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Новини
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Швейцарія починає процедуру конфіскації $104 млн активів соратника Януковича Юри Єнакієвського

иванющенко,енакиевский,юрий

Швейцарія має намір конфіскувати активи соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка (Єнакієвського) на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків (близько $104 млн).

Про це йдеться у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На засіданні 25 травня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення про порушення справи про адміністративну конфіскацію активів, заморожених у Швейцарії після української революції у лютому 2014 року. Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що сьогоднішнє рішення швейцарського уряду не пов'язане із санкціями, запровадженими проти рф у 2022 році.

Федеральна рада доручила міністерству фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC), йдеться у заяві.

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"Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. FAC визначить, чи дотримані умови конфіскації. Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті Україні", - зазначається у пресрелізі.

Процедура конфіскації заснована на Законі про іноземні незаконні активи (FIAA), який застосовується лише у виняткових випадках. Він дозволяє конфіскацію активів іноземних політично значущих осіб, але за дотримання певних умов. Зокрема, необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Федеральна рада Швейцарії продовжила замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року.

Автор: 

конфіскація (849) Швейцарія (862) Юра Єнакієвський (147) актив (238)


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Топ коментарі
+12
Може скоро почуємо заяву, що цей бандюган потрібен як посередник на чергових "перемовинах"?
Вже абрамовичу подарували індульгенцію, можуть і цьому бандиту!
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25.05.2022 22:11
+12
Неначаси. Это наши люди. Это Порошенко пытается поссорить братские народы. И Байден.
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25.05.2022 22:21
+8
Цікаво почути коментарі від Подоляки про утиски попереднього господаря.
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25.05.2022 22:09
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Цікаво почути коментарі від Подоляки про утиски попереднього господаря.
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25.05.2022 22:09 Відповісти
Только хотел написать что как же так. Хорошего человека по словам Подоляка обижают.
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25.05.2022 22:11 Відповісти
Може скоро почуємо заяву, що цей бандюган потрібен як посередник на чергових "перемовинах"?
Вже абрамовичу подарували індульгенцію, можуть і цьому бандиту!
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25.05.2022 22:11 Відповісти
А ж надто цікаво. Ця новина заскочила Подоляку зненацька. Зелені ж все розчистили для Єнакієвського. Суди все позакривали а тут на тобі. Видно, недопрацювали, однако.
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25.05.2022 22:12 Відповісти
Коли наша влада почне реальну конфіскацію у агентури?
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25.05.2022 22:15 Відповісти
Неначаси. Это наши люди. Это Порошенко пытается поссорить братские народы. И Байден.
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25.05.2022 22:21 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет..
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25.05.2022 22:21 Відповісти
ета швеція чи швейцарія хуже скабеевой
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25.05.2022 22:36 Відповісти
***** а ще 30 років не можна було почекати? Потрібна війна?
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25.05.2022 22:57 Відповісти
Надо же, не прошло и 10 лет!!!
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26.05.2022 05:52 Відповісти
Ничего не произойдёт. Да и сумма сама, даже если, утонет в бюджете за день, ведь в стране война. Все слишком поздно.
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26.05.2022 06:21 Відповісти
Добре що Зеля не встиг Юрі дати Героя України.
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26.05.2022 09:38 Відповісти
 
 