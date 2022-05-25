Імпорт вуглеводнів з РФ треба припинити, інакше однією рукою ми підтримуємо Україну, а другою - фінансуємо продовження війни Путіна, - віцепрезидент Домбровскіс

Для того, щоб створити серйозний тиск на Росію і змусити Кремль припинити війну проти України, Європа має повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, і робота над цим триває.

Про це заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо поглянути на структуру торгівлі між ЄС і Росією до війни, то 62% російського імпорту становили вуглеводні", - зауважив представник Єврокомісії.

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Він нагадав, що Євросоюз уже ухвалив рішення про заборону імпорту російського вугілля, крім того, центральна частина шостого пакета санкцій ЄС проти Росії – це нафтове ембарго. У цьому контексті Домбровскіс висловив сподівання, що країни-члени ЄС скоро дійдуть спільного рішення з цього питання.

Інакше, за його словами, виникає парадокс, "коли однією рукою ми надаємо масову підтримку Україні, а другою - фінансуємо продовження війни Путіна".

Тому, підкреслив віцепрезидент Єврокомісії, "це, вочевидь, потрібно припинити".