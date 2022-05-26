Україні слід використати досвід Кувейту для стягнення репарацій з Росії - Зеркаль

Україна має скористатися досвідом Кувейту для отримання компенсацій від росії за завдані збитки.

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

"На жаль, міжнародне право не дає дієвих механізмів швидкого повернення і можливості компенсації, реституції втраченого майна і взагалі втрачених життів. Водночас є вже досвід країн, які проходили війни і отримували компенсації після цих війн. Я думаю, що нам потрібно скористатися досвідом Кувейту і війни, яка відбувалася між Іраком і Кувейтом. Після цього була створена відповідна компенсаційна комісія, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб опрацювати всі позови", - сказала Зеркаль.

На її думку, якщо в Україні буде проведена робота з підготовки оцінки втрат і позови будуть готуватися безпосередньо на підставі методології, яка визнана ООН, то отримання компенсацій триватиме набагато менше, ніж це було у Кувейту.

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