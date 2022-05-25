Три країни ЄС виступили за мирні переговори між Україною та РФ, – Reuters

За даними Reuters, Італія, Угорщина та Кіпр запропонували, щоб ЄС закликав до припинення вогню в Україні та мирних переговорів з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У проєкті підсумкової заяви саміту ЄС 30–31 травня, який бачили журналісти агентства, йдеться, що Євросоюз "непохитний у своєму прагненні допомогти Україні у здійсненні її невід'ємного права на самооборону проти російської агресії". У ньому не згадуються мирні переговори.

На зустрічі представників ЄС у п'ятницю, 20 травня, посол Італії запропонував внести зміни до тексту, заявивши, що вони мають містити заклик до мирних переговорів та встановлення негайного припинення вогню як одну з головних цілей ЄС. Про це Reuters повідомили джерела, які були присутні на зустрічі.

Цю пропозицію підтримали Угорщина та Кіпр, які, як зазначає агентство, входять до числа держав, що найбільш критично налаштовані стосовно до нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Угорщина виступає проти нафтового ембарго, а Кіпр стурбований забороною на продаж нерухомості громадянам РФ.

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