться к братьям полякам, чтобы они ввели войска свои в Украину, на те места где нет боевых действий, хотя бы в те области где граничим с бульболяндией, от Волыни до Киевщины, ну а че, я бы посмотрел на путлера потом)
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25.05.2022 20:56 Відповісти
Или оон на освобожденные
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25.05.2022 21:00 Відповісти
Ну не знаю, голосують колективно. Орбан каже вето і гудбай. Але нам треба в НАТО, це краще ніж самі по собі.
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25.05.2022 21:02 Відповісти
Вы наверное не читали 5 статью НАТО. По большому счету она не отличается от нашего будапештского меморандума.
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Да неужели? Может всё таки сравним?

Статья 5

Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.

О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Текст меморандума

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.

6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
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25.05.2022 21:51 Відповісти
"такого действия, какое она сочтет необходимым"
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25.05.2022 22:19 Відповісти
Латвія
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25.05.2022 20:56 Відповісти
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia

https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч

Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
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25.05.2022 20:57 Відповісти
Зараз в куйла слушна нагода "померти" під час операції (старий, серце не витримало), зробити собі пластику, та дошкуляти світові з власного острівця десь на Карибах і далі...
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25.05.2022 21:08 Відповісти
Це тільки в тому випадку, якби у нього був мозок, а не ботокс замість нього.
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25.05.2022 21:54 Відповісти
А в нього є інстинкт самозбереження. Цей варіант -- найкращий для нього, бо не має честі і совісті повіситись, або пустити собі кулю в лоба після всього скоєного...
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25.05.2022 22:02 Відповісти
Хіба що так. Тваринних інстинктів у нього справді надміру.
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25.05.2022 22:20 Відповісти
...Сьогодні оголосити, що путін помер - і завтра касабські еліти перестріляють одне одного

https://www.youtube.com/watch?v=_c2S-O375es&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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25.05.2022 22:14 Відповісти
Там по ходу нужно прооперировать ещё 70% всего населения.
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25.05.2022 22:21 Відповісти
Курва... А в нас аж 73...
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25.05.2022 22:26 Відповісти
Можуть зробити пластичну операцію і потім сказати шо здох
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25.05.2022 22:32 Відповісти
Не нагнетайте, Италия Венгрия и Кипр вас защитят ценой вашей независимости
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25.05.2022 20:58 Відповісти
Когда росия закончит оккупацию Латвии (не дай Бог), консультации в НАТО по вопросу обороны Латвии только начнутся.
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25.05.2022 21:10 Відповісти
Отож Захід має все зробити, щоб москальня не перемогла. Навіть, якщо знадобиться ввести війська Заходу в Україну.

Якщо москальня завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.

До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.

Нехай Захід робить правильні висновки. Москальня має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
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25.05.2022 21:37 Відповісти
Не давая необходимую помощь в нужном объеме и вовремя запад тянет волынку, доиграются... рашисты выводы сделали, а вот запад - нихера
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25.05.2022 21:39 Відповісти
Если бы Вайра-Вике Фрейберга, бывший президент Латвии, буквально не втащила нас в НАТО, то у нас своя махровая Лугандония от Резекне до Даугавпилса, где дебилы в трениках Адидас с надписью РАССЕЯ на всю спину бегают, давно была бы! И это в лучшем случае, потому что тогда всю Латвию реально можно было голыми руками за 24 часа взять! Слишком маленькая территория, 300 км от России до моря где сдохший Жириновский так и не пополоскал свои вонючие портянки. А вот теперь они знают что такое Джавелины и чем отличается НАТовская подготовка и контрактная армия от армии бомжей с вороватым офицерьём - ШАКАЛАМИ, как мы их звали в советской армии в КТуркВО!
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25.05.2022 22:18 Відповісти
Даугавпилс точно махровый Луганск. С ватным Резекне впридачу. Живой пример что российских ватников не в коем случае нельзя запустить на постоянную жизнь в территориях, когда то оккупированных СССР. И тех, кто там понаехали ещё при совке, надо выгнать нахрен. У них сразу появляется мания величия и начинает расти скрепы. Если Латвия уже бы не была в НАТО, они точно бы начинали вставать с колен и просить Путина чего то ввести.
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25.05.2022 22:31 Відповісти
Жаль не вижу какого ватного выродка, явно из НАШИХ - латвийских ГНИД уже нейтрализовали... Что хотело ничтожество? Визжало из Резекне или Даугавпилса? Так граница Фашистской ********* рядом, *опу подняли и пошли накуй от мучений в Евросоюзе и НАТО!
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25.05.2022 23:29 Відповісти
"Нашим" пока повезло. Никто их не трогает. Даже г-жу Жданок из каталажки выпустили. Ждём продолжения 😕
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25.05.2022 23:38 Відповісти
Даугавпилс многонациональный город, поляки 13%, белорусы 7%, украинцы 2%, (сейчас больше). 100 лет назад город был на половину еврейским, 46%.
Русский язык является разговорным для всех представителей наций.
А вот Рига как раз махровая, 9 мая показали себя.
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25.05.2022 23:50 Відповісти
Я может редко бываю на Маскачке (для украинцев - Московский район, исторически в основном из понаехавших и понастроивших выродков), но в Риге долбо*бов в куртками РОSSИЯ в таком количестве как в Даугавпилсе или Резекне НЕТ!
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26.05.2022 00:08 Відповісти
Всё таки в Риге ватных русскоговорящих по статистике только 26% и общий уровень образования выше. В Даугавпилс их в разы больше и они сами тупее.
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26.05.2022 09:16 Відповісти
В Риге наибольшее количество понаехавших во время СССР. И почти вся у нас живущая отставная советская армейщина, ГРУ-щина и КГБ-щина. И капище смерти в Пардаугаве (надеюсь что до зимы наконец то сносит). Прямо коктейль для шабашей 9 мая для поклонения русскому миру.
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26.05.2022 09:13 Відповісти
Слава Фрейберге.
Поэтому ЕС и США в первую очередь должны прислушиваться к прибалтийским странам.
Кто как мы знаем агрессивного соседа.
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25.05.2022 23:54 Відповісти
Это да - черговый респект Вайре, что надавила на вступление у нас в Латвии и в европарламенте. И смогла уговорить еврокомиссаров, которые думали что у нас русских прищемляет (был такой старикан Макс ван дер Стул, с которым она пару лет нянчилась, пока добила).
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26.05.2022 09:20 Відповісти
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25.05.2022 23:31 Відповісти
От країни Балтії і Польша з Чехієй і Болгарієй розуміють що це реальність, тільки Угорщина
тупить постійно.
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26.05.2022 00:42 Відповісти
Если Россия поглотит Украину, то сто процентов пойдёт дальше на Европу. Они, в том числе, задействуют местных русских, которые с иконками в руках будут останавливать танки НАТО. Вот зря все страны пускали их к себе, очень зря. Россияне- это троянский конь. Надо их всех депортировать в Рашу, пока не поздно, иначе будет беда.
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26.05.2022 00:53 Відповісти
 
 