Рада ЄС схвалила нові правила Євроюсту, які дадуть агенції змогу зберігати докази скоєних в Україні воєнних злочинів

Рада ЄС схвалила пропозицію розширити повноваження Євроюсту, що дасть змогу агенції зберігати докази воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб допомогти забезпечити відповідальність за злочини, вчинені в Україні, сьогодні Рада схвалила нові правила, що дадуть Євроюсту змогу збирати, аналізувати та зберігати докази щодо основних міжнародних злочинів, включно з воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом", - сказано в повідомленні Ради, поширеному в середу в Брюсселі.

Зазначається, що рішення ще має бути підписане Європейським парламентом та Радою 30 травня, після чого воно буде опубліковане в Офіційному журналі й набуде чинності наступного дня.

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Нові правила дозволять Євроюсту зберігати докази, пов'язані з воєнними злочинами, включно із супутниковими зображеннями, фотографіями, відеозаписами, аудіозаписами, профілями ДНК та відбитками пальців, обробляти та аналізувати ці докази у тісній співпраці з Європолом та обмінюватися інформацією з відповідними органами, включно з Міжнародним кримінальним судом (МКС).

У пресрелізі сказано, що "від початку агресивної війни Росії проти України численні повідомлення з України, на жаль, зазначають, що в Україні здійснювалися і здійснюються злочини проти людяності і воєнні злочини". "На початку березня всі держави-члени ЄС разом з іншими державами-партнерами вирішили колективно передати ситуацію в Україні до Міжнародного кримінального суду. На засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 4 березня міністри закликали Євроюст повною мірою виконувати свою координаційну роль і за необхідності надавати себе у розпорядження прокурора Міжнародного кримінального суду", - нагадали в Раді.

Крім того, на додаток до розслідування прокурора МКС, Офіс генерального прокурора (Україна) розпочав розслідування, як і влади декількох держав-членів, так само як і була створена Спільна слідча група Литви, Польщі та України за підтримки Євроюсту та за участю прокуратури МКС.

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