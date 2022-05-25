Глава МЗС Австрії Шалленберг про членство України в ЄС: "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого"
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг висловився за "поетапну інтеграцію" України, а також Грузії та країн Західних Балкан, до Європейського Союзу.
Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми очікуємо на рекомендацію Єврокомісії, яка має бути в червні. Я повністю розумію прохання Президента України Зеленського. Ми маємо дати Україні чіткий сигнал: країна є частиною європейського способу життя і закріплена в нашій спільноті цінностей. Як це відбуватиметься – побачимо. Я сумніваюся, що статус кандидата є єдиним рішенням для України", - заявив Шалленберг, відповідаючи на запитання, чи може Україна стати кандидатом на членство в ЄС.
За словами австрійського міністра, Євросоюз "має бути обережним, щоб призначення кандидатом на вступ до ЄС не залишалося просто ярликом, а населення роками практично ніяк це не відчувало". У цьому контексті він вказав на те, що країнам Західних Балкан "був обіцяний вступ у 2003 році", і зараз у жителів регіону велике розчарування.
"Нам потрібно прискоритися на Західних Балканах і взятися до діла. Коли ми говоримо про Україну, ми повинні водночас говорити і про Західні Балкани", - заявив глава МЗС Австрії, зауваживши також: "Не слід виключати, що путін також спробує дестабілізувати Західні Балкани".
У цьому зв'язку він висловився за необхідність "поетапної інтеграції". "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого". Ми маємо ... залучити країни Західних Балкан до вирішення фактичних питань у підсекторах, якщо будуть дотримані юридичні вимоги. Наприклад, у сфері досліджень, у питаннях енергетики, у транс'європейському транспортному плануванні, у політиці згуртованості або в певних секторах внутрішнього ринку", - заявив міністр.
При цьому, за його словами, така "поетапна інтеграція" не замінює повноцінне членство у ЄС: "Приєднання є обов’язковим".
На переконання Шалленберга, така "поетапна інтеграція" могла б бути варіантом і для України. "27 країн ЄС могли б консультуватися з представниками Західних Балкан або України, Молдови та Грузії за дві-три години до початку регулярних зустрічей. Тож ці країни могли б брати участь. Вони були б залучені до конкретних питань, але рішення в кінцевому підсумку приймають країни ЄС", - пояснив міністр практичну реалізацію своєї ідеї.
Водночас на запитання, чи має Україна у підсумку приєднатися до Євросоюзу, як країни Західних Балкан, він відповів: "У випадку з Україною ЄС не обіцяв вступ. До вступу України до Євросоюзу – якщо це взагалі станеться – все одно буде дуже і дуже далеко".
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може це пуйлу "чіткий сигнал"- Австрія хоче особливий статус у відносинах з газом і нафтою рф
головне, щоб потім Австрія років на 100 не отримала особливий статус в ЄС, наприклад, фашистського посіпаки
Це справедливе обурення. Емоції котрі відображають весь розпач від політики ЄС
Если Украине США и ЕС не дадут Украине необходимое оружие в скором времени, если и дальше все эти продажные политики будут держать украинцев за дураков, давая надежды на вступление в ЕС а потом обламывая.
Украина может пасть в войне, и тогда они уже будет говорить не о зерне, а о том сколько отдать территории Германии под влияние России.
Вони приймають наших біженців... напевно втомилися...
сначала реформы - потом ЕС. То есть в первую очередь разрабатывается "дорожная карта", где поэтапно расписаны какие именно реформы (в том числе и антикоррупционные) необходимо провести. Это большая и сложная работа, но необходимая в первую очередь для самой Украины.
"Водночас на запитання, чи має Україна у підсумку ("поетапної інтеграції") приєднатися до Євросоюзу, як країни Західних Балкан, він відповів: "У випадку з Україною ЄС не обіцяв вступ. До вступу України до Євросоюзу - якщо це взагалі станеться - все одно буде дуже і дуже далеко".
Политическим языком это означает НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Так понятно? Тут ни причем ни коррупция, ни все остальное. Тем более, как показывают последние события, в ЕС походу ее не сильно меньше. Просто там она завуалирована под видом лобби. В отдельных странах даже на законодательной основе. И еще неизвестно лучше ли она той, что у нас есть.
Будем поставлять поэтапно. По центнеру. В месяц ))))
І ні, це речення не стосується до кращих представників цього народу.