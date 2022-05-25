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Новини
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Глава МЗС Австрії Шалленберг про членство України в ЄС: "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого"

александер,шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг висловився за "поетапну інтеграцію" України, а також Грузії та країн Західних Балкан, до Європейського Союзу.

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми очікуємо на рекомендацію Єврокомісії, яка має бути в червні. Я повністю розумію прохання Президента України Зеленського. Ми маємо дати Україні чіткий сигнал: країна є частиною європейського способу життя і закріплена в нашій спільноті цінностей. Як це відбуватиметься – побачимо. Я сумніваюся, що статус кандидата є єдиним рішенням для України", - заявив Шалленберг, відповідаючи на запитання, чи може Україна стати кандидатом на членство в ЄС.

За словами австрійського міністра, Євросоюз "має бути обережним, щоб призначення кандидатом на вступ до ЄС не залишалося просто ярликом, а населення роками практично ніяк це не відчувало". У цьому контексті він вказав на те, що країнам Західних Балкан "був обіцяний вступ у 2003 році", і зараз у жителів регіону велике розчарування.

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"Нам потрібно прискоритися на Західних Балканах і взятися до діла. Коли ми говоримо про Україну, ми повинні водночас говорити і про Західні Балкани", - заявив глава МЗС Австрії, зауваживши також: "Не слід виключати, що путін також спробує дестабілізувати Західні Балкани".

У цьому зв'язку він висловився за необхідність "поетапної інтеграції". "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого". Ми маємо ... залучити країни Західних Балкан до вирішення фактичних питань у підсекторах, якщо будуть дотримані юридичні вимоги. Наприклад, у сфері досліджень, у питаннях енергетики, у транс'європейському транспортному плануванні, у політиці згуртованості або в певних секторах внутрішнього ринку", - заявив міністр.

При цьому, за його словами, така "поетапна інтеграція" не замінює повноцінне членство у ЄС: "Приєднання є обов’язковим".

На переконання Шалленберга, така "поетапна інтеграція" могла б бути варіантом і для України. "27 країн ЄС могли б консультуватися з представниками Західних Балкан або України, Молдови та Грузії за дві-три години до початку регулярних зустрічей. Тож ці країни могли б брати участь. Вони були б залучені до конкретних питань, але рішення в кінцевому підсумку приймають країни ЄС", - пояснив міністр практичну реалізацію своєї ідеї.

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Водночас на запитання, чи має Україна у підсумку приєднатися до Євросоюзу, як країни Західних Балкан, він відповів: "У випадку з Україною ЄС не обіцяв вступ. До вступу України до Євросоюзу – якщо це взагалі станеться – все одно буде дуже і дуже далеко".

Автор: 

Австрія (959) членство в ЄС (1241) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+13
От саме так "все або нчого"! А ти як думав, бюргер??? У нас країни завтра може не бути, а воно шось про поетапність верзе.
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25.05.2022 21:24
+11
Сейчас для Украины вопрос стоит именно так, Победа или смерть. И даже в такой трагический момент, евросуки пытаются торговаться. Только торгуются они отнюдь не с Украиной, а с Путлером и Мордором.
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25.05.2022 21:27
+9
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25.05.2022 21:22
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А що скаже партайгеноссе Мюллер?
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25.05.2022 21:18 Відповісти
"Никому верить нельзя"(с).
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25.05.2022 21:24 Відповісти
знову той особий статус,то по Донбасу,то по кандидату у ЕС...все зрозуміло.
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25.05.2022 21:19 Відповісти
може це знову не для України було сказано?

може це пуйлу "чіткий сигнал"- Австрія хоче особливий статус у відносинах з газом і нафтою рф

головне, щоб потім Австрія років на 100 не отримала особливий статус в ЄС, наприклад, фашистського посіпаки
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25.05.2022 23:10 Відповісти
Ще не прилетіло просто
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25.05.2022 21:21 Відповісти
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25.05.2022 21:22 Відповісти
От саме так "все або нчого"! А ти як думав, бюргер??? У нас країни завтра може не бути, а воно шось про поетапність верзе.
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Украина должна получить всё,плюс помощ финансовую,плюс освобождение от налогов на экспорт лет на 20.Евросоюз от этого только выиграет.
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Їм ***** буде поетапно коли суки жерти не будуть мати що!
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25.05.2022 21:24 Відповісти
Евросоюз платит фермерам, чтобы они уничтожали излишки товаров. В США половина продуктовых товаров уничтожается.
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25.05.2022 21:27 Відповісти
Тебя ******* Ничего подобного нет И никогда небыло Ты наверное в плоскую Землю веришь?
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25.05.2022 21:37 Відповісти
Что значит нет. Есть. Проблем с жратвой на Западе и в США нет и близко. Также как и у нас, кстати.
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25.05.2022 21:40 Відповісти
Я думаю он хотел сказать что это неначаси. Но слова неверно подобрал.
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25.05.2022 21:26 Відповісти
паслать на *** то ес , и закрыть весь экспорт на 3 года , все только для внутреннего рынка, и посмотрим как запоют эти пиджаки хреновы.
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25.05.2022 21:27 Відповісти
Где вас таких рожают.
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25.05.2022 21:29 Відповісти
Там де й вас.
Це справедливе обурення. Емоції котрі відображають весь розпач від політики ЄС
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25.05.2022 21:33 Відповісти
Зеленых идиотов родили в Кремле
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25.05.2022 21:38 Відповісти
Я не вижу чем это справедливе обурення отличается от русского "нам не нужны западные товары - мы всё сделаем сами".
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25.05.2022 21:39 Відповісти
Какие товары, совсем не понимаете положение дел?
Если Украине США и ЕС не дадут Украине необходимое оружие в скором времени, если и дальше все эти продажные политики будут держать украинцев за дураков, давая надежды на вступление в ЕС а потом обламывая.
Украина может пасть в войне, и тогда они уже будет говорить не о зерне, а о том сколько отдать территории Германии под влияние России.
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25.05.2022 21:48 Відповісти
Оттого Европа и ввела санкции. Чтобы убить экономику России.
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25.05.2022 22:06 Відповісти
Австрія "необходимое оружие" Україні ще не давала, якщо не вважали "оружием" шоломи і бронежилети.

Вони приймають наших біженців... напевно втомилися...
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25.05.2022 23:18 Відповісти
Я согласен- чтобы была моя страна.. не была членом ЕС..не спешите орать!! дослушайте мои аргументы... Новегия не вошла в ЕС хотя два раза проводился референдум.... а нет послали далеко да Норвегия член НАТО..но там скорее ее запросили уж больно выгодное положение у нее... фиорды и прочее положение у Норвегии для ВВС и ВМС США и НАТО в том числе и подводного флота базы спрятанные в горах фиордов.. далее Швейцария отказалась вообще от всего ЕС и НАТО.. заключила со странами договора торговые экономические туристические и прочие .. и смотрите парадокс Швеция вступила в ЕС но не вступилав НАТО теперь она еще бремя финансовое будет тянуть и для НАТО а эконеомически Норвегия выше на порядок шведжы едут в Норвегию подзаработать денюжку хотя вроде как курс крон норвежской и шведской оинаков но по покупательской способности норвежская крона круче шведской.. парадокс или излишки членства в ЕС как знать... ТЕПЕРЬ ПРО УКРАИНУ.. я бы не рвался бы нив ЕС нив НАТОО зачем и та и вторая стурктуры увы увы разочарование у нас аргумент земли тут надо распродажу земли особенно иноземцам закрыть навсегда и заниматься продовольствием и водой строить нам надо хранилища фрукты овощей зерна воды да да подземные крупные чтобы сохранять воду скоро с глобальным потеплением вода под землей будет скорее в сохранности чем на поверхности испарятся.. крупные холодильники и так далее т.е. УКРАИНЕ НАДО СТАТЬ ЕВРОПЕЙСКИМ ИЛИ МИРОВЫМ по содержанию страной кладовкой хранилищем стратегических запасов еды посевного фонда и прочее для Европы и стран мира получать за это деньги и часть натурой и иметь свою армию и иметь Договора о содружестве со странами которые нам выгодны и приятны и немного туризма и да для логистики нам надо построить сеть европейской железной дороги.... а также я бы странам нашим друзьям бы в аренду отдал лет на 30 кусок земли например для Скандинавских стран стран Балтии Европеским некоторпым старнам.. вот вам земля постройте для себя морской порт для своего флота в том числе и военных.. также предложил такое сотрудничество странам- которые не имеют вообще выхода к морям или Черному/ Азовскому морям... Польша Словакия Чехия Британия и так далее...
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25.05.2022 22:00 Відповісти
Сейчас для Украины вопрос стоит именно так, Победа или смерть. И даже в такой трагический момент, евросуки пытаются торговаться. Только торгуются они отнюдь не с Украиной, а с Путлером и Мордором.
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25.05.2022 21:27 Відповісти
"Поговорить" немцы всегда не против. И даже пообещать готовы. но с оговорками. Оговорки они еще больше любят. Немецкие дипломаты и чиновники - самые говорливые люди в Европе.
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25.05.2022 21:28 Відповісти
Знаюпро говорливость немцев. Особенно немецких женщин. Просто слов мало говорят. В основном я-я, дас ист фантастишь.
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25.05.2022 21:43 Відповісти
Тааак, ну трошки нас опустили на землю, а так це було давно зрозуміло, доки живе ***** нічого не буде.
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25.05.2022 21:28 Відповісти
Австрія корумпована країна. Прхисток мафіозі. Ганьба Європи
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25.05.2022 21:30 Відповісти
А Угорщина відстає чи випереджує?
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25.05.2022 21:33 Відповісти
Почему то в Европе считают не Австрию корумпированой страной а Украину
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25.05.2022 21:41 Відповісти
Это они просто давно в зеркало не смотрели. Наши топ-коррупционеры по сравнению с их политиканами-лоббистами просто дети.
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25.05.2022 22:15 Відповісти
Ключове слово - у "ВАШІЙ".
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25.05.2022 21:34 Відповісти
Мрію про той час коли Австрія буде ніяково стукати в двері союзу Балтії, включно зі Швецією та Суомі, та Польші з Україною і Британією і США. Можливо ще буде Австралія і Нова Зеландія, але то таке. А, звісно Канада також буде обов'язково.
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25.05.2022 21:41 Відповісти
А чому забули за краiни Балтii😏?
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26.05.2022 01:09 Відповісти
а что он не так сказал?

сначала реформы - потом ЕС. То есть в первую очередь разрабатывается "дорожная карта", где поэтапно расписаны какие именно реформы (в том числе и антикоррупционные) необходимо провести. Это большая и сложная работа, но необходимая в первую очередь для самой Украины.
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Имнно вот это:
"Водночас на запитання, чи має Україна у підсумку ("поетапної інтеграції") приєднатися до Євросоюзу, як країни Західних Балкан, він відповів: "У випадку з Україною ЄС не обіцяв вступ. До вступу України до Євросоюзу - якщо це взагалі станеться - все одно буде дуже і дуже далеко".

Политическим языком это означает НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Так понятно? Тут ни причем ни коррупция, ни все остальное. Тем более, как показывают последние события, в ЕС походу ее не сильно меньше. Просто там она завуалирована под видом лобби. В отдельных странах даже на законодательной основе. И еще неизвестно лучше ли она той, что у нас есть.
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26.05.2022 00:28 Відповісти
То может и нам не стоит торопиться поставлять зерно в Европу?
Будем поставлять поэтапно. По центнеру. В месяц ))))
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25.05.2022 21:55 Відповісти
Поэтапная интеграция было бы самое правильное решение. Украине надо сделать много чего, но надо что бы народ это ощущал.
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25.05.2022 21:55 Відповісти
Народ три роки не відчував відповідальності за свій вибір.

І ні, це речення не стосується до кращих представників цього народу.
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25.05.2022 22:01 Відповісти
В тебе в Британії проблеми з народом ? ))))
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25.05.2022 22:41 Відповісти
Ну ладно, уговорили, не в ЕС так готовы стать стратегическим союзником США или даже первым заморским штатом
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25.05.2022 22:05 Відповісти
Зеля відмовився стати союзником США поза НАТО, бо в такому разі треба було здати Беню правосуддю США. Це було в 2021 р.
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25.05.2022 22:32 Відповісти
Австрійцю потрібна поетапна євроінтегр.?????Зачекайте,але ПЕРШИЙ ЕТАП ми зробили,вже аж цілих 8 років назад, коли отримали економічну асоціацію з ЄС,та отримали Безвіз!
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25.05.2022 22:11 Відповісти
да всі європейці лінуються жопами рухати, аби сідити собі і щоб їх там ніхто не турбував
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25.05.2022 22:40 Відповісти
Бреше і не червоніє. В тому то й справа що ЄС ОБІЦЯВ Україні вступ. Він це ОБІЦЯВ.
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25.05.2022 23:14 Відповісти
 
 