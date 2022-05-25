УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7155 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
8 461 9

Charlie Hebdo випустив "український" номер - кошти від його реалізації передадуть ЗСУ та теробороні Одеси

charlie,hebdo

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Відповідайте на ракети сміхом" розмістив у своєму номері від 25 травня близько двох десятків робіт українських карикатуристів. У виданні зазначають – на цей крок вони пішли "з солідарності" з українськими колегами, які "продовжують робити свою справу" , всупереч російському вторгненню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo. ВІДЕО+ФОТО

Українські карикатури "очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору", – пояснює у своїй заяві Charlie Hebdo. Більшість розміщених карикатур були взяті з виставки "Рускій військовий корабель, йди нах#й", що була проведена в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів.

Видання зазначає – гроші, отримані від реалізації цього номера, будуть передані "Збройним силам України та територіальній обороні Одеси".

Автор: 

допомога (8322) ЗМІ (1357) Франція (3052) ЗСУ (7519) Charlie Hebdo (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@sergeeva_ansta

Друкована версія журналу про Маріуполь мала вийти у лютому 2022 року. Ми не змінили жодного слова, щоб вся Україна, а можливо, і світ побачили те, яким був український Маріуполь. Завантажити можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1rcqZBgfoK59S3ZYxUl-j4P-2tsyE--t7
показати весь коментар
25.05.2022 23:37 Відповісти
Підтверджую. (Хоча мої слова нічого не означають...) Файл великий, але він вартий того, щоб його переглянути.
показати весь коментар
25.05.2022 23:44 Відповісти
Вот если бы правительство Франции было таким же правильным как Charlie Hebdo...
показати весь коментар
25.05.2022 23:37 Відповісти
А ЛЮДИ ПОТРОХУ ПРОЗРІВАЮТЬ - Зе НЕСЕ З СОБОЮ РУСКІЙ МІР, ТІЛЬКИ В ЄВРООБГОРТЦІ.
Південь України здав, діло за Донбасом, а там перейде чисто на перемовини і трєпотню , почне
ЗСУ штрафувати за відкриття вогню, через рік скаже Україні що мир досягнут і всі окуповані
території тепер автономні під опікою кремля
А ви думали нафіга москва в нього стільки грошей вбухала у свій час і з ніщєбродного КВНщіка
зробила відому на весь світ людину.
показати весь коментар
25.05.2022 23:44 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 23:51 Відповісти
Merci !
показати весь коментар
26.05.2022 01:35 Відповісти
Зараз в мене полетять тапки, сіль і помідори, але!

Charlie Hebdo, нещодавно опублікував жарт (*****!) де купа москалів гвалтує дівчинку українку.

Чесно, я була в ступорі(((

Французькі підараси.
показати весь коментар
26.05.2022 08:52 Відповісти
В них такий стиль, що їх і відзначає: гумор "за межею". За це вони платять навіть своїми життями.
показати весь коментар
26.05.2022 10:36 Відповісти
 
 