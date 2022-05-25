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Новини Санкції проти Росії
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Імпорт вуглеводнів з РФ треба припинити, інакше однією рукою ми підтримуємо Україну, а другою - фінансуємо продовження війни Путіна, - віцепрезидент Домбровскіс

домбровскіс

Для того, щоб створити серйозний тиск на Росію і змусити Кремль припинити війну проти України, Європа має повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, і робота над цим триває.

Про це заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо поглянути на структуру торгівлі між ЄС і Росією до війни, то 62% російського імпорту становили вуглеводні", - зауважив представник Єврокомісії.

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Він нагадав, що Євросоюз уже ухвалив рішення про заборону імпорту російського вугілля, крім того, центральна частина шостого пакета санкцій ЄС проти Росії – це нафтове ембарго. У цьому контексті Домбровскіс висловив сподівання, що країни-члени ЄС скоро дійдуть спільного рішення з цього питання.

Інакше, за його словами, виникає парадокс, "коли однією рукою ми надаємо масову підтримку Україні, а другою - фінансуємо продовження війни Путіна".

Тому, підкреслив віцепрезидент Єврокомісії, "це, вочевидь, потрібно припинити".

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (114) Єврокомісія (2148) нафта (5496) вугілля (2472) Євросоюз (13360) ембарго (305)


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я б навіть сказав так-Україні дають допомогу двома пальцями,а кацапстану-двома пригоршнями.
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25.05.2022 22:27 Відповісти
Вот это в точку сказанно❗👍 Держатся помогают, но для победы явно слабовато❗
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25.05.2022 22:39 Відповісти
Люди гинуть, виснажують сили нашіх бійців, а кінця не видно..Як "присосалися", так і не закриють рота ніяк..Така допомога-як Сизифів труд..для нас
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25.05.2022 22:43 Відповісти
Это как - ондой рукой дрочить, а второй ковыряться в носу?
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25.05.2022 22:32 Відповісти
Три місяці минуло.., а дуркування і досі..
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25.05.2022 22:40 Відповісти
Литва готує нову партію допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).
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25.05.2022 22:40 Відповісти
Агент шобла меркель свою задачу выполнила на 146 % как и шредер
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25.05.2022 23:13 Відповісти
 
 