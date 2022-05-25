Жодного плану, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає, - Кулеба
Жоден план припинення війни, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас уже був наш "Мінськ", у нас уже була контактна лінія, у нас уже були нескінченні дискусії у Тристоронній контактній групі, і це призвело нас до того, що ми маємо. Ми не будемо йти тим самим слідом знову. Жоден план, який означатиме заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає", - сказав Кулеба на пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Коментуючи запропонований Італією план щодо шляхів припинення війни Росії проти України, міністр зазначив, що Україна вітає будь-які види планів, які не передбачають встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо територіальної цілісності та суверенітету певних територій.
"Луїджі Ді Майо - друг. Таму в принципі я не можу виступати проти чогось, запропонованого другом. Говорячи політично, ми вітаємо будь-які види планів, які не передбачають встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо нашої територіальної цілісності та суверенітету певних територій. Усе інше ми відкриті обговорювати", - розповів він.
Кулеба додав, що Україна щиро цінує всі зусилля, спрямовані на політичне знайдення дипломатичного рішення. "Але ми бачимо зараз на землі та з аналізу рішень, які приймає Кремль, що вони зосереджені на війні, а не на дипломатії", - сказав міністр..
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А все "переговоры" до тех пор можно засунуть поглубже в дупу всем их сторонникам.
На Западе прекрасно знают, кто их авторы и на каких зарплатах они сидят у Куйла.
Срочный визит Джонсона в Киев был на 80-90% посвящён именно этому вопросу.
Судя по тому, как рашисты окапываются на юге, игра будет долгой...
Пофакту схід і південь вже рашистський і фуй вони його вже віддадуть. Тепер мета рашистів Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв і Одеса...
Так что про какое то освобождение Херсона и юга ,при такой позиции Запада не будет и речи,скорее всего подобная их позиция закончится кацапскими танками на польской границе рано или поздно ,вместо лелеемой ими буферной зоны из полуразрушенной Украины