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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україні слід використати досвід Кувейту для стягнення репарацій з Росії - Зеркаль

зеркаль,лана

Україна має скористатися досвідом Кувейту для отримання компенсацій від росії за завдані збитки.

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

"На жаль, міжнародне право не дає дієвих механізмів швидкого повернення і можливості компенсації, реституції втраченого майна і взагалі втрачених життів. Водночас є вже досвід країн, які проходили війни і отримували компенсації після цих війн. Я думаю, що нам потрібно скористатися досвідом Кувейту і війни, яка відбувалася між Іраком і Кувейтом. Після цього була створена відповідна компенсаційна комісія, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб опрацювати всі позови", - сказала Зеркаль.

На її думку, якщо в Україні буде проведена робота з підготовки оцінки втрат і позови будуть готуватися безпосередньо на підставі методології, яка визнана ООН, то отримання компенсацій триватиме набагато менше, ніж це було у Кувейту.

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Автор: 

Зеркаль Олена (291) репарації (62)


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Топ коментарі
+15
Пані Олену треба поставити на чолі цього процесу.
Вона вміє гарно стягувати штрафи з кацапів!
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26.05.2022 00:59
+11
Зеркаль очень умная женщина , вот недавно подсказала как Украина может поставить Венгрию на место газопроводом "Дружба" . Если бы ещё её кто -то слушал.
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26.05.2022 01:47
+10
Олена, мабуть, - єдина "світла голова" в Українській економичної політиці!
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26.05.2022 01:46
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Пані Олену треба поставити на чолі цього процесу.
Вона вміє гарно стягувати штрафи з кацапів!
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26.05.2022 00:59 Відповісти
И ещё раз для тех кто в танке родился: репарации платит ПОБЕЖДЁННАЯ сторона. В приведённом случае - это Абрамсы в Багдаде, и только потом выплаты, если уж очень упрощённо. Давайте уже самим не заниматься дешёвым пропагандонством и думать как агрессора останавливать на данном этапе, а не в облаках летать и виртуальные миллиарды подсчитывать
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26.05.2022 01:01 Відповісти
А що, є сумніви в тому, що рашисти будуть "побєждьонной стороной"?
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26.05.2022 01:08 Відповісти
А ви на 100% впевнені що Україну не змусять підписати угоду про припинення вогню (зменшивши матеріальну та військову допомогу).
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26.05.2022 10:21 Відповісти
ті всі підрахунку то справа довга, най собі бухгалтери і юристи працюють вже, русскіє активи можна і треба заморожувати вже, а ЗСУ агресора зупиняє. Крім того - це класний троллінг.
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26.05.2022 01:10 Відповісти
Ні старана, блєат, а переможений агресор, це для відвертих дебілів.
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26.05.2022 07:30 Відповісти
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26.05.2022 01:43 Відповісти
Олена, мабуть, - єдина "світла голова" в Українській економичної політиці!
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26.05.2022 01:46 Відповісти
Зеркаль очень умная женщина , вот недавно подсказала как Украина может поставить Венгрию на место газопроводом "Дружба" . Если бы ещё её кто -то слушал.
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26.05.2022 01:47 Відповісти
вообще Лана умничка...., кацапу, в свое время, хорошо хвоста накрутила.......
жаль, что в президенты идти не хочет.....
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26.05.2022 01:48 Відповісти
Мій Презент.
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26.05.2022 02:10 Відповісти
Мій призелент
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26.05.2022 02:15 Відповісти
Я потерялась, ляляля! А шо низзя?
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26.05.2022 02:22 Відповісти
Тільки для цього,потрібно повністю знищити рашу!
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26.05.2022 05:50 Відповісти
Дівчинко, а війні вже видно край, щоб ділити шкуру? Чи так хочеться уже дерибаном зайнятися, що руки чешутся? Тільки й розмов про відбудову та репарації. Давай спочатку розберемось, що та де. Бо щось дуже муторно поки.
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26.05.2022 07:15 Відповісти
Дебилушко, прочитал все буквы не смог назвать слово
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26.05.2022 09:01 Відповісти
Взагалі , треба дивитись по сторонам та використовувати вдалий досвід оточуючих , так завжди всі робили , але в більшості випадків ВСІ українські влади винаходили "велисопед" , то з 1.5 , то 2.5 , а то і зовсім без колес ...
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26.05.2022 07:22 Відповісти
Саме так пані Зеркаль, саме так! Підтримуємо вас! І захотіть вже нарешті балатуватися в президенти! Країні потрібен інтелектуальний і досвідчений президент!
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26.05.2022 07:55 Відповісти
Разговоры о репарациях чистой воды схоластика. А вот если бы Зеркаль рассказал как провести операцию "Щит житницы" в Украине, было бы намного интересней. Кувейт не был членом НАТО, но был резолюция ООН, и после этого в Персидский залив начали прибывать авианосцы. Судьба агрессора была предрешена...
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26.05.2022 08:29 Відповісти
 
 