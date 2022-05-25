За два дні було продано 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!", - Укрпошта

За два дні було продано близько 2 млн поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За два дні було продано близько 2 мільйонів поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" із загального накладу 5 мільйонів. Наступного разу марки з’являться у відділеннях 27 травня. У приблизно 1,5 тис. відділень у всій Україні будуть продаватись ці марки", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що приблизно 1 млн марок продали онлайн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж