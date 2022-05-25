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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств та 12 аеропортів, - Шмигаль

шмигаль

Україна має пройти кілька етапів для побудови нового європейського майбутнього, на першому – відновити понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів, а також інших зруйнованих об'єктів інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перший (з чотирьох етапів – ІФ) - відновити понад 200 заводів та великих підприємств, 12 аеропортів та понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів та шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій через війну Росії проти України", – сказав він під час дискусії в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Шмигаль додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тис. км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду. Водночас збитки не є остаточними, їхні розміри зростають із кожним днем війни, яку розв'язала Росія, наголосив прем'єр.

За його словами, збитки економіці України від російської війни сягнули $600 млрд. Шмигаль закликав міжнародних партнерів фінансово підтримати відновлення України через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані на користь України.

Як повідомлялося, Україна створила фонд United24 для відновлення країни після військової агресії Росії та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочне будівництво євроколії, – Шмигаль

Автор: 

аеропорт (1850) підприємство (233) Шмигаль Денис (4566) руйнування (254)


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Топ коментарі
+11
Арсен@ZekirovArs

В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
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25.05.2022 22:05
+6
І жодна ***** не пішла у відставку. Просто *******.
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25.05.2022 22:11
+6
Квартал-95.
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25.05.2022 22:13
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неуважаємий задорнов з того світу прочитав про тих хто напав на кого >>>>
https://m.youtube.com/watch?v=WnAfNM01FBQ
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25.05.2022 21:59 Відповісти
Не подобається Задорнов, особливо після його "літак впав, бо був важкішим за повітря". Але вірші Філатова були дуже влучними. І такими ж залишаються.
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25.05.2022 22:28 Відповісти
Треба розпочинати велике відбуднівництво
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25.05.2022 22:00 Відповісти
Підараси??,Відновлять??,що,вони,в чому розуміють???
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25.05.2022 22:09 Відповісти
Та треба, але вже від Бориса Джонсона цього разу...
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25.05.2022 22:23 Відповісти
Арсен@ZekirovArs

В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
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25.05.2022 22:05 Відповісти
Підкажіть, хто призначив і хто зняв Марченко? Це важливий момент.
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25.05.2022 22:09 Відповісти
Ваша корумпована держава,нікому не потрібна,крім торговців зброєю.
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25.05.2022 22:06 Відповісти
а вам? чи ви торгівець зброєю?
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25.05.2022 22:16 Відповісти
Ще забув додати дегенератів.
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25.05.2022 22:37 Відповісти
Окрім незлодійської влади. Потрібно відновлювати-створювати міста,села. Місто не спальний район. Хтоз нікчем здатен спроектувати функціональний профіль міста??? Кретини,що вони здатні створити????
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25.05.2022 22:06 Відповісти
Квартал-95.
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25.05.2022 22:13 Відповісти
У дев'яносто п'ятому кварталі наступного року, і ще не забувайте, що кожного дня є ПОТОЧНИЙ рік і НАСТУПНИЙ рік.
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25.05.2022 22:37 Відповісти
Вибачте, щось не збагну до чого це Ви.
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25.05.2022 23:07 Відповісти
І жодна ***** не пішла у відставку. Просто *******.
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25.05.2022 22:11 Відповісти
Піти у відставку можна лише маючи совість, шановний...
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25.05.2022 22:15 Відповісти
Та вони її мають. Кожного дня мають. Як тільки можуть.

Вибачте, терпець урвався.
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25.05.2022 23:08 Відповісти
Кретини,дали перетворити країну на пустелю,й марять,що хтось,на них працюватиме...
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25.05.2022 22:13 Відповісти
Де Зеленський, там Пустеля
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25.05.2022 22:15 Відповісти
...там Пустомеля...
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25.05.2022 22:18 Відповісти
Воно,все нищить,підарня
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25.05.2022 22:30 Відповісти
Гірш за все, як на мене, то ще й намагається вдавати, що щось створює. І поки що виходить, на жаль.
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25.05.2022 23:46 Відповісти
Маю надію, що цю весну назвуть: "СВИНОПСИНА ВЕСНА"!!!
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25.05.2022 22:25 Відповісти
Міста створювалися Століттями
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25.05.2022 22:29 Відповісти
зате ордою руйнуються за дні або тижні...
та й людське життя - павутиння на вітру віків... ніщо...
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25.05.2022 22:39 Відповісти
Що,цікончені востановлять? Створять наукові школи, унікальні виробнцтва,культурні центри??? Дебіли блд
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25.05.2022 22:54 Відповісти
Хероший заголовок, позиватись теж будемо до війни Росії, а не до Росії?
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25.05.2022 23:00 Відповісти
 
 