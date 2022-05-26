Росія депортує дітей з метою знищення української нації, - Україна в Радбезі ООН

Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації.

Про це ідеться в заяві української делегації в ООН, яку в середу зачитав радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник під час відкритих дебатів у Радбезі з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", - зазначив Дворник.

Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 000 осіб втратили свої домівки.

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Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

"Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", - зазначив Дворник.

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Проте, за його словами, росія недооцінила готовність допомагати, гостинність і прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.

"Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму", - сказав він.

Убивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна в місцевих фермерів - ось далеко не повний перелік злочинів росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

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