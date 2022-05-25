Міжнародна спільнота має бути дуже обережною з тиском на Україну: не можна ззовні радити Києву, якою має бути мирна угода, - міністр фінансів Швеції Дамберг
Не можна ззовні радити, якою має бути мирна угода, країні, на яку напали та яка захищається у важких боях.
Про це сказав міністр фінансів Швеції Мікаель Дамберг під час дискусії у рамках Давоського економічного форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Міжнародна спільнота має бути дуже обережною з тиском на Україну", - переконаний політик.
Колись, зазначив Дамберг, українське керівництво прийме рішення щодо мирних переговорів, але Захід має підтримувати та бути солідарним з українцями весь час, "тому що Україна захищається, вона має право на свою територію за міжнародним правом".
Міністр визнав, що саме напад РФ на Україну змусив його державу відмовитися від 200-річної політики нейтралітету. Остання війна, в якій брала участь Швеція, була з Наполеоном.
Політику нейтралітету, позаблоковості багато поколінь шведів вважали прагматичною, але зараз ситуація змінилась. "Ми б не прийняли це рішення, якби РФ не напала на Україну. Це реакція на російські дії в Європі. Вони зробили свій вибір, і ми як суверенні держави ухвалюємо власні безпекові рішення", - сказав Дамберг.
У Стокгольмі вважають, що йдеться про довгострокові зміни, про "нову Росію, нове оточення". Більшість шведів зрозуміли, що будуть у більшій безпеці в НАТО, ніж поза її межами, зазначив очільник Мінфіну.
Він підкреслив, що Швеція рухатиметься цим шляхом пліч-о-пліч з Фінляндією.
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто говорив у такому ж ключі. "Ми вирішили вступити в НАТО, коли побачили, як Росія намагається змінити владу в 40-мільйонній сусідній країні. Це стало тим, що спонукало нас", - сказав він.
Міністр зауважив, що на відміну від 2008 і 2014 років наразі спостерігається інший рівень насильства, інший вимір поведінки Росії, що "виглядає дуже страшно", адже Росія готова витрачати людей та ресурси, готова до величезних втрат у війні проти України та навіть обговорює використання ядерної зброї. У Гельсінкі дивуються, чому путін пішов на такі ризики, дав загнати себе в кут, коли "майже весь світ проти нього", кут, з якого дуже складно вийти.
Політик нагадав, що фіни мають досвід радянської агресії та не забувають про 1300 км кордону з РФ. Урок, який фіни винесли з війни 1939-1940 років, - треба захищатися. "Наразі росіяни кажуть, що українці тільки затягують війну. Наша рекомендація українцям: захищайтеся. Ми можемо допомогти, але це ваша відповідальність", - заявив глава МЗС Фінляндії.
"Коли ми дивимося в майбутнє, ми не знаємо, що буде після путіна: щось краще, більш демократичне, чи щось гірше. Ми маємо бути підготовлені до різних сценаріїв майбутньої Росії", - сказав Хаавісто.
Він запевнив, що його країна не провокує кремль, але завжди готова до воєнних дій, порушення свого кордону на землі та в небі, застосування кібер- і гібридних загроз. "Це в нашому ДНК", - додав він і попередив, що всі, хто спробують напасти на Фінляндію, матимуть наслідки.
Коментуючи відключення Росією газопостачання Фінляндії, він запевнив, що це не завдасть шкоди його країні, а також попередив, що "відключити газ можна, але тільки один раз, адже потім відключиться довіра, що Росія може бути надійним постачальником у майбутньому".
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Нам нужно их оружие.
Им -- наше зерно.
Условия просты: мы получили партию оружия, сразу отправили партию зерна. Если с поставкой оружия "возникли непредвиденные сложности", то и с нашими поставками сразу возникли сложности!!!!
Як євробюрократи до цього поставляться?)
Що взагалі собі думає Европа.
США неизбежно уступит лидерство Китаю, а дальше пойдет все по накатанной...
И тогда коллективному Западу придется бороться с коалицией Китай-РФ-только чем они там смогут бороться?
Міф про потенціал Китаю занадто перебільшений.
Радянський Союз вклав у Китайську промисловість, у тому числі військову, міліарди, але це не допомогло йому вискочити з категоріі «краін які розвиваються» до «високо розвинених» краін, допоки західні корпораціі у погоні за наживою не передали ім своі технологіі, без яких Китай і зараз - ніхто.
Якщо відлучити зараз Китай від західноі науки і техніки, він залишиться з застарілими технологіями, в той час як Захід піде далі, у 3-тє тисячеліття.
Допоки Китай залишається комуністичним - ніколи він не пережене США.
Догонит.Любая держава с тоталитарным правлением отличается жесткостью правления и легко мобилизует в нужные отрасли любые ресурсы.
Ну а насчет отсталости -то ее скоро не будет по основным передовым отраслям-прогресс там налицо ,на патенты они ложить хотели .
Отлучить от каких западных технологий?Что особо передового может предложить запад на данный момент?Пока только по электронным технологиям идет отставание-но рывок китая заметен,особенно в попытке закрыть и зациклить ключевые технологии
Конгресс США это уже понял,но я думаю глобалистская банда,контролирующая Госдеп этому противится .
Если реальной помощи не будет-не будет никакого буфера между РФ и Европой ,фронт рано или поздно обвалится,население устанет от европейской брехни (в принципе уже все подустали от подобной "помощи") и кончится это Русскими танками под польской границей в лучшем случае.
Кроме того ,если РФ не поставить в "стойло" по ее рангу ,то налицо уже прямое сколачивание антизападной коалиции из по крайней мере РФ и Китая,с добавкой добрых 50-60 стран "любителей запада" и глобалистов.
Ой, аж страшно стало від «антизападной коаліціі». Цілих шістдесят?
Це ж хто: Кіпр, Сірія, Куба, Нікарагуа, Сенегал?
І про банду, що контролює госдеп, можно детальніше; це хто - євреі?🥸
Міровая закуліса -> банда->госдеп->Блінкен->Байден
Ой!🥱🤫🤭
Реально если смотреть еще есть довольно большая потеря контроля в банковской сфере ,изза формирования финансовых узлов в Азии.,не совсем контролируемых западной финансовой системой.
Наверное всего этого нет -все идет своим чередом
При таком наступлении все джавелины ,нлавы -можна засунуть в одно место дядюшке Сэму
Ні, ну чому усе - в зад дяді Сему? NLAW потрібно за вашою логікою тоді засунути Борі Джонсону. Хоча на міг погляд, обидва все таки краще було би засунути в зад владіміру путіну, перед тим зарядивши, ну і звичайно, натиснувши на курок.
Взагалі-то красиво работаете, товарищ... лейтенант? Или уже старший?
Передайте привет от меня товарищу майору.😎😺👮♂️
Тут нужно ставить вопрос ребром.
І які ж це настроі у суспільстві? «Нет НАТО!»?
Или думаете ,сейчас будет много желающих воевать с голой задницей против сильного противника-так роликов по пленным куча ,особенно из ТРО ,и пока еще все ждут западного "чуда" процесс не принял массовый характер ,но сколько еще этого чуда будут ждать?
Оце і все, що украінцям потрібно знати про будь-які перемовини!👍
Главное в танке: не бздеть!
Шкода, що через украінських гнид-зрадників не вдалося направити нашу історію у інше русло.
Или никому не известно какой национальности почти весь наш политикум и олигархат?