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Уряд Нідерландів виділив 1 млн євро на підтримку українських біженців - представників творчих професій

нідерланди

Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив рішення виділити 1 млн євро у рамках програми підтримки представників творчих професій, які змушені залишити Україну внаслідок російської військової агресії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

"Мистецтво та культура утворюють міст між людьми та між країнами. У важкі часи особливо важливо зберегти цей міст у цілості, наскільки це можливо. Ми хочемо використати ці гроші, щоб допомогти вільним, творчим умам, які втекли до Нідерландів через війну між Росією та Україною, продовжити свою важливу роботу", - заявила державний секретар з культури та ЗМІ Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів Гюнай Услу.

Зазначається, що суму буде виділено з бюджетів Міністерства освіти, культури та науки і Міністерства закордонних справ.

Програма призначена для надання тимчасової підтримки біженцям, які опікуються культурою і творчістю у всіх секторах: образотворче мистецтво, творча індустрія, кіно, література та виконавське мистецтво. Кожен проєкт чи біженець, зайнятий у творчій сфері, зможуть отримати субсидію до 10 тис. євро. Ці кошти можуть бути використані для оренди житла чи студії та придбання необхідного обладнання, інструментів чи матеріалів, необхідних для продовження роботи.

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Автор: 

біженці (1863) культура (434) Нідерланди (1560) допомога і підтримка (1158)


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Топ коментарі
+2
Юзіка будуть підтримувати. Йому хавчика багато треба...
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25.05.2022 21:34
+1
Не густо☝ Супчик жиденький, но питательный. Будешь худенький, но внимательный❗
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25.05.2022 22:07
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по 50 евро на человека или около того. 2 обеда в кафе.
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25.05.2022 21:29 Відповісти
Не густо☝ Супчик жиденький, но питательный. Будешь худенький, но внимательный❗
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25.05.2022 22:07 Відповісти
Жізнь вісіт на ніткє, а думаєт о прібіткє.
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25.05.2022 22:27 Відповісти
"...зайнятий у творчій сфері, зможуть отримати субсидію до 10 тис. євро". Чи ви тільки заголовки читаєте?
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26.05.2022 10:32 Відповісти
Юзіка будуть підтримувати. Йому хавчика багато треба...
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25.05.2022 21:34 Відповісти
95й квартал?..
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25.05.2022 21:35 Відповісти
был случай когда один голландский художник из за отсутствия денег расщитался с ****** ухом(не знаю на что ей был его вареник если своих три)...так вот -чем **** беженец из украины культурной професии отличается от остальных людей?????
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Та само ти **** случна
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26.05.2022 10:35 Відповісти
 
 