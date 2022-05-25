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Новини Війна
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Жодного плану, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає, - Кулеба

Жоден план припинення війни, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас уже був наш "Мінськ", у нас уже була контактна лінія, у нас уже були нескінченні дискусії у Тристоронній контактній групі, і це призвело нас до того, що ми маємо. Ми не будемо йти тим самим слідом знову. Жоден план, який означатиме заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає", - сказав Кулеба на пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Коментуючи запропонований Італією план щодо шляхів припинення війни Росії проти України, міністр зазначив, що Україна вітає будь-які види планів, які не передбачають встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо територіальної цілісності та суверенітету певних територій.

"Луїджі Ді Майо - друг. Таму в принципі я не можу виступати проти чогось, запропонованого другом. Говорячи політично, ми вітаємо будь-які види планів, які не передбачають встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо нашої територіальної цілісності та суверенітету певних територій. Усе інше ми відкриті обговорювати", - розповів він.

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Кулеба додав, що Україна щиро цінує всі зусилля, спрямовані на політичне знайдення дипломатичного рішення. "Але ми бачимо зараз на землі та з аналізу рішень, які приймає Кремль, що вони зосереджені на війні, а не на дипломатії", - сказав міністр..

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Ви перекручуєте. Він сказав що якщо виведуть війська до станом на 23, то лише тоді почнуться перемовини. Хоча я вважаю що нічого такого не буде, ми будемо відвойовувати Донбас і Крим (парашка ні на які поступки йти не буде).
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25.05.2022 23:27
+5
Так Зеленський не хоче звільняти всю країну, а тільки до 24.02.2022, якщо не звільнити всю країну то буде заморожений конфлікт
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25.05.2022 23:19
+5
Переговоры предполагают остановку боевых действий по существующим "контактным линиям". Переговоры Кулебой приветствуются, "контактные линии"- нет. Тут надо или трусы надеть, или крестик снять (а лучше и то, и другое). Говорить надо прямо- будем гнать русню до линии гос. границы Украины по состоянию на 1991 год, включая Крым.
А все "переговоры" до тех пор можно засунуть поглубже в дупу всем их сторонникам.
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25.05.2022 23:26
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А єрмачіло в курсі цієї концепції?
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25.05.2022 23:17 Відповісти
Так Зеленський не хоче звільняти всю країну, а тільки до 24.02.2022, якщо не звільнити всю країну то буде заморожений конфлікт
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25.05.2022 23:19 Відповісти
Ви перекручуєте. Він сказав що якщо виведуть війська до станом на 23, то лише тоді почнуться перемовини. Хоча я вважаю що нічого такого не буде, ми будемо відвойовувати Донбас і Крим (парашка ні на які поступки йти не буде).
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25.05.2022 23:27 Відповісти
Когда Германия проиграла в Первой Мировой, нога иностранного солдата нигде не ступила на территорию Второго Рейха. И тем не менее, Германия потеряла и "вернувшиеся домой" Эльзас с Лотарингией, и "исконно немецкую" Силезию, и оккупированную Балтику - предварительно устроив в Латвии и Литве Бучу.
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25.05.2022 23:36 Відповісти
Рівень аналітики (якщо це так можна назвати) деяких тут коментаторів вражає. Всюди вбачають те чого немає, перекручують все що тільки можна. Сумно на це дивитися. Нам зараз треба єднатися, а не срачі влаштовувати.
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25.05.2022 23:46 Відповісти
Не понимаю, в чём проблема. Я привожу исторический прецедент, когда страна-агрессор потеряла территории, при этом не пришлось их отбивать военным путём. В данном случае я не повторяю комментарии в стиле "немцы всегда были фашистами". Тот факт, что этой страной была Германия, к современной Германии и её политике имеет такое же отношение, как Аристотель к Онасису.
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26.05.2022 00:23 Відповісти
Мій коментар це не до вас критика. Я з вами погоджуюсь.
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26.05.2022 01:06 Відповісти
сьогодні замість боневтіка кулеба буде срати ротом? чи все таки буде вечерній бенефіс актора розмовного жанру?
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25.05.2022 23:22 Відповісти
Переговоры предполагают остановку боевых действий по существующим "контактным линиям". Переговоры Кулебой приветствуются, "контактные линии"- нет. Тут надо или трусы надеть, или крестик снять (а лучше и то, и другое). Говорить надо прямо- будем гнать русню до линии гос. границы Украины по состоянию на 1991 год, включая Крым.
А все "переговоры" до тех пор можно засунуть поглубже в дупу всем их сторонникам.
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25.05.2022 23:26 Відповісти
Не, все так просто. Для получения помощи от Запада нужно делать определенные заявления и показывать что придерживаеся определенных правил. В дупу все засунула как раз рашка в итоге даже все партнеры по ОДКБ ее нах послали.
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25.05.2022 23:37 Відповісти
Эти заявления звучат как "ухи покушать сидя кое на чём".
На Западе прекрасно знают, кто их авторы и на каких зарплатах они сидят у Куйла.
Срочный визит Джонсона в Киев был на 80-90% посвящён именно этому вопросу.
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25.05.2022 23:44 Відповісти
Бред сивой кобылы.
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25.05.2022 23:54 Відповісти
Твои высеры здесь неуместны. Не можешь общаться как человек- иди НАХ.
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26.05.2022 08:24 Відповісти
Бодрые слова, увы,- только слова...
Судя по тому, как рашисты окапываются на юге, игра будет долгой...
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25.05.2022 23:29 Відповісти
Дело в том что там невозможно окопаться. Чистая степь до Херсона, потом Днепр потом опять чистая степь аж до Симферополя. Сложности могут возникнуть только в переправе через Днепр если подорвут мост, еще один мост через Конку и дальше сам перешеек который в принципе особой сложности не представляет. В самом Крыму возможно сопротивление только в Севастополе, Симферополе и Керчи. Остальное захватываться очень быстро. Примерно так как захватывали юг Украины рашисты имея преимущество в технике в живой силе, на море и в воздухе. Через месяц-два преимущества у них не будет ни в чем из перечисленного.
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25.05.2022 23:48 Відповісти
Да все верно сказали, но нам не хватает тяжелого наступательного оружия, сотня гаубиц нам не поможет
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26.05.2022 05:58 Відповісти
Рашисти вже окопалися на півдні і вибити їх звідти буде дуже важко. Луганщині вже контролюється рашистам на 95 % це останьо повідомив голова ОДА...
Пофакту схід і південь вже рашистський і фуй вони його вже віддадуть. Тепер мета рашистів Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв і Одеса...
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25.05.2022 23:37 Відповісти
Никто не думал в 1990 году, что совок упадет, но у авторитарных преступных режимов один конец.
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25.05.2022 23:52 Відповісти
совок не упал,его продали и мягко демонтировали верхушка
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25.05.2022 23:56 Відповісти
если сейчас глобалисткая банда продавит поставки только оборонительного вооружения ,вместо тяжелого -фронт рано или поздно рухнет -часть сдадутся в плен,часть кинут ту "зброю" на х... и разбегутся по домам.
Так что про какое то освобождение Херсона и юга ,при такой позиции Запада не будет и речи,скорее всего подобная их позиция закончится кацапскими танками на польской границе рано или поздно ,вместо лелеемой ими буферной зоны из полуразрушенной Украины
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25.05.2022 23:55 Відповісти
Очередной ничем не подтвержденный бред. В сети есть карта с расположением частей и количества войск на каждом направлении. Найти ее не сложно. Какой Кривой Рог и Николаев? Не пишите только ради того чтобы написать.
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25.05.2022 23:57 Відповісти
Вся война и захват территорий это искусственное ухудшение жизни местного населения, не будет у кремлядей денег, война быстро закончится и все вернётся.
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25.05.2022 23:54 Відповісти
 
 