Кулеба і очільниця МЗС Франції Колонна обговорили збільшення постачання озброєнь Україні

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою збільшення постачання військової допомоги Києву. Сторони також обговорили проблеми з експортом зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

Міністерка підтвердила повну рішучість Франції після обміну думками між президентом республіки і президентом України 17 травня посилити підтримку України перед обличчям російської агресії на всіх рівнях і, зокрема, в плані постачання військової допомоги.

"Вони також обговорили необхідність розблокування експорту зерна та олійних культур з України", - йдеться в заяві.

У ній не уточнюється, чи порушувалося питання про вступ України до Європейської політичної спільноти, ідею якої запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

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