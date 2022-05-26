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За 25 травня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 САУ та 1 зенітну установку, - ОК "Південь"

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію станом на вечір 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "Сили оборони півдня України продовжують ведення бойових дій, в умовах системних артилерійських й повітряних атак ворога по наших позиціях та мирних населених пунктах. Самі ж окупанти продовжують облаштовувати й укріплювати позиції та відступні рубіжі.

Вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі. Один напад гелікоптерної трійки шляхом обстрілу нашими підрозділами зірвано: противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку 23 травня знищено 23 окупанти та кілька одиниць бронетехніки, - ОУ "Південь"

За результатами обстрілів ворога, в тому числі і "Гіацинтом-Б", в населених пунктах вздовж лінії зіткнення виявлено влучання нездетонувавшего снаряду в житловий будинок і одну поранену цивільну особу. Небезпечний снаряд, знешкоджено співробітниками ДСНС, потерпілому надано допомогу. Про кожне порушення противником норм міжнародного гуманітарного права проінформовано компетентні органи.

За добу живу силу ворога зменшено на  20 рашистів, 2 самохідні артустановки і 1 зенітну, а також автомобільну техніку.

 Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення наших позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

Також читайте: На Миколаївщині переодягнуті в форму ЗСУ росіяни намагалися захопити блокпост

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі майже без змін, продовжує блокувати судноплавство і роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності.

Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти безуспішно намагалися вийти на межі Херсонської області, - Генштаб

Автор: 

Миколаївська область (2265) Одеська область (3194) Херсонська область (5726)


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Молодці наші Воіни 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 03:02 Відповісти
Азербайджанський експерт на Ютюбі казав - перелам у війні наступить тоді, коли наші будуть знищувати по 1000 в день.
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26.05.2022 05:24 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.05.2022 08:59 Відповісти
Если каждая новая гаубица 155мм сделает хотябы по 5 эффективных выстрела в день снарядами эскалибур и одна зажмурит 5 орков в день (это минималистичный и вполне реальный план) то чтоб зажмурить 100,000 орков за 60 дней нам для победы нужно 336 гаубиц что в принципе не так уж и много особенно учитывая остальные Свитчблейды, Джавелины и другие прибамбасы. Также конечно нужно порядка 100,800 снарядов эскалибур (нам только Канада 150,000 вроде передает) и порядка 2-3 тысяч мотивированных и хорошо обученных бойцов-артилеристов. Конечно могут быть и потери и поломки, поэтому в общем нужно порядка 400 гаубиц и 300,000 снарядов (на всякий случай).
Я думаю что эти все расчеты уже давно есть в Пентагоне и план должен быть в действии. Так что не сцыте зрадоботы, прорвемся.
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26.05.2022 09:28 Відповісти
ты дурочек, о таких цифрах про Эскалибур и речи нет. Такие умножители как ты, создают только ложные надежды которые потом превращаются в разочарования. Хорошо если бы 200шт было этих эскалибуров на самом деле, но же, ты о фантастических 150 000! написал. Смешно и грустно
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26.05.2022 09:41 Відповісти
Ну запоребриком тебе точно должно быть грустно )))
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26.05.2022 09:44 Відповісти
 
 