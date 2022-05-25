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За два дні було продано 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!", - Укрпошта

марка,укрпошта

За два дні було продано близько 2 млн поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За два дні було продано близько 2 мільйонів поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" із загального накладу 5 мільйонів. Наступного разу марки з’являться у відділеннях 27 травня. У приблизно 1,5 тис. відділень у всій Україні будуть продаватись ці марки", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що приблизно 1 млн марок продали онлайн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

корабель (1612) Укрпошта (1080) Смілянський Ігор (186)


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Топ коментарі
+15
Сєверодонецьк, Лиман бої в місті. Важко,дуже, втрати великі. Я навіть думать боюся як вони там....Тримайтесь рідні, ще трохи. Тримайтесь. Боже збережи захисників України.
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26.05.2022 00:06
+4
Кому война, а кому бабло...
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26.05.2022 00:11
+3
Добре, що хоч гроші йдуть в бюджет країни...
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26.05.2022 00:02
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фсьо то з макаровим вкупі..
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25.05.2022 23:59 Відповісти
кстати спокойно купил онлайн.... какого х придурки день в очереди ради этого стояли - хз.
Не раздуплился только, как это с меня взяли 35 грн за доставку марки в отделение укрпошты, когда она там и так должна быть...смелянский и тут наварился....зарплату в 2 ляма отрабатывает....
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26.05.2022 00:02 Відповісти
Чужі батьки, сини й діти сидять в окопах, гинуть щодня, заради того, щоб ти тут таку муйню міг запостити, фраєрок?
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26.05.2022 07:36 Відповісти
Я замовив теж марки онлайн, але в понеділок стояв теж в черзі заради конверта з наклеєними марками і штемпелем першого дня (кораблик, який тоне). Цей штамп ставиться тільки в день виходу марки, а далі знищується.
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26.05.2022 00:09 Відповісти
марок вже не було,тож я купила магніт за 30 грн
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26.05.2022 18:17 Відповісти
Добре, що хоч гроші йдуть в бюджет країни...
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26.05.2022 00:02 Відповісти
Ага, в бюджет і головним чином на захмарні зарплати та премії топ чиновникам
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26.05.2022 00:35 Відповісти
Сєверодонецьк, Лиман бої в місті. Важко,дуже, втрати великі. Я навіть думать боюся як вони там....Тримайтесь рідні, ще трохи. Тримайтесь. Боже збережи захисників України.
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26.05.2022 00:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY Молитва за Україну
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26.05.2022 00:11 Відповісти
Кому война, а кому бабло...
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26.05.2022 00:11 Відповісти
Це справжнє свято для бариг!!! Розкупили за копійки, зараз продаватимуть в 100 разів дорожче, і губа не трісне!!! Бо наші бариги найфеєричнійші серед усіх бариг!!!))) не здивуюсь, як завтра на ОЛХ або на Віоліті по 10000 гривень будуть просити! Щоб вони виздихали, такі комерсанти
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26.05.2022 00:40 Відповісти
Омелянская идинахуй в след за короблем!!!!! Как всегда все сайты легли и лежат до сих пор! Лыбу оно давит.Недоношенный менеджер. На ибей оно открыло продажи *****...
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26.05.2022 06:27 Відповісти
все работает
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26.05.2022 19:13 Відповісти
І всі ті 2млн марок осіли в Києві? Бо наприклад в моє місто у відділення укрпошти не завозили ні 1 марку ні 2гу! Дуже чесний розподіл!
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26.05.2022 07:50 Відповісти
закажите онлайн
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26.05.2022 19:18 Відповісти
5млн тираж - ценности как марки ноль, только на волне хайпа..... и в тоже время ежедневно гибнут молодые пацаны,защищая страну, пока имбицилы сутками стоят за конвертиками .....
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26.05.2022 08:39 Відповісти
Нарешті Смілянський показав свій талант бізнесмена. Будемо надіятись, що дещо із цих грошей попаде в бюджет країни...
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26.05.2022 10:25 Відповісти
 
 