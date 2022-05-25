Міжнародна спільнота має бути дуже обережною з тиском на Україну: не можна ззовні радити Києву, якою має бути мирна угода, - міністр фінансів Швеції Дамберг

Не можна ззовні радити, якою має бути мирна угода, країні, на яку напали та яка захищається у важких боях.

Про це сказав міністр фінансів Швеції Мікаель Дамберг під час дискусії у рамках Давоського економічного форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міжнародна спільнота має бути дуже обережною з тиском на Україну", - переконаний політик.

Колись, зазначив Дамберг, українське керівництво прийме рішення щодо мирних переговорів, але Захід має підтримувати та бути солідарним з українцями весь час, "тому що Україна захищається, вона має право на свою територію за міжнародним правом".

Міністр визнав, що саме напад РФ на Україну змусив його державу відмовитися від 200-річної політики нейтралітету. Остання війна, в якій брала участь Швеція, була з Наполеоном.

Політику нейтралітету, позаблоковості багато поколінь шведів вважали прагматичною, але зараз ситуація змінилась. "Ми б не прийняли це рішення, якби РФ не напала на Україну. Це реакція на російські дії в Європі. Вони зробили свій вибір, і ми як суверенні держави ухвалюємо власні безпекові рішення", - сказав Дамберг.

У Стокгольмі вважають, що йдеться про довгострокові зміни, про "нову Росію, нове оточення". Більшість шведів зрозуміли, що будуть у більшій безпеці в НАТО, ніж поза її межами, зазначив очільник Мінфіну.

Він підкреслив, що Швеція рухатиметься цим шляхом пліч-о-пліч з Фінляндією.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто говорив у такому ж ключі. "Ми вирішили вступити в НАТО, коли побачили, як Росія намагається змінити владу в 40-мільйонній сусідній країні. Це стало тим, що спонукало нас", - сказав він.

Міністр зауважив, що на відміну від 2008 і 2014 років наразі спостерігається інший рівень насильства, інший вимір поведінки Росії, що "виглядає дуже страшно", адже Росія готова витрачати людей та ресурси, готова до величезних втрат у війні проти України та навіть обговорює використання ядерної зброї. У Гельсінкі дивуються, чому путін пішов на такі ризики, дав загнати себе в кут, коли "майже весь світ проти нього", кут, з якого дуже складно вийти.

Політик нагадав, що фіни мають досвід радянської агресії та не забувають про 1300 км кордону з РФ. Урок, який фіни винесли з війни 1939-1940 років, - треба захищатися. "Наразі росіяни кажуть, що українці тільки затягують війну. Наша рекомендація українцям: захищайтеся. Ми можемо допомогти, але це ваша відповідальність", - заявив глава МЗС Фінляндії.

"Коли ми дивимося в майбутнє, ми не знаємо, що буде після путіна: щось краще, більш демократичне, чи щось гірше. Ми маємо бути підготовлені до різних сценаріїв майбутньої Росії", - сказав Хаавісто.

Він запевнив, що його країна не провокує кремль, але завжди готова до воєнних дій, порушення свого кордону на землі та в небі, застосування кібер- і гібридних загроз. "Це в нашому ДНК", - додав він і попередив, що всі, хто спробують напасти на Фінляндію, матимуть наслідки.

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Коментуючи відключення Росією газопостачання Фінляндії, він запевнив, що це не завдасть шкоди його країні, а також попередив, що "відключити газ можна, але тільки один раз, адже потім відключиться довіра, що Росія може бути надійним постачальником у майбутньому".