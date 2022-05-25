З початку доби на Донбасі відбито 10 атак ворога. Знищено 9 одиниць техніки і 4 безпілотники окупантів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 25 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 10 атак ворога, на 2 локаціях ще тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 1 одиницю спеціальної техніки; 2 артилерійські системи; 1 бронетранспортер; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".