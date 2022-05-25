Глава МЗС Австрії Шалленберг про членство України в ЄС: "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого"

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг висловився за "поетапну інтеграцію" України, а також Грузії та країн Західних Балкан, до Європейського Союзу.

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми очікуємо на рекомендацію Єврокомісії, яка має бути в червні. Я повністю розумію прохання Президента України Зеленського. Ми маємо дати Україні чіткий сигнал: країна є частиною європейського способу життя і закріплена в нашій спільноті цінностей. Як це відбуватиметься – побачимо. Я сумніваюся, що статус кандидата є єдиним рішенням для України", - заявив Шалленберг, відповідаючи на запитання, чи може Україна стати кандидатом на членство в ЄС.

За словами австрійського міністра, Євросоюз "має бути обережним, щоб призначення кандидатом на вступ до ЄС не залишалося просто ярликом, а населення роками практично ніяк це не відчувало". У цьому контексті він вказав на те, що країнам Західних Балкан "був обіцяний вступ у 2003 році", і зараз у жителів регіону велике розчарування.

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"Нам потрібно прискоритися на Західних Балканах і взятися до діла. Коли ми говоримо про Україну, ми повинні водночас говорити і про Західні Балкани", - заявив глава МЗС Австрії, зауваживши також: "Не слід виключати, що путін також спробує дестабілізувати Західні Балкани".

У цьому зв'язку він висловився за необхідність "поетапної інтеграції". "Нам потрібна поетапна інтеграція, а не "все або нічого". Ми маємо ... залучити країни Західних Балкан до вирішення фактичних питань у підсекторах, якщо будуть дотримані юридичні вимоги. Наприклад, у сфері досліджень, у питаннях енергетики, у транс'європейському транспортному плануванні, у політиці згуртованості або в певних секторах внутрішнього ринку", - заявив міністр.

При цьому, за його словами, така "поетапна інтеграція" не замінює повноцінне членство у ЄС: "Приєднання є обов’язковим".

На переконання Шалленберга, така "поетапна інтеграція" могла б бути варіантом і для України. "27 країн ЄС могли б консультуватися з представниками Західних Балкан або України, Молдови та Грузії за дві-три години до початку регулярних зустрічей. Тож ці країни могли б брати участь. Вони були б залучені до конкретних питань, але рішення в кінцевому підсумку приймають країни ЄС", - пояснив міністр практичну реалізацію своєї ідеї.

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Водночас на запитання, чи має Україна у підсумку приєднатися до Євросоюзу, як країни Західних Балкан, він відповів: "У випадку з Україною ЄС не обіцяв вступ. До вступу України до Євросоюзу – якщо це взагалі станеться – все одно буде дуже і дуже далеко".