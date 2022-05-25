Окупанти в Криму закликають не вивчати у школі англійську мову: Вони з нами воюють тисячу років, а ми продовжуємо вивчати їх

Російська окупаційна адміністрація на Кримському півострові хоче припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, бо в цьому, мовляв, немає потреби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем так званого "спікера державної ради Криму" Володимира Константінова

Константінов заявив: "Мови – суперечливе питання для мене, дуже неоднозначне: навіщо нам наосліп іти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?

Тупе наслідування іншої цивілізації небезпечне. Ми робимо (дитину – ред) заручником – вона буде казати, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона – Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!

Англійці ведуть війну з нами впродовж тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх, витрачаємо гроші на вчителів, гайнуємо час – а потім на історію бракує часу".

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Константінов не уточнив, чи мав він на увазі вивчення мешканцями Криму кримськотатарської мови в навчальних закладах, адже це мова корінного народу півострова.

Також очільник окупаційної адміністрації оминув у своєму коментарі увагою, що росіяни примушують людей на захоплених територіях України примушують "тупо наслідувати" російську цивілізацію.

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