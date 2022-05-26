Росія депортує дітей з метою знищення української нації, - Україна в Радбезі ООН
Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації.
Про це ідеться в заяві української делегації в ООН, яку в середу зачитав радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник під час відкритих дебатів у Радбезі з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", - зазначив Дворник.
Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 000 осіб втратили свої домівки.
Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.
"Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", - зазначив Дворник.
Проте, за його словами, росія недооцінила готовність допомагати, гостинність і прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.
"Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму", - сказав він.
Убивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна в місцевих фермерів - ось далеко не повний перелік злочинів росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/lePd8GqcPmU
У московії десятки мільйонів з українськими прізвищами, які звуться "русскімі" але Україна все одно існує і кремлю очі коле.
Х**ло прагне остаточного вирішення українського питання, як 3-й Рейх хотів остаточного вирішення єврейського питання.
А ще читав десь на пабліках русскої лібералоти, таку цікаву думку... Що Путін дуже ******** містику і у своїх діях часто використовує поради всіляких старців та мудреців ..
Так от, до недавнього часу, коли "ПУТІН ВСЄХ ПЄРЄІҐРАЛ" і в нього все справді виходило, він користувався порадами якогось ПРАВОСЛАВНОГО СТАРЦЯ- МОНАХА, але потім, з невідомих причин(можливо з причин природньої смерті цього монаха) він перейшов на ШАМАНІВ(скоріш за все, за порадою дружбана Шойгу, тувинця за національністю)....
А так як ці ШАМАНИ самі за національністю тувинці, буряти чи якути, і бачать як РУССКІ знищують їхні нації, культуру, їхні національні мови, проводять політику сегрегації...то могли свідомо давати Путіну хибні поради, які б працювали на розвал Рахи... Кажуть, як тільки ПУТІН перейшов на цих Шаманів, все почалося у нього валиться з рук ..Приклад..ця невдала "спецоперація" в Україні, купа санкцій на Росію....Несподівана реакція Заходу на витівку Путіна з цим вторгненням, може дійти до ЕМБАРГО та ПОВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ... В Росії ніхто навіть не думав, що буде така гостра і одностайна реакція у Світі. Всі в Росії вважали, що все знову відбудеться по накатаній схемі Придністров'я, Абхазії, Грузії та Сирії....і що Захід знову це схаває...
Жаль, в эту пору прекрасную, жить не тебе и не мне».
Сказки!
До речі ..В очах ЗАХІДНОГО ОБИВАТЕЛЯ, РОСІЯ ВЖЕ ПОТРОХУ ПЕРЕСТАЄ ІСНУВАТИ...
Росія викинута із 99,9% значущих, спортивних змагань(здається залишили лише теніс, і то через те, що більшість рос.тенісистів місце residance - Монако, інші міста Європи)...
Російський триколор не майорить над більшістю міжнародних установ Європи та Світу, проводиться тотальна висилка росдипломатів, закриття їх дип.установ... Через санкції і економічні заборони, Росія перестає існувати на економічній карті Світу, Росія припиняє брати участь у міжнародному розподілі праці... Її цінні папери стали illegitimated на більшості БІРЖ СВІТУ...
Росія, в очах цього обивателя, зараз нагадує не повноцінну країну... А ДЕЯКУ ТЕРИТОРІЮ, З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ТА НЕЗАКОННИМИ КОРДОНАМИ, ДЕ ПРАВИТЬ MAD VLAD(божевільний Влад)...
Чим Вам не процес розвалу Росії? Хоча й на початковій стадії....
Раніше чи пізніше жоден його старець, шаман чи екстрасенс не зможе перебороти цей потік. Він знесе і його "мудреців", і його, і рашку.
Занадто багато зла.
Вінця переповнилися.
2-3 роки карантину, за які більше українських солдат пройшли натівських інструкторів і вишкіл на Донбасі.... А самому НАТО, підігнати більше контенгенту в Польщу і в Балтійські країни...це не погано...
Зрештою був КИТАЙ, де справді щось коїлося страшне...і китайці би не стали робити таке КОВІДОБІССЯ...
Більше схильний до версії, що КОРОНА - це вірус, який по різному впливає, на різні раси... На кшталт...ВІСПИ, яку завезли європейці в Америку, і вона знищила місцевих індіанців, доречі... расово близьких до азіатів.
Їх сім штук, найменувань вірусів, якщо що -- тих, що вражають людину.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#Infection_in_humans