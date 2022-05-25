У Німеччині заявили, що приголомшені звинуваченнями Польщі у невиконанні обіцянки щодо танків
Уряд Німеччини відкинув заяви президента Польщі Анджея Дуди про порушення обіцянки відправити танки замість тих, які Польща направила в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник уряду Штеффен Гебештрайт під час пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Федеральний уряд приголомшений, я б сказав так", - заявив Гебештрайт, відповідаючи на запитання про реакцію.
Як повідомлялося, вчора президент Польщі Дуда звинуватив Берлін у порушенні своєї обіцянки щодо відправлення нових танків замість машин, які Польща відправила Україні, щоб допомогти країні захистити себе у війні проти Росії.
Але Гебештрайт заперечив, заявивши, що уряд Німеччини від початку ясно дав зрозуміти, що "має подивитися, що ми можемо зробити".
"Від польської сторони надійшло чітке прохання передати Польщі найсучасніші основні бойові танки Leopard 2A7, але проблема в тому, що сам бундесвер має лише невелику кількість — близько 50 — таких танків", — сказав він, додавши, що, хоча "ще більше знаходяться на стадії виробництва, вони ніде не стоять на стоянці або заводському майданчику, вони ще мають бути виготовлені".
Гебештрайт сказав, що про ці обставини було чітко повідомлено Варшаві.
"Минулого тижня у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що була критика обмінів танками, які нібито не відбулися, а вчора президент Польщі знову повторив це перед камерою. Ми беремо це до уваги, але це не робить його правильнішим", - сказав він.
Минулого тижня Німеччина оголосила про так званий кільцевий обмін з Чехією. Берлін хоче надати партнеру по НАТО 15 танків Leopard 2 з промислових запасів і використати їх для компенсації постачання важкого озброєння з Чехії в Україну.
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Германские политики главные шлюхи Евросоюза. После них идут французы. Затем итальянцы. Об этом пишут даже их соседи, датчане, нидерландцы и другие, когда передают оружие "Мы не Германия".
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Некий союз с отдельными странами был бы предпочтительнее, штаты, англичане, поляки, там , шведы может и т.д.
Якщо наші союзники, в силу своїх меркантильних і зрадницьких позицій, не поставлять необхідної зброю. Якщо раша завоює Україну.
Насильно мобілізоване Путіним, усе чоловіче населення України, за скільки днів дійде до Німеччині?
Еще и обижаются...
Все детали давно обговорены...
Странно другое...Риббентроп прилетел в Москву как шестерка Гитлера...текст братского Договора был состряпан в Москве задолго до прилёта Риббеннтропа 23 августа 1939 г...
а те шо обещали их еще сделать надо... хотя обещали мы уже готовые отдать...
так что ваще не понятны предъявы... про какие-то там танки шо мы им якобы уже наобещали...
А виявилося, - обіцянка цяцянка.
Поляки звинуватили німців у відвертій брехні.
А німці приголомшені, що їм сказали правду в очі.
Дружба з расєєй це ж нафто і газові доляри які масква засовує як стриптизерці
політикам Німеччини і Франції. А тут якась Україна, Тьхфу, неподобство якесь
ніщєбродне, але ж сказати так не можуть, а от кинути партнерів можуть.
Краще це зрозуміти остаточно і в очі їх називати людьми кремля і ліліпутіна.
а то получается польша скинула старьё Украине получила или получат новые танки от немцев а немцы конченые не помогают и раненых не забирают и беженцам не помогают.
да и вообще вы забыли какая у вас карупция и кто в ней виновата
и кто даст гарантию что вы это всё не разбазарите
виликие диванные воины