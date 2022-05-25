За два дні було продано 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!", - Укрпошта
За два дні було продано близько 2 млн поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!".
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"За два дні було продано близько 2 мільйонів поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" із загального накладу 5 мільйонів. Наступного разу марки з’являться у відділеннях 27 травня. У приблизно 1,5 тис. відділень у всій Україні будуть продаватись ці марки", - зазначив гендиректор "Укрпошти".
Він додав, що приблизно 1 млн марок продали онлайн.
Топ коментарі
+15 Валентина Саюн
показати весь коментар26.05.2022 00:06
+4 Путлер Капут #279670
показати весь коментар26.05.2022 00:11
+3 Семен Шкаралупа
показати весь коментар26.05.2022 00:02
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Не раздуплился только, как это с меня взяли 35 грн за доставку марки в отделение укрпошты, когда она там и так должна быть...смелянский и тут наварился....зарплату в 2 ляма отрабатывает....