"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати", - Камишін

"Укрзалізниця" щодня витрачає 100 літрів палива на один вагон-рефрижератор, в якому зберігаються тіла російських військових.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в інтерв'ю "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ.

Камишін наголосив, що нині в різних містах, де проходили активні бойові дії, у вагонах-рефрижераторах зберігаються 270 тіл російських солдатів.

"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати - щоб підтримувати в рефрижераторах температуру", - заявив глава правління УЗ.

Він також додав, що навіть, якщо росіянам не потрібні тіла своїх солдатів, в компанії не можуть просто взяти їх і викинути.

"Ми до росіян мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живих", - підкреслив Камишін.

Він також зазначив, що компанія чекає поки російська влада або їхні родичі заберуть загиблих. Крім того, російським матерям, які приїдуть в Україну забирати тіла своїх синів, "Укрзалізниця" готова надати безкоштовні квитки.

"Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба", - сказав голова правління "Укрзалізниці".

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