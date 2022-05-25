На Східному напрямку 25 травня знищено 62 окупанти, 1 БТР, 6 артсистем, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОТУ.
У повідомленнні зазначається: "25 травня, наші воїни знищили: особового складу – 62; БТР – 1; артилерійських систем – 6; мінометів – 4; АТТ – 4; БПЛА – 1".
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По Донбасу, де справжнє пекло - окрема статистика буде.