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Новини Війна
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Три країни ЄС виступили за мирні переговори між Україною та РФ, – Reuters

єс

За даними Reuters, Італія, Угорщина та Кіпр запропонували, щоб ЄС закликав до припинення вогню в Україні та мирних переговорів з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У проєкті підсумкової заяви саміту ЄС 30–31 травня, який бачили журналісти агентства, йдеться, що Євросоюз "непохитний у своєму прагненні допомогти Україні у здійсненні її невід'ємного права на самооборону проти російської агресії". У ньому не згадуються мирні переговори.

На зустрічі представників ЄС у п'ятницю, 20 травня, посол Італії запропонував внести зміни до тексту, заявивши, що вони мають містити заклик до мирних переговорів та встановлення негайного припинення вогню як одну з головних цілей ЄС. Про це Reuters повідомили джерела, які були присутні на зустрічі.

Цю пропозицію підтримали Угорщина та Кіпр, які, як зазначає агентство, входять до числа держав, що найбільш критично налаштовані стосовно до нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Угорщина виступає проти нафтового ембарго, а Кіпр стурбований забороною на продаж нерухомості громадянам РФ.

Також читайте: Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ

Автор: 

Угорщина (2266) Італія (1565) Кіпр (245) Євросоюз (13360) переговори з Росією (1071)


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Топ коментарі
+50
****** розмножуються...
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25.05.2022 23:47
+44
І всі три краіни йдуть вслід за кацапським кораблем 😠
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25.05.2022 23:48
+34
Мирные переговоры с очередным рейхом фашистов невозможны, у таких режимов отсутствует кнопка "мирные".
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25.05.2022 23:48
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С террористами не ведут переговоров
Тем более эта помойка постоянно нарушает все договорённости.Зачем снова договариваться,если Кацапия их нарушит?
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19.10.2022 09:28 Відповісти
Видно сильно ВСУ загнали в угол этого подонка,раз всех своих прислужников активизировал,вымаливая переговоры
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19.10.2022 09:30 Відповісти
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