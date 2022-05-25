Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств та 12 аеропортів, - Шмигаль

Україна має пройти кілька етапів для побудови нового європейського майбутнього, на першому – відновити понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів, а також інших зруйнованих об'єктів інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перший (з чотирьох етапів – ІФ) - відновити понад 200 заводів та великих підприємств, 12 аеропортів та понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів та шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій через війну Росії проти України", – сказав він під час дискусії в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шмигаль додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тис. км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду. Водночас збитки не є остаточними, їхні розміри зростають із кожним днем війни, яку розв'язала Росія, наголосив прем'єр.

За його словами, збитки економіці України від російської війни сягнули $600 млрд. Шмигаль закликав міжнародних партнерів фінансово підтримати відновлення України через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані на користь України.

Як повідомлялося, Україна створила фонд United24 для відновлення країни після військової агресії Росії та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.

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