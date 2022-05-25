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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму закликають не вивчати у школі англійську мову: Вони з нами воюють тисячу років, а ми продовжуємо вивчати їх

константинов,аксенов

Російська окупаційна адміністрація на Кримському півострові хоче припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, бо в цьому, мовляв, немає потреби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем так званого "спікера державної ради Криму" Володимира Константінова

 Константінов заявив: "Мови – суперечливе питання для мене, дуже неоднозначне: навіщо нам наосліп іти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?

Тупе наслідування іншої цивілізації небезпечне. Ми робимо (дитину – ред) заручником – вона буде казати, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона – Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!

Англійці ведуть війну з нами впродовж тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх, витрачаємо гроші на вчителів, гайнуємо час – а потім на історію бракує часу".

Також читайте: Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра

Константінов не уточнив, чи мав він на увазі вивчення мешканцями Криму кримськотатарської мови в навчальних закладах, адже це мова корінного народу півострова.

Також очільник окупаційної адміністрації оминув у своєму коментарі увагою, що росіяни примушують людей на захоплених територіях України примушують "тупо наслідувати" російську цивілізацію.

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Автор: 

Константінов (28) Крим (14135) англійська мова (75)


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Топ коментарі
+14
Ніби оркостану вже є ті самі 1000 років
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25.05.2022 22:54
+13
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25.05.2022 22:56
+12
"якби ж ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя" (с)
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25.05.2022 22:53
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"якби ж ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя" (с)
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25.05.2022 22:53 Відповісти
А то залізите на небо: "І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й бога, тілько я!"
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25.05.2022 23:12 Відповісти
Ніби оркостану вже є ті самі 1000 років
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25.05.2022 22:54 Відповісти
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25.05.2022 22:56 Відповісти
Перший раз у бойових діях Великобританія і Московія зійшлися в 1853 році До того ніяких конфліктів не було Але це точно не "тисяча років" Іван Грозний навіть до Елизавети І свататься пробував Уявляю - король Англії Шотландії Ірландії та Уельсу Іоанн IV Рюрикович!
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25.05.2022 23:09 Відповісти
Хтозна, може за їхньою математикою з 1853 до 2022 якраз "тисяча років" виходить?
1, 2,... (довільний набір матюків)... тища(довільний набір матюків)лєт!
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25.05.2022 23:43 Відповісти
Назад в середньовіччя.
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25.05.2022 22:57 Відповісти
Вони російську вивчити не можуть. Я краще балакаю російською за московитів
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25.05.2022 22:58 Відповісти
"Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона? Джерело:

Це просто геніально
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25.05.2022 22:58 Відповісти
Ну, ваапщета, можно было бы перенимать опыт западных коллег. К счастью для Украины, большинство раисских инженеров не только не знает английского, но ещё и гордится этим.
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25.05.2022 23:10 Відповісти
правильно! вчіть китайску!
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25.05.2022 22:59 Відповісти
Не в коня корм.
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25.05.2022 23:15 Відповісти
По перше, яка тисяча років: перші згадки про вашу помийку, років пятсот з'явилися.
По друге, кому ви придурки потрібні, щоб з вами воювати?
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25.05.2022 23:01 Відповісти
Кто там рассказывает что нужно согласиться на *мирный договор* и отдать окупированные территории и людей рузким нацистам. Представляете каких зомби и уродов они вырастят и потом пустят на нас же
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25.05.2022 23:04 Відповісти
Нащо взагалі щось вивчати?
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25.05.2022 23:05 Відповісти
От дибіл! Із Англією Росія воювала тільки під час Кримської війни на протязі пару місяців. Із ким москва воювала століть десь пять так це із татарама. Ось цьому дибілові дійсно не помішало би повчити історію.
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25.05.2022 23:06 Відповісти
то нікуди не годиться...отак вивчать якусь мову, злізуть з дерева, залізуть в інтернет і дізнаються шо поза межами оркостану існує життя... і таке дивне - ходять на вибори, пересуваються на двох кінцівках і ще й мають спеціальні інструменти для гоління!
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25.05.2022 23:06 Відповісти
Так вони було союзниками! За англійські гроші московити врятувалися в 1612 р. Дійсно, конфліктів між ними не бувало. Навіть в обох світових війнах - союзники...
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26.05.2022 00:09 Відповісти
Угу, пусть ещё на росии запретят математику и письменности.
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25.05.2022 23:08 Відповісти
Не підказуйте. Там і так арифметику розуміють на рівні підраховування грошей у руці. Нехай самі дійдуть до думки, що і цьому навчати не треба - так грошей буде здаватися більше.
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25.05.2022 23:19 Відповісти
учица вапче вредна па та муш-та нидай путен ишо думоть ноучищца.
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25.05.2022 23:08 Відповісти
Сказочный
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25.05.2022 23:09 Відповісти
Иллюстрация к слову "пи.данул"..
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25.05.2022 23:10 Відповісти
бидлу і рабам не потрібні інші мови і інші світи...
а то зразу зрозуміють які вони нещасні у своїй говені...
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25.05.2022 23:12 Відповісти
Замініть на уроки фєні. Ще можна вивчати мови "народав лнр і днр".
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25.05.2022 23:13 Відповісти
кєсарю в кєсарєво,оркам оркове...
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25.05.2022 23:14 Відповісти
Нехай вивчають китайські каракулі.
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25.05.2022 23:18 Відповісти
"Каракулі"
Тим самим ти автоматично образив японців і південних корейців, які нам допомагають, думай перш ніж писати дурниці
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26.05.2022 10:29 Відповісти
Зайвощелепная хромосома, як вона є.
Англійська мова = Англія, ні кагда ніпайєдіш ф Англійю - ні нужон англійскій ізиг
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25.05.2022 23:29 Відповісти
І до школи не потрібно ходити. Ще зненацька логіки навчать, а це небезпечно -- думкозлочин за Орвелом.
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25.05.2022 23:29 Відповісти
ну орки ж
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25.05.2022 23:37 Відповісти
Вырождение орков оставила след даже в способности сообразить аритметику 4 классса. Россия с англичанами воевали только в Кримской войне 1853-56. Это тысячелетие? Вся новая международная научная и инженерная литература на английском. Они там даже спереть что-то готовое не сможет. Единственная понятная цель этого высера - клёпать биороботов, которые ничего не понимает. Даже хуже как было в СССР.
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25.05.2022 23:46 Відповісти
Державна москальска мова бурятскій та чеченскій а рузькай усі прикметники спалить нах
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25.05.2022 23:49 Відповісти
Ага, і яшчэ адмоўцеся ад матэматыкі, фізікі і хіміі.
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26.05.2022 00:14 Відповісти
Та учите сразу монгольский. Он вам ордынца всегда в пригоде будет….
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26.05.2022 00:15 Відповісти
и от математики откажитесь. да што там - долой мыло и туалетную бумагу! .. lk
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26.05.2022 01:44 Відповісти
тупий дибіл знайшов відмазку
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26.05.2022 01:53 Відповісти
ОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО. НАЧАЛЬСТВО СЧИТАЕТ ,ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫДЛО БЫТЬ УМНЕЕ БАНДЮКОВ 90Х.
ОНО ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ,ЧТО БЕЗ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ,КАК МИНИМУМ НЕЛЬЗЯ СТАТЬ АЙТИШНИКОМ,ДА ПРИ УКРАИНЕ КРЫМ МОГ БЫ СТАТЬ МИРОВЫМ КУРОРТОМ,БЕЗ АГЛИЦКОГО НИКАК....
А СЕЙЧАС ХВАТИТ И МАЦКОВСКОГО.МОЖНО ЕЩЕ ФЕНЮ ПОУЧИТЬ. КОГДА ВСУ ПРИДЕТ В КРЫМ,НЕКОТОРЫМ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ.
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26.05.2022 02:12 Відповісти
Учите якутский, вам скоро туда ехать
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26.05.2022 06:18 Відповісти
То як би не англічани з американцями то можливо не було б а ні того аксьонова гопника а ні константинова придурка.
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26.05.2022 07:12 Відповісти
Пусть учат китайский!
Я посмотрю, как они его выучат!
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26.05.2022 10:23 Відповісти
 
 