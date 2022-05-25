Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, - міністр оборони Латвії

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав партнерів збільшити підтримку України, щоб потім не довелося оборонятися самим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

"Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, за це заплатимо ми самі", - заявив Пабрікс. Він додав, що союзники цього ще не зрозуміли.

Міністр подякував країнам, які підтримують Україну — США, Великій Британії, Польщі, Балтійським країнам, Чехії та країнам Скандинавії. При цьому політик зазначив, що деякі країни недостатньо добре виконують свою роботу, і можна постаратися краще.

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Пабрікс додав, що час летить швидко, і Латвії, попри щедру підтримку з боку країн Заходу, потрібна ще більша підтримка – особливо з боку США. Цього тижня Пабрікс закликав представників конгресу США розширити військову підтримку Латвії, посиливши присутність збройних сил у регіоні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер попередив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною.