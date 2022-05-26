За 25 травня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 САУ та 1 зенітну установку, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію станом на вечір 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Сили оборони півдня України продовжують ведення бойових дій, в умовах системних артилерійських й повітряних атак ворога по наших позиціях та мирних населених пунктах. Самі ж окупанти продовжують облаштовувати й укріплювати позиції та відступні рубіжі.

Вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі. Один напад гелікоптерної трійки шляхом обстрілу нашими підрозділами зірвано: противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції.

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За результатами обстрілів ворога, в тому числі і "Гіацинтом-Б", в населених пунктах вздовж лінії зіткнення виявлено влучання нездетонувавшего снаряду в житловий будинок і одну поранену цивільну особу. Небезпечний снаряд, знешкоджено співробітниками ДСНС, потерпілому надано допомогу. Про кожне порушення противником норм міжнародного гуманітарного права проінформовано компетентні органи.

За добу живу силу ворога зменшено на 20 рашистів, 2 самохідні артустановки і 1 зенітну, а також автомобільну техніку.

Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення наших позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

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Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі майже без змін, продовжує блокувати судноплавство і роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності.

Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону".

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