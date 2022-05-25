Українські винищувачі 25 травня збили в небі дві ракети росіян, - Повітряні Сили
Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Близько 20-ї години із території росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку.
Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдає удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну групу! Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10".
Тож за добу знищено: 5 БпЛА ("Орлан-10"); 2 крилаті ракети; 10 од. легкої броньованої техніки".
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