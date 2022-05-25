Окупанти в Криму закликають не вивчати у школі англійську мову: Вони з нами воюють тисячу років, а ми продовжуємо вивчати їх
Російська окупаційна адміністрація на Кримському півострові хоче припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, бо в цьому, мовляв, немає потреби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем так званого "спікера державної ради Криму" Володимира Константінова
Константінов заявив: "Мови – суперечливе питання для мене, дуже неоднозначне: навіщо нам наосліп іти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?
Тупе наслідування іншої цивілізації небезпечне. Ми робимо (дитину – ред) заручником – вона буде казати, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона – Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!
Англійці ведуть війну з нами впродовж тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх, витрачаємо гроші на вчителів, гайнуємо час – а потім на історію бракує часу".
Константінов не уточнив, чи мав він на увазі вивчення мешканцями Криму кримськотатарської мови в навчальних закладах, адже це мова корінного народу півострова.
Також очільник окупаційної адміністрації оминув у своєму коментарі увагою, що росіяни примушують людей на захоплених територіях України примушують "тупо наслідувати" російську цивілізацію.
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1, 2,... (довільний набір матюків)... тища(довільний набір матюків)лєт!
Це просто геніально
По друге, кому ви придурки потрібні, щоб з вами воювати?
а то зразу зрозуміють які вони нещасні у своїй говені...
Тим самим ти автоматично образив японців і південних корейців, які нам допомагають, думай перш ніж писати дурниці
Англійська мова = Англія, ні кагда ніпайєдіш ф Англійю - ні нужон англійскій ізиг
ОНО ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ,ЧТО БЕЗ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ,КАК МИНИМУМ НЕЛЬЗЯ СТАТЬ АЙТИШНИКОМ,ДА ПРИ УКРАИНЕ КРЫМ МОГ БЫ СТАТЬ МИРОВЫМ КУРОРТОМ,БЕЗ АГЛИЦКОГО НИКАК....
А СЕЙЧАС ХВАТИТ И МАЦКОВСКОГО.МОЖНО ЕЩЕ ФЕНЮ ПОУЧИТЬ. КОГДА ВСУ ПРИДЕТ В КРЫМ,НЕКОТОРЫМ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ.
Я посмотрю, как они его выучат!