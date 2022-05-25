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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 10 атак ворога. Знищено 9 одиниць техніки і 4 безпілотники окупантів, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 25 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога, на 2 локаціях ще тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

Також читайте: На Донбасі ідуть важкі бої, ворог атакує на кількох напрямках і намагається порушити систему української ППО, - Мотузяник

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 1 одиницю спеціальної техніки; 2 артилерійські системи; 1 бронетранспортер; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Автор: 

Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Среди ББМ (боевых бронированных машин), которые российское командование сегодня снимает с длительного хранения... 60%, это БМП-1, принята на вооружение Советской Армии в 1966 году...

И да, 37 единиц Т-62М... тоже сняты с хранения...

Создан на базе танка Т-55.

Производился в СССР с 1962 по 1975 год
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25.05.2022 22:34
+6
Литва готує нову партію допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).
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25.05.2022 22:41
+5
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25.05.2022 22:43
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Среди ББМ (боевых бронированных машин), которые российское командование сегодня снимает с длительного хранения... 60%, это БМП-1, принята на вооружение Советской Армии в 1966 году...

И да, 37 единиц Т-62М... тоже сняты с хранения...

Создан на базе танка Т-55.

Производился в СССР с 1962 по 1975 год
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25.05.2022 22:34 Відповісти
Русская коалиция???
О.хренеть.... Прям целый блок союзников: рашка, белорашка, дыныры, лыныры, южная осетия, вагнерсы... трепещи, весь мир
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25.05.2022 23:07 Відповісти
Вони завжди брешуть.
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25.05.2022 23:20 Відповісти
Литва готує нову партію допомоги Україні.

До неї, зокрема, увійдуть 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для розмінування).
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25.05.2022 22:41 Відповісти
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25.05.2022 22:43 Відповісти
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25.05.2022 22:49 Відповісти
Интересно а где сейчас камикадзе которые Америка передала от 300 до500 штук ещё недели три назад , на складе у дерьмака ? Кацапы уже свои начали выпускать усиленно и видео с их применением выкладывать с Донбасса , наших солнцепеками жгут у которых максимум до 5 км.дальность а зебилье прокацапское помощь складирует с надеждой ,что её накроют калибрами
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25.05.2022 22:57 Відповісти
Вже накрили багато чого. Завдяки зрадникам-чинушам і коригувальникам,яким ніхто не заважає. Просто не кажуть про це,бо нічим тут хизуватись..Війна.
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25.05.2022 23:30 Відповісти
не пейте из копытца - это чревато сами знаете...
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25.05.2022 23:36 Відповісти
 
 