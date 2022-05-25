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У Німеччині заявили, що приголомшені звинуваченнями Польщі у невиконанні обіцянки щодо танків

танк,леопард

Уряд Німеччини відкинув заяви президента Польщі Анджея Дуди про порушення обіцянки відправити танки замість тих, які Польща направила в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник уряду Штеффен Гебештрайт під час пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Федеральний уряд приголомшений, я б сказав так", - заявив Гебештрайт, відповідаючи на запитання про реакцію.

Як повідомлялося, вчора президент Польщі Дуда звинуватив Берлін у порушенні своєї обіцянки щодо відправлення нових танків замість машин, які Польща відправила Україні, щоб допомогти країні захистити себе у війні проти Росії.

Але Гебештрайт заперечив, заявивши, що уряд Німеччини від початку ясно дав зрозуміти, що "має подивитися, що ми можемо зробити".

"Від польської сторони надійшло чітке прохання передати Польщі найсучасніші основні бойові танки Leopard 2A7, але проблема в тому, що сам бундесвер має лише невелику кількість — близько 50 — таких танків", — сказав він, додавши, що, хоча "ще більше знаходяться на стадії виробництва, вони ніде не стоять на стоянці або заводському майданчику, вони ще мають бути виготовлені".

Читайте також: Німеччина передасть Україні перші зенітні танки "Гепард" у липні, - Spiegel

Гебештрайт сказав, що про ці обставини було чітко повідомлено Варшаві.

"Минулого тижня у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що була критика обмінів танками, які нібито не відбулися, а вчора президент Польщі знову повторив це перед камерою. Ми беремо це до уваги, але це не робить його правильнішим", - сказав він.

Минулого тижня Німеччина оголосила про так званий кільцевий обмін з Чехією. Берлін хоче надати партнеру по НАТО 15 танків Leopard 2 з промислових запасів і використати їх для компенсації постачання важкого озброєння з Чехії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами

Автор: 

Німеччина (7336) Польща (8489) танк (2062) Дуда Анджей (771) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+65
А-ха-ха. Германия и не переставала этого делать. Забыли как во времена Порошенко Германия отказывалась поставлять любое вооружение? Забыли как Германия хотела чтобы Киев устроил амнистию всей швали и ДНР/ЛНР? Выборы? Особый статус? Забыли как при том же Порошенко Берлин не просил, а требовал, чтобы Шрёдера убрали из Миротворца? Забыли строительство СП-2?

Германские политики главные шлюхи Евросоюза. После них идут французы. Затем итальянцы. Об этом пишут даже их соседи, датчане, нидерландцы и другие, когда передают оружие "Мы не Германия".
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25.05.2022 21:26
+52
німці все більш відкрито починають грати на боці *****.
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25.05.2022 21:18
+52
Все сводится к "мы посмотрим", "возможно", "нас не так поняли". Это говорит первая экономика и держава Европы, позорище.
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25.05.2022 21:19
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німці все більш відкрито починають грати на боці *****.
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25.05.2022 21:18 Відповісти
А-ха-ха. Германия и не переставала этого делать. Забыли как во времена Порошенко Германия отказывалась поставлять любое вооружение? Забыли как Германия хотела чтобы Киев устроил амнистию всей швали и ДНР/ЛНР? Выборы? Особый статус? Забыли как при том же Порошенко Берлин не просил, а требовал, чтобы Шрёдера убрали из Миротворца? Забыли строительство СП-2?

Германские политики главные шлюхи Евросоюза. После них идут французы. Затем итальянцы. Об этом пишут даже их соседи, датчане, нидерландцы и другие, когда передают оружие "Мы не Германия".
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25.05.2022 21:26 Відповісти
я б на1-ше місце втулив мадярщину.шо в европі всім серуть,шо в нато,а Україну ждуть не дождутся кусок відчепить
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25.05.2022 21:45 Відповісти
они сосут немного от НАТО, немного от ЕС, немного от Кремля
***********

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25.05.2022 22:13 Відповісти
Мадярія не тільки культурно чужая срана у Європі, мадярія взагалі не схожа на жодний народ Європи, це дикуни ханте-манси, які завдяки англосаксам стали людьми...
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25.05.2022 22:24 Відповісти
У них досі діє пакт молотова - рібентропа. І ті і ті фашисти
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Все сводится к "мы посмотрим", "возможно", "нас не так поняли". Это говорит первая экономика и держава Европы, позорище.
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25.05.2022 21:19 Відповісти
перша економіка Європи, за русскіє гроші.
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Полякам - респект. Німецькі фашисти підтримують російських фашистів. Так було завжди.
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25.05.2022 21:47 Відповісти
*****, под зонтиком США зажрались, на оборонку денег почти не вкладывали. Итог: танков на ходу меньше двух десятков, что можно из них полякам поставить - посмотрят
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25.05.2022 21:48 Відповісти
Получается, первая экономика ЕС, без оружия вообще, без танков, а теперь вопрос, в НАТО кроме штатов и еще 5-7 стран, вообще у кого то , что то есть ? Получается, что надо это какой то пшик, все держиться на штатах, такое нато возможно и не нужно
Некий союз с отдельными странами был бы предпочтительнее, штаты, англичане, поляки, там , шведы может и т.д.
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25.05.2022 23:08 Відповісти
это поработали последние 4 канцлера,до этого бундесвер был на коне и по количеству и по составу и по качеству техники и персонала.
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26.05.2022 00:10 Відповісти
Ви вже декілька місяців тільки-но і дивитесь, що можете зробити...
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25.05.2022 21:19 Відповісти
Дурака врубать может каждый.., смотря, до какой степени это считается позволительным..
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25.05.2022 21:21 Відповісти
які ж вони лукаві і юродиві негідники
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25.05.2022 21:22 Відповісти
Питання до ЕС та США.
Якщо наші союзники, в силу своїх меркантильних і зрадницьких позицій, не поставлять необхідної зброю. Якщо раша завоює Україну.
Насильно мобілізоване Путіним, усе чоловіче населення України, за скільки днів дійде до Німеччині?
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25.05.2022 21:22 Відповісти
ни за сколько - потму-что украинцы никогда не пойдут воевать за твою кацапиб бот
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26.05.2022 00:05 Відповісти
если их ****......ут сейчас-пойдут ,еще как пойдут ,даже обрабатывать никого особо не придется
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26.05.2022 00:11 Відповісти
великий промисловий гігант ЕС -ФРН виявився unfähig
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Немцы зап#@делись.,история повторяется, опять хотят слить Польшу и Украину, как в в 39
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25.05.2022 21:25 Відповісти
Трохи набридла ця інфальтивність німців.
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25.05.2022 21:25 Відповісти
Продажные фашисты.
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25.05.2022 21:28 Відповісти
ой а кто это сделал? галустяны *****
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25.05.2022 21:28 Відповісти
Они охренели от того что поляки посмели называть вещи своими именами. А не размытыми димломатическими формулировками
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25.05.2022 21:29 Відповісти
Ха, немцы обещали поставить танки, которых еще не было в природе!
Еще и обижаются...
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25.05.2022 21:33 Відповісти
ошеломило так, что в трусы наложило
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25.05.2022 21:34 Відповісти
Германия ссыт падения режима путлера и распада засрашки. Все просто. Новый порядок в Европе лишит германию привилегированного положения и поставит в равные экономические условия с Польшей, Испанией и даже маленькой Данией. Потому и играют немцы дурака, и пытаются усидеть на двух табуретках
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25.05.2022 21:38 Відповісти
Такий собі кидок в стилі будапештського меморандуму, так би мовити на мінімалках. Це ж не договір був, ми ж не це мали на увазі і ТД. І це каже перша економіка Європи і член НАТО. До речі нах..уя НАТО учасник у якого ніхера немає або є у виставочних кількостях?
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25.05.2022 21:41 Відповісти
Німці кончені ган..ни. Це вже ясно.
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25.05.2022 21:42 Відповісти
А чи німці це взагалі зараз в Німеччині живуть? Чи може там залишились лише німецькомовні ******** кацапські? Бо німці ніколи б не забули,що кацапня гвалтувала натовпом німецьких діточок. Як зараз гвалтує українських.Навіть пам'ятник поставила у Берліні кацапу з дитиною...
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25.05.2022 21:43 Відповісти
Німці діють в стилі "нас там нєт")
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25.05.2022 21:44 Відповісти
Це ще одна деталь яку треба знати про страшне НАТО. Справжнє НАТО це США Британія Польща і прибалти. Інше це папір
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25.05.2022 22:22 Відповісти
Канада.
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25.05.2022 22:36 Відповісти
Данія, Нідерланди. І точно ще хтось.
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26.05.2022 01:23 Відповісти
И еще немчура будет рассказывать нам что то о гарантиях безопасности. да если бы мы надеялись на помощь таких *гарантов* то ***** уже не только в Киеве а и во Львове кофе пил
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25.05.2022 21:46 Відповісти
То хай дають гроші, а Польща зможе придбати собі Челенджери або Абрамси.
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25.05.2022 21:48 Відповісти
В секретном Протоколе Молотов=Риббентроп

Все детали давно обговорены...
Странно другое...Риббентроп прилетел в Москву как шестерка Гитлера...текст братского Договора был состряпан в Москве задолго до прилёта Риббеннтропа 23 августа 1939 г...
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25.05.2022 21:49 Відповісти
Szwab zawsze bedzie szwabem, oszukać wzbogacić się czyimś kosztem. Nic sie nie zmienili podobnie jak kacapy
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25.05.2022 21:54 Відповісти
У немцев своя методичка.Танки или на стадии производства,или на ремонте.А запчастей нет.Смежники подводят.
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25.05.2022 21:57 Відповісти
Німеччина відверто грає на боці росії. Ну це просто неможливо, щоб така потужна економіка як німецька та й не знайшла коштів на термінове фінансування оборонки. Чи то для України, чи то для Польщі, чи то для себе. Отже, вони спеціально тягнуть час і вичікують моменту, щоб Україна програла. Ублюдки, короче
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25.05.2022 22:06 Відповісти
да что там находить те деньги-добавить к 6,5 триллионам евро немецкого долгу ещё пару десятков миллиардов и будет незаметно
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26.05.2022 00:15 Відповісти
А що тут дивного. Досі Європа позиціонувалася, насамперед Францією та Німеччиною. Німеччина впевнено себе почувала за москальськи гроші, Франція незрозуміло чому. Війна вивела вперед нових гравців: Великобританію, Польщу, Нідерланди та інших. Німеччина та Франція розуміють про втрачання позицій та намагаються "повернути все в зад", роблячи гучні заяви та іншим чином привертаючи до себе увагу.
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25.05.2022 22:08 Відповісти
Мы в шоке от заявлений Польши, что мы не дали им танки, нет мы конечно их таки не дали но ведь обещали за посмотреть и подумать, в общем не делайте нам нервы ))))
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25.05.2022 22:15 Відповісти
мы обещали 15 но их пока нет, хотя у нас есть 50 но это не те шо мы обещали
а те шо обещали их еще сделать надо... хотя обещали мы уже готовые отдать...
так что ваще не понятны предъявы... про какие-то там танки шо мы им якобы уже наобещали...
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25.05.2022 22:24 Відповісти
Гебельсштрассе зачем вам танки вы же прислуги *****...
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25.05.2022 22:16 Відповісти
Були стурбовані, тепер приголомшені.
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25.05.2022 22:22 Відповісти
50 танков на всю Германию! Мда... немчура уже не та...
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25.05.2022 22:24 Відповісти
Германия - "Чёрный пояс" по обещаниям...
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25.05.2022 22:26 Відповісти
***** так поляки хочуть нові танки чи як? нагадаю що наприклад цикл виробництва далеко не самого складного танка Оплот складає 18! місяців,тобто півтора року від різки металу до здачі готової машини,вони що вірять що ганси їм леопардів за місяць наштампують,серьозно?
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25.05.2022 22:31 Відповісти
Так німаки пообіцяли відразу поставити танки.
А виявилося, - обіцянка цяцянка.
Поляки звинуватили німців у відвертій брехні.
А німці приголомшені, що їм сказали правду в очі.
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25.05.2022 23:11 Відповісти
ну тепер ясно, ну померкелили поляків,з нами так само було)
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26.05.2022 02:24 Відповісти
Учитесь как надо оборону страны закатать в асфальт. Германия это сделала так как Украине не снилось, ещё занюхивая всё российским газом.
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25.05.2022 22:35 Відповісти
**** меркель таки поставила на коліна Німеччину. Думаю, що на колінах стояти довго Німеччина не буде.
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25.05.2022 22:43 Відповісти
Все приголомшена а по факту танки де?Зброя де?
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25.05.2022 22:59 Відповісти
у меркельши все танки - в бюстгальтере
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26.05.2022 00:18 Відповісти
"должно посмотреть, что мы можем сделать" (С) Т.е. в переводе на язык Цензора приблизительно будет: "Мы подрочим, отдохнём, потом опять подрочим, а дальше по погоде"
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25.05.2022 23:11 Відповісти
На всю Німеччину 50 танків? То певно якби москалі захтіли то закидали б м'ясом ту німеччину.
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26.05.2022 00:04 Відповісти
там и самолетов на ходу штук 20 наберется то это хорошо будет
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26.05.2022 00:18 Відповісти
НУ НЕ ХОЧЕ НІМЕЧЧИНА І ФРАНЦІЯ ЩОБ УКРАЇНА ПЕРЕМОГЛА, ПРОСТО НЕ ХОЧУТЬ.
Дружба з расєєй це ж нафто і газові доляри які масква засовує як стриптизерці
політикам Німеччини і Франції. А тут якась Україна, Тьхфу, неподобство якесь
ніщєбродне, але ж сказати так не можуть, а от кинути партнерів можуть.
Краще це зрозуміти остаточно і в очі їх називати людьми кремля і ліліпутіна.
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26.05.2022 00:30 Відповісти
фріци під дурачка косять.... і в Україну затягують декларовані поставки і в Польшу затягують обіцяну заміну танків... ніяк не можуть вийти зі стану гроги після 2 Світової, чи підігрують ху...йлостану?
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26.05.2022 00:37 Відповісти
Танки у Німеччини є, небагато, але є

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26.05.2022 00:38 Відповісти
Где Гитлер, когда он так нужен?!
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26.05.2022 00:49 Відповісти
приголомшеность Німеччини викликає в мене повищений ступінь стурбованості
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26.05.2022 01:56 Відповісти
слово "ошеломить" означает удар палицей или мечом по металлическому шлему, с соответствующими последствиями )
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26.05.2022 07:20 Відповісти
ми надзвичайно стурбованні вашою приголомшеністю.
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26.05.2022 08:02 Відповісти
У меня вопрос, а чего рашка вообще поперла на нас? Вон Германию можно забрать за 3 дня голыми руками....
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26.05.2022 08:14 Відповісти
Да поляки красавцы за счёт Украины решили танки поменять на новые. что же если они такие классные вам танки просто не передали и немцев надо было просить тоже танки сразу в Украину а не польшу.
а то получается польша скинула старьё Украине получила или получат новые танки от немцев а немцы конченые не помогают и раненых не забирают и беженцам не помогают.
да и вообще вы забыли какая у вас карупция и кто в ней виновата
и кто даст гарантию что вы это всё не разбазарите
виликие диванные воины
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26.05.2022 08:38 Відповісти
ЗАЧЕМ ИМ ТАНКИ ЕСЛИ У НИХ ЯДЕР ЕСТЬ !)
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26.05.2022 13:15 Відповісти
 
 