Уряд Нідерландів виділив 1 млн євро на підтримку українських біженців - представників творчих професій

Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив рішення виділити 1 млн євро у рамках програми підтримки представників творчих професій, які змушені залишити Україну внаслідок російської військової агресії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

"Мистецтво та культура утворюють міст між людьми та між країнами. У важкі часи особливо важливо зберегти цей міст у цілості, наскільки це можливо. Ми хочемо використати ці гроші, щоб допомогти вільним, творчим умам, які втекли до Нідерландів через війну між Росією та Україною, продовжити свою важливу роботу", - заявила державний секретар з культури та ЗМІ Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів Гюнай Услу.

Зазначається, що суму буде виділено з бюджетів Міністерства освіти, культури та науки і Міністерства закордонних справ.

Програма призначена для надання тимчасової підтримки біженцям, які опікуються культурою і творчістю у всіх секторах: образотворче мистецтво, творча індустрія, кіно, література та виконавське мистецтво. Кожен проєкт чи біженець, зайнятий у творчій сфері, зможуть отримати субсидію до 10 тис. євро. Ці кошти можуть бути використані для оренди житла чи студії та придбання необхідного обладнання, інструментів чи матеріалів, необхідних для продовження роботи.

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