Швейцарія починає процедуру конфіскації $104 млн активів соратника Януковича Юри Єнакієвського

Швейцарія має намір конфіскувати активи соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка (Єнакієвського) на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків (близько $104 млн).

Про це йдеться у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На засіданні 25 травня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення про порушення справи про адміністративну конфіскацію активів, заморожених у Швейцарії після української революції у лютому 2014 року. Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що сьогоднішнє рішення швейцарського уряду не пов'язане із санкціями, запровадженими проти рф у 2022 році.

Федеральна рада доручила міністерству фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC), йдеться у заяві.

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"Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. FAC визначить, чи дотримані умови конфіскації. Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті Україні", - зазначається у пресрелізі.

Процедура конфіскації заснована на Законі про іноземні незаконні активи (FIAA), який застосовується лише у виняткових випадках. Він дозволяє конфіскацію активів іноземних політично значущих осіб, але за дотримання певних умов. Зокрема, необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Федеральна рада Швейцарії продовжила замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року.