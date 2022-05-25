Charlie Hebdo випустив "український" номер - кошти від його реалізації передадуть ЗСУ та теробороні Одеси

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Відповідайте на ракети сміхом" розмістив у своєму номері від 25 травня близько двох десятків робіт українських карикатуристів. У виданні зазначають – на цей крок вони пішли "з солідарності" з українськими колегами, які "продовжують робити свою справу" , всупереч російському вторгненню.

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Українські карикатури "очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору", – пояснює у своїй заяві Charlie Hebdo. Більшість розміщених карикатур були взяті з виставки "Рускій військовий корабель, йди нах#й", що була проведена в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів.

Видання зазначає – гроші, отримані від реалізації цього номера, будуть передані "Збройним силам України та територіальній обороні Одеси".