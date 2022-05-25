Charlie Hebdo випустив "український" номер - кошти від його реалізації передадуть ЗСУ та теробороні Одеси
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Відповідайте на ракети сміхом" розмістив у своєму номері від 25 травня близько двох десятків робіт українських карикатуристів. У виданні зазначають – на цей крок вони пішли "з солідарності" з українськими колегами, які "продовжують робити свою справу" , всупереч російському вторгненню.
Українські карикатури "очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору", – пояснює у своїй заяві Charlie Hebdo. Більшість розміщених карикатур були взяті з виставки "Рускій військовий корабель, йди нах#й", що була проведена в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів.
Видання зазначає – гроші, отримані від реалізації цього номера, будуть передані "Збройним силам України та територіальній обороні Одеси".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Друкована версія журналу про Маріуполь мала вийти у лютому 2022 року. Ми не змінили жодного слова, щоб вся Україна, а можливо, і світ побачили те, яким був український Маріуполь. Завантажити можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1rcqZBgfoK59S3ZYxUl-j4P-2tsyE--t7
Південь України здав, діло за Донбасом, а там перейде чисто на перемовини і трєпотню , почне
ЗСУ штрафувати за відкриття вогню, через рік скаже Україні що мир досягнут і всі окуповані
території тепер автономні під опікою кремля
А ви думали нафіга москва в нього стільки грошей вбухала у свій час і з ніщєбродного КВНщіка
зробила відому на весь світ людину.
Charlie Hebdo, нещодавно опублікував жарт (*****!) де купа москалів гвалтує дівчинку українку.
Чесно, я була в ступорі(((
Французькі підараси.