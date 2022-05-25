Жодного плану, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає, - Кулеба

Жоден план припинення війни, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас уже був наш "Мінськ", у нас уже була контактна лінія, у нас уже були нескінченні дискусії у Тристоронній контактній групі, і це призвело нас до того, що ми маємо. Ми не будемо йти тим самим слідом знову. Жоден план, який означатиме заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає", - сказав Кулеба на пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Коментуючи запропонований Італією план щодо шляхів припинення війни Росії проти України, міністр зазначив, що Україна вітає будь-які види планів, які не передбачають встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо територіальної цілісності та суверенітету певних територій.

"Луїджі Ді Майо - друг. Таму в принципі я не можу виступати проти чогось, запропонованого другом. Говорячи політично, ми вітаємо будь-які види планів, які не передбачають встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо нашої територіальної цілісності та суверенітету певних територій. Усе інше ми відкриті обговорювати", - розповів він.

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Кулеба додав, що Україна щиро цінує всі зусилля, спрямовані на політичне знайдення дипломатичного рішення. "Але ми бачимо зараз на землі та з аналізу рішень, які приймає Кремль, що вони зосереджені на війні, а не на дипломатії", - сказав міністр..