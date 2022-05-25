У Німеччині заявили, що приголомшені звинуваченнями Польщі у невиконанні обіцянки щодо танків

Уряд Німеччини відкинув заяви президента Польщі Анджея Дуди про порушення обіцянки відправити танки замість тих, які Польща направила в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник уряду Штеффен Гебештрайт під час пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Федеральний уряд приголомшений, я б сказав так", - заявив Гебештрайт, відповідаючи на запитання про реакцію.

Як повідомлялося, вчора президент Польщі Дуда звинуватив Берлін у порушенні своєї обіцянки щодо відправлення нових танків замість машин, які Польща відправила Україні, щоб допомогти країні захистити себе у війні проти Росії.

Але Гебештрайт заперечив, заявивши, що уряд Німеччини від початку ясно дав зрозуміти, що "має подивитися, що ми можемо зробити".

"Від польської сторони надійшло чітке прохання передати Польщі найсучасніші основні бойові танки Leopard 2A7, але проблема в тому, що сам бундесвер має лише невелику кількість — близько 50 — таких танків", — сказав він, додавши, що, хоча "ще більше знаходяться на стадії виробництва, вони ніде не стоять на стоянці або заводському майданчику, вони ще мають бути виготовлені".

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Гебештрайт сказав, що про ці обставини було чітко повідомлено Варшаві.

"Минулого тижня у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що була критика обмінів танками, які нібито не відбулися, а вчора президент Польщі знову повторив це перед камерою. Ми беремо це до уваги, але це не робить його правильнішим", - сказав він.

Минулого тижня Німеччина оголосила про так званий кільцевий обмін з Чехією. Берлін хоче надати партнеру по НАТО 15 танків Leopard 2 з промислових запасів і використати їх для компенсації постачання важкого озброєння з Чехії в Україну.

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