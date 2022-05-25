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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські винищувачі 25 травня збили в небі дві ракети росіян, - Повітряні Сили

ракета

Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Близько 20-ї години із території росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку.

Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдає удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну групу! Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10".

Тож за добу знищено: 5 БпЛА ("Орлан-10");  2 крилаті ракети;  10 од. легкої броньованої техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 травня уражено 6 безпілотників та 1 крилату ракету. Ворог нарощує авіаційну присутність біля наших кордонів, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4116) безпілотник (4127) крилаті ракети (1071) Повітряні сили (2616)


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Топ коментарі
+16
дякуємо ! бережіть себе, соколи !!
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25.05.2022 23:30
+5
Боже! Бережи наших захисників, як на землі так і у небі. 🙏💙💛
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25.05.2022 23:41
+2
Расскажите,в целях повышения информированности, чем ВСУ могут "заземлить" Ту 22 М 3,делающие пуски КР с территории империи или Черного моря. Кароче, по-возможности).
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25.05.2022 23:36
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дякуємо ! бережіть себе, соколи !!
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25.05.2022 23:30 Відповісти
кароче офис бубы пока не готов заземлить Ту-22М3...
по религиозным соображениям?
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25.05.2022 23:31 Відповісти
Расскажите,в целях повышения информированности, чем ВСУ могут "заземлить" Ту 22 М 3,делающие пуски КР с территории империи или Черного моря. Кароче, по-возможности).
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25.05.2022 23:36 Відповісти
в грузии Ту-ку подобную легко заземлили из Осы или Бука.
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26.05.2022 00:00 Відповісти
Из Бука , Ту-22М3 атаковал тбилисский аэропорт( экипаж в плен попал). Внимание,еще раз, "над территорией империи или с акватории Черного моря". Ничем.
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26.05.2022 00:12 Відповісти
По соображениям здравого смысла. Залетать глубоко на территорию противника, откуда эти ТУ-шки пускают ракеты, значит быстро потратить и так не многочисленные украинские ВВС.
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25.05.2022 23:40 Відповісти
А вдарити по запаребріку клоуну слабо?
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25.05.2022 23:32 Відповісти
Чому б вам не позичити Україні власного "Томагавка", який припадає пилом у вашому сараї?

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25.05.2022 23:56 Відповісти
МіГами збили?
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25.05.2022 23:39 Відповісти
или Су-27.
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25.05.2022 23:48 Відповісти
Боже! Бережи наших захисників, як на землі так і у небі. 🙏💙💛
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25.05.2022 23:41 Відповісти
 
 