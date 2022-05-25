Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств та 12 аеропортів, - Шмигаль
Україна має пройти кілька етапів для побудови нового європейського майбутнього, на першому – відновити понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більш як 1 тис. навчальних закладів, а також інших зруйнованих об'єктів інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Перший (з чотирьох етапів – ІФ) - відновити понад 200 заводів та великих підприємств, 12 аеропортів та понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів та шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій через війну Росії проти України", – сказав він під час дискусії в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Шмигаль додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тис. км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду. Водночас збитки не є остаточними, їхні розміри зростають із кожним днем війни, яку розв'язала Росія, наголосив прем'єр.
За його словами, збитки економіці України від російської війни сягнули $600 млрд. Шмигаль закликав міжнародних партнерів фінансово підтримати відновлення України через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані на користь України.
Як повідомлялося, Україна створила фонд United24 для відновлення країни після військової агресії Росії та оцінює його необхідні обсяги у $600 млрд.
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В интервью Марченко я четко услышал что возможно организовать оборону в течении нескольких дней. Он это сделал в Николаеве, а не просто пздел языком об этом, сидя на диване. И это факт, который зеленые пдрсы теперь стараются всячески заболтать, а самого генерала задвинуть. Задвинуть, чтобы этот факт не привлекал внимание. Бо иначе первое, о чем начинаешь задумываться, - о том, что он мог начать готовиться к обороне не утром 25.02, а хотя бы за неделю до вторжения. И не в Николаеве, а хотя бы в Херсоне. А мог бы и Каховку готовить к обороне.
Ведь времени было овердох¥я, с декабря месяца, с которого зеленые колаборанты точно знали о вторжении. Но они тогда занимались Порохом, им было не до обороны. И все те, кто сегодня оказался в оккупации, должны "благодарить" зелю, за то что генерал, способный за неделю организовать оборону Николаева, находился под подпиской о невыезде.
И я уверен: таких "благодарных" в оккупации очень много. Намного больше, чем голосовали за зелю на выборах. И именно поэтому первый, кому не выгодно освобождать захваченные территории, это зеленский и его шайка. И вот мы видим новый сезон охоты на Пороха. Просто дежавю зимних событий, когда эти твари должны были готовиться к вторжению. И первое, что приходит в голову, - это предчувствие наближающейся трагедии. Бо они не просто так отвлекали нас судами над Порохом. Они так готовились.
Вибачте, терпець урвався.
та й людське життя - павутиння на вітру віків... ніщо...