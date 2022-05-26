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Кулеба і очільниця МЗС Франції Колонна обговорили збільшення постачання озброєнь Україні

кулеба

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою збільшення постачання військової допомоги Києву. Сторони також обговорили проблеми з експортом зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

Міністерка підтвердила повну рішучість Франції після обміну думками між президентом республіки і президентом України 17 травня посилити підтримку України перед обличчям російської агресії на всіх рівнях і, зокрема, в плані постачання військової допомоги.

"Вони також обговорили необхідність розблокування експорту зерна та олійних культур з України", - йдеться в заяві.

У ній не уточнюється, чи порушувалося питання про вступ України до Європейської політичної спільноти, ідею якої запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Також читайте: Жодного плану, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає, - Кулеба

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зброя (7447) Франція (3053) Кулеба Дмитро (3604)


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Вопреки кукареканью Макарона о мире с репоедами французы таки поставляют нам оружие. Как грыцца, надо судить не по словам а по делам.
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26.05.2022 07:26 Відповісти
однi обговорення.
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26.05.2022 07:28 Відповісти
Тут справа не в постачанні, а в строках. Нам потрібно зараз, а не восени.
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26.05.2022 07:29 Відповісти
Якшо немає результату обговорення то це базікання
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26.05.2022 07:56 Відповісти
Это нужно было делать 92 дня назад! Не зря придумали шутку про французский танк и его коробку передач, одна скорость вперёд и шесть назад.
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26.05.2022 08:33 Відповісти
Та зачем , в следующем году давайте ну если ,ВСУ ещё будет виртуальные , будем в танчики играть .
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26.05.2022 10:12 Відповісти
мабуть, тепер французьке озброєння піде Колоннами
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26.05.2022 10:47 Відповісти
 
 