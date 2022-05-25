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На Східному напрямку 25 травня знищено 62 окупанти, 1 БТР, 6 артсистем, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОТУ. 

У повідомленнні зазначається: "25 травня, наші воїни знищили: особового складу – 62; БТР – 1; артилерійських систем – 6; мінометів – 4; АТТ – 4; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 24 травня відбито 3 атаки, знищено до 180 окупантів, 2 танки, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1824) ЗСУ (7519)


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Не правда, цифры должны быть намного больше, учитывая какие там зарубы идут. Если кацапы забирают у нас территории то и потери должны нести огромные. Не зря же укрепления в 4 линии создавались 8 лет.
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25.05.2022 20:58 Відповісти
Схід в даному випадку - Харківська область. Там не дуже інтенсивні бої.
По Донбасу, де справжнє пекло - окрема статистика буде.
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25.05.2022 21:01 Відповісти
Так це Харківська область. Судячи із статистики в основному артилерістська перестрілка. У орків мінус шість артсистем і 4 міномети.
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25.05.2022 21:07 Відповісти
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25.05.2022 21:00 Відповісти
Старая Европа (Италия ,Франция ФРГ) панически испугалась усиления влияния внутри ЕС и Нато восточной Европы в лице Польши Латвии,Эстонии,Литвы и особенно их союза с со вступившей в эти блоки Украиной(+44млн нас,+1млнВСУ)Именно поэтому они заговорили о 40 годах вступления Украины в ЕС и НАТО.Именно поэтому эти страны практически перестали выделять Украине вооружения(чисто символически выделили)Требуя сдатьсяУкраине кремлю.Налицо работа кремлевских денег в Европе и США.Сговор против Украины.Наши гниды тоже активизировались,ретранслируя кремлевские нарративы и многократно их усиливая подвыванием.
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25.05.2022 21:28 Відповісти
 
 