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Новини Війна
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Міжнародна спільнота має бути дуже обережною з тиском на Україну: не можна ззовні радити Києву, якою має бути мирна угода, - міністр фінансів Швеції Дамберг

дамберг,мікаель

Не можна ззовні радити, якою має бути мирна угода, країні, на яку напали та яка захищається у важких боях.

Про це сказав міністр фінансів Швеції Мікаель Дамберг під час дискусії у рамках Давоського економічного форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міжнародна спільнота має бути дуже обережною з тиском на Україну", - переконаний політик.

Колись, зазначив Дамберг, українське керівництво прийме рішення щодо мирних переговорів, але Захід має підтримувати та бути солідарним з українцями весь час, "тому що Україна захищається, вона має право на свою територію за міжнародним правом".

Міністр визнав, що саме напад РФ на Україну змусив його державу відмовитися від 200-річної політики нейтралітету. Остання війна, в якій брала участь Швеція, була з Наполеоном.

Політику нейтралітету, позаблоковості багато поколінь шведів вважали прагматичною, але зараз ситуація змінилась. "Ми б не прийняли це рішення, якби РФ не напала на Україну. Це реакція на російські дії в Європі. Вони зробили свій вибір, і ми як суверенні держави ухвалюємо власні безпекові рішення", - сказав Дамберг.

У Стокгольмі вважають, що йдеться про довгострокові зміни, про "нову Росію, нове оточення". Більшість шведів зрозуміли, що будуть у більшій безпеці в НАТО, ніж поза її межами, зазначив очільник Мінфіну.

Він підкреслив, що Швеція рухатиметься цим шляхом пліч-о-пліч з Фінляндією.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто говорив у такому ж ключі. "Ми вирішили вступити в НАТО, коли побачили, як Росія намагається змінити владу в 40-мільйонній сусідній країні. Це стало тим, що спонукало нас", - сказав він.

Міністр зауважив, що на відміну від 2008 і 2014 років наразі спостерігається інший рівень насильства, інший вимір поведінки Росії, що "виглядає дуже страшно", адже Росія готова витрачати людей та ресурси, готова до величезних втрат у війні проти України та навіть обговорює використання ядерної зброї. У Гельсінкі дивуються, чому путін пішов на такі ризики, дав загнати себе в кут, коли "майже весь світ проти нього", кут, з якого дуже складно вийти.

Політик нагадав, що фіни мають досвід радянської агресії та не забувають про 1300 км кордону з РФ. Урок, який фіни винесли з війни 1939-1940 років, - треба захищатися. "Наразі росіяни кажуть, що українці тільки затягують війну. Наша рекомендація українцям: захищайтеся. Ми можемо допомогти, але це ваша відповідальність", - заявив глава МЗС Фінляндії.

"Коли ми дивимося в майбутнє, ми не знаємо, що буде після путіна: щось краще, більш демократичне, чи щось гірше. Ми маємо бути підготовлені до різних сценаріїв майбутньої Росії", - сказав Хаавісто.

Він запевнив, що його країна не провокує кремль, але завжди готова до воєнних дій, порушення свого кордону на землі та в небі, застосування кібер- і гібридних загроз. "Це в нашому ДНК", - додав він і попередив, що всі, хто спробують напасти на Фінляндію, матимуть наслідки.

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Коментуючи відключення Росією газопостачання Фінляндії, він запевнив, що це не завдасть шкоди його країні, а також попередив, що "відключити газ можна, але тільки один раз, адже потім відключиться довіра, що Росія може бути надійним постачальником у майбутньому".

Автор: 

Фінляндія (1300) Швеція (951) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+22
Питання поставлене абсолютно неправильно . Не яка має бути угода , а що угоди взагалі не має бути . З Гітлером щось угод не укладали , а довели його шобло до Нюренбергу .
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25.05.2022 21:55
+16
Тем кто нам предлогает подписать *мирный договор* с окупантами, нужно предложить отдать его жену и детей на пользование. Временно конечно. Но на неопределенное время. Так как они предлогают нам крым, дамбас и уже херсонскую область отдать рузким нацистам
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25.05.2022 22:00
+16
Про давление пишет европейская пресса уже неделю. Давление от высшего руководства Германии, Франции, Италии, Австрии и Нидерландов. Это их консолидированная позиция, передаваемая по непубличным дипломатическим каналам. Более того, ведутся переговоры и с США по поводу ограничения поставок тяжелого вооружения. То есть давать оружие для сдерживания (оборонное), но не для контратаки (РЗСО, танки и прочее). Цель я так понимаю - заморозка конфликта и остановка на позициях де-факто. При этом вариант со вступлением Украины в ЕС не рассматривается - вместо него подсовывают "партнерство" с частичными снятиями квот и пошлин для укр. товаров на постоянной основе, но без помощи финансовых программ ЕС для Украины, безвиз полноценный туда же в трубу. Я понимаю, что некоторые там просто хотят оставить буфер между "цивилизированной" Европой и Россией и видят в роли этого буфера с периодическими конфликтами Украину. Резко против такой инициативы балтийские страны, Польша и еще некоторые государства (Чехия, Португалия). Остальные нейтрально смотрят на то, как решится всё. Я надеюсь США не прогнутся под эту тему и все же поставят нам тяжелое вооружение. Иначе совсем тяжело будет.
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25.05.2022 22:10
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"Це в нашому ДНК", - додав він і попередив, що всі, хто спробують напасти на Фінляндію, матимуть наслідки.
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25.05.2022 21:53 Відповісти
Питання поставлене абсолютно неправильно . Не яка має бути угода , а що угоди взагалі не має бути . З Гітлером щось угод не укладали , а довели його шобло до Нюренбергу .
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25.05.2022 21:55 Відповісти
Значит какое-то давление уже нарисовывается. Это не есть хорошо.
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25.05.2022 21:57 Відповісти
...запоздалая реакция лучше, чем ее отсутствие...
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25.05.2022 22:01 Відповісти
Похороны - это тоже запоздалая реакция на болезнь.
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25.05.2022 22:08 Відповісти
Предлагаю программу для сотрудничества с Западом.
Нам нужно их оружие.
Им -- наше зерно.
Условия просты: мы получили партию оружия, сразу отправили партию зерна. Если с поставкой оружия "возникли непредвиденные сложности", то и с нашими поставками сразу возникли сложности!!!!
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25.05.2022 22:00 Відповісти
щоб щось писати , то потрібно хоч щось в цьому розуміти. У нас переповнені елеватори і через 2 місяці новий врожай. Проблема в тому,що ми не можемо його вивезти
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25.05.2022 22:05 Відповісти
100%.
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25.05.2022 22:10 Відповісти
"нехай гниє" (с). а якщо серйозно, то потрібно переробляти на борошно і корм.
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26.05.2022 14:21 Відповісти
Тем кто нам предлогает подписать *мирный договор* с окупантами, нужно предложить отдать его жену и детей на пользование. Временно конечно. Но на неопределенное время. Так как они предлогают нам крым, дамбас и уже херсонскую область отдать рузким нацистам
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25.05.2022 22:00 Відповісти
І наприклад Сицилію хай подарують кацапам. І лазурне узбережжя замість Донбасу.
Як євробюрократи до цього поставляться?)
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25.05.2022 22:18 Відповісти
👍👍👍🇺🇦
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25.05.2022 22:03 Відповісти
Взагалі про який тиск може йти мова, коли Україна зараз втратила контроль над 20% своєї території, коли загинуло вже більше 30 тис. мирних громадян.
Що взагалі собі думає Европа.
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25.05.2022 22:04 Відповісти
Business as usual - - это ведь не их граждане погибают. Отдельные страны до сих пор слепы к угрозе рашизма, повторяются события, предшествующие второй мировой войне.
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25.05.2022 22:30 Відповісти
Про давление пишет европейская пресса уже неделю. Давление от высшего руководства Германии, Франции, Италии, Австрии и Нидерландов. Это их консолидированная позиция, передаваемая по непубличным дипломатическим каналам. Более того, ведутся переговоры и с США по поводу ограничения поставок тяжелого вооружения. То есть давать оружие для сдерживания (оборонное), но не для контратаки (РЗСО, танки и прочее). Цель я так понимаю - заморозка конфликта и остановка на позициях де-факто. При этом вариант со вступлением Украины в ЕС не рассматривается - вместо него подсовывают "партнерство" с частичными снятиями квот и пошлин для укр. товаров на постоянной основе, но без помощи финансовых программ ЕС для Украины, безвиз полноценный туда же в трубу. Я понимаю, что некоторые там просто хотят оставить буфер между "цивилизированной" Европой и Россией и видят в роли этого буфера с периодическими конфликтами Украину. Резко против такой инициативы балтийские страны, Польша и еще некоторые государства (Чехия, Португалия). Остальные нейтрально смотрят на то, как решится всё. Я надеюсь США не прогнутся под эту тему и все же поставят нам тяжелое вооружение. Иначе совсем тяжело будет.
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25.05.2022 22:10 Відповісти
Кто бы сомневался в союзе давних фашистов-нацистов. Нидерланды сопротивлялись Гитлеру целых несколько часов, а потом с одним раненым сдались и сразу не меняя даже формы одежды перешли на службу новому рейху. Теперь этот союз работает на ментальных друзей из москвы.
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25.05.2022 22:15 Відповісти
Если США сейчас не додавит эти страны, то весь существующий порядок с долларами и эвро в скором времени покатится коту под хвост.
США неизбежно уступит лидерство Китаю, а дальше пойдет все по накатанной...
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25.05.2022 22:18 Відповісти
они и так его (лидерство) уступят-сейчас Китай достроит еще десяток авианосцев и десятка три атомных подлодок ,достроит свои 225 ядерных шахт в пустыне рядом с монголией (минимум 3000 -три тысячи боеголовок),наштампует высокотехнологичного оружия и авиации ,придавит в стране население с "западным уровнем мышления" (можете глянуть как в Шанхае "борятся" с ковидом,заваривая двери в квартирах ,с посадками под домашний арест миллионов жителей и т.п.)
И тогда коллективному Западу придется бороться с коалицией Китай-РФ-только чем они там смогут бороться?
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25.05.2022 23:25 Відповісти
@Roman Zamno

Міф про потенціал Китаю занадто перебільшений.

Радянський Союз вклав у Китайську промисловість, у тому числі військову, міліарди, але це не допомогло йому вискочити з категоріі «краін які розвиваються» до «високо розвинених» краін, допоки західні корпораціі у погоні за наживою не передали ім своі технологіі, без яких Китай і зараз - ніхто.

Якщо відлучити зараз Китай від західноі науки і техніки, він залишиться з застарілими технологіями, в той час як Захід піде далі, у 3-тє тисячеліття.

Допоки Китай залишається комуністичним - ніколи він не пережене США.
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26.05.2022 06:26 Відповісти
это все американские басни-догонит-недогонит.
Догонит.Любая держава с тоталитарным правлением отличается жесткостью правления и легко мобилизует в нужные отрасли любые ресурсы.
Ну а насчет отсталости -то ее скоро не будет по основным передовым отраслям-прогресс там налицо ,на патенты они ложить хотели .
Отлучить от каких западных технологий?Что особо передового может предложить запад на данный момент?Пока только по электронным технологиям идет отставание-но рывок китая заметен,особенно в попытке закрыть и зациклить ключевые технологии
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26.05.2022 11:35 Відповісти
Рекомендую послухати бесіду Арестовича і Фейгіна сьогодні на ФЕЙГИНLIVE: реакцію Арестовича на пропозиції західних політиків щодо примирення з росією https://www.youtube.com/watch?v=Z15NFN_d368&t=5s&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE на 33-34 хвилині запису. Арестовичу респект!
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25.05.2022 22:27 Відповісти
Ну все уже в курсе. Позиция тех стран, про которые я выше писАл, доведена через дипломатические каналы и украинской власти. Теперь все зависит от дальнейшей позиции США. Если они проявят твердость - от них будет поступать тяжелое вооружение и тогда ключевым европейским странам придётся поддержать инициативу, иначе это будет выглядеть глупо. Но если все же убедят Байдена ограничится только оборонными поставками без тяжелого вооружения - это будет очень плохое развитие ситуации. Я за перспективу летнего/осеннего контрнаступления на занятые рашистами позиции.
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25.05.2022 22:34 Відповісти
Помимо США, есть еще один игрок, который желает уничтожить расию (догадайтесь кто это). Их риторика кс-ти неизменна, а это крупные стволи, авиация, флот, броня и техника после вывода RAF с Афганистана. Добавьте уже имеющуюся подмогу из Польшы, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Словакии. Даже без ленд-лиза это качественная прибавка нашим войскам.
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25.05.2022 23:03 Відповісти
если посмотреть реально и глобально на данную ситуацию (без привязки именно к Украине)-то фактически сейчас решается проблема -останутся ли США И Запад гегемонами планеты или нет.
Конгресс США это уже понял,но я думаю глобалистская банда,контролирующая Госдеп этому противится .
Если реальной помощи не будет-не будет никакого буфера между РФ и Европой ,фронт рано или поздно обвалится,население устанет от европейской брехни (в принципе уже все подустали от подобной "помощи") и кончится это Русскими танками под польской границей в лучшем случае.
Кроме того ,если РФ не поставить в "стойло" по ее рангу ,то налицо уже прямое сколачивание антизападной коалиции из по крайней мере РФ и Китая,с добавкой добрых 50-60 стран "любителей запада" и глобалистов.
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25.05.2022 23:05 Відповісти
@сатаниєль

Ой, аж страшно стало від «антизападной коаліціі». Цілих шістдесят?

Це ж хто: Кіпр, Сірія, Куба, Нікарагуа, Сенегал?

І про банду, що контролює госдеп, можно детальніше; це хто - євреі?🥸

Міровая закуліса -> банда->госдеп->Блінкен->Байден

Ой!🥱🤫🤭
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26.05.2022 05:59 Відповісти
в антизападную коалицию-реально входит китай и РФ,но есть куча "доброжелателей" на которые опереться запад не сможет .
Реально если смотреть еще есть довольно большая потеря контроля в банковской сфере ,изза формирования финансовых узлов в Азии.,не совсем контролируемых западной финансовой системой.
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26.05.2022 11:40 Відповісти
наверное мировой закулисы нет-везде рынок,везде "независимые "страны ,везде нет доллара и его придатков в виде евро ,фунта и иены,везде нет глобальных ТНК,контролируемых десятком банков.
Наверное всего этого нет -все идет своим чередом
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26.05.2022 11:44 Відповісти
оборонные поставки=крах нынешней обороны-РФ использует сейчас тактику "огненный вал",при которой все уничтожается артиллерией ,потом идет бронетехника и пехота,вал идет перед ними .
При таком наступлении все джавелины ,нлавы -можна засунуть в одно место дядюшке Сэму
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25.05.2022 23:12 Відповісти
@сатаниэль

Ні, ну чому усе - в зад дяді Сему? NLAW потрібно за вашою логікою тоді засунути Борі Джонсону. Хоча на міг погляд, обидва все таки краще було би засунути в зад владіміру путіну, перед тим зарядивши, ну і звичайно, натиснувши на курок.

Взагалі-то красиво работаете, товарищ... лейтенант? Или уже старший?

Передайте привет от меня товарищу майору.😎😺👮‍♂️
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26.05.2022 06:15 Відповісти
Есть такое ощущение что Запад дает заднюю, он не готов к будущему где росия проиграет, а Украина победит
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25.05.2022 22:11 Відповісти
Не просто даёт заднюю, а кидает нас без оружия под танки.
Тут нужно ставить вопрос ребром.
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25.05.2022 22:21 Відповісти
Просто вони не здатні зрозуміти просту істину. Якщо русня захопить Україну, то українців навіть не треба буде обробляти пропагандою, щоб йти далі. Однієї фрази - "Європа вас кинула" буде достатньо, щоб уся ця ненависть перейшла із загарбника на тих, хто не дав можливості цього загарбника перемогти. І тоді без США Європі точно прийде ******* і дуже швидко, бо з обороною у них повний швах, судячи по тому, як вони там заметушилися.
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25.05.2022 22:41 Відповісти
про население Украины сказано правильно-уже сейчас ощущается такие настроения в обществе,поэтому даже никого и обрабатывать особо не придется
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25.05.2022 23:07 Відповісти
@Сантанієль

І які ж це настроі у суспільстві? «Нет НАТО!»?
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26.05.2022 06:02 Відповісти
в сша конечно виднее,особенно послушав Сашу из Флориды.
Или думаете ,сейчас будет много желающих воевать с голой задницей против сильного противника-так роликов по пленным куча ,особенно из ТРО ,и пока еще все ждут западного "чуда" процесс не принял массовый характер ,но сколько еще этого чуда будут ждать?
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26.05.2022 12:06 Відповісти
я писав в іншій темі - вони більше нас бояться, чим кацапів. тих куплять, а ми, в своєї більшості, ідейні. Тобто нас купити - дуже дорого і важко. Бояться втратити власне лідерство (пихате таке) проти України+Польща+країни Балтії і+ ще країн Центральної і Східної Європи (можливо і деякіх Західної) які однозначно приєднаються до нас, а не до цих зарозумілих старих хвойд.
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26.05.2022 14:28 Відповісти
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25.05.2022 22:12 Відповісти
Україна буде визволена, а кацапляндія повинна бути знищена..!!
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25.05.2022 22:14 Відповісти
> Україна буде визволена, а кацапляндія повинна бути знищена.

Оце і все, що украінцям потрібно знати про будь-які перемовини!👍
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26.05.2022 06:06 Відповісти
америка обещала военную помощь до победы над кацапом, а наши про какие то переговоры пи*дят, переговоры это уступка, вот вожди свои дачи пусть и отдают
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25.05.2022 22:15 Відповісти
Америка без ЕС шагу не сделает. Если не будет консенсуса меду ними, мы останемся при своих.
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25.05.2022 22:22 Відповісти
Цель достигнута - Швеция и Финляндия в НАТО. Украину можно сливать.
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25.05.2022 22:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z15NFN_d368&t=5s&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE
Главное в танке: не бздеть!
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25.05.2022 22:31 Відповісти
дуже цікава думка. і вона має право на існування.
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26.05.2022 14:29 Відповісти
то можна анексувати якусь частину європи бо одразу всі там здадуться аби нічого не робити і просто далі вести бізнес з убивцями
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25.05.2022 22:32 Відповісти
Ще раз переконуюсь, наскільки правий був гетьман Мазепа, що укладав союз зі шведами проти москалів!

Шкода, що через украінських гнид-зрадників не вдалося направити нашу історію у інше русло.
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26.05.2022 05:46 Відповісти
все гниды в украине с 20 века -имеют не украинское происхождение ,и напустили их к нам поляки еще в глубокую старину.
Или никому не известно какой национальности почти весь наш политикум и олигархат?
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26.05.2022 12:00 Відповісти
 
 