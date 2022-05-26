"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати", - Камишін
"Укрзалізниця" щодня витрачає 100 літрів палива на один вагон-рефрижератор, в якому зберігаються тіла російських військових.
Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в інтерв'ю "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ.
Камишін наголосив, що нині в різних містах, де проходили активні бойові дії, у вагонах-рефрижераторах зберігаються 270 тіл російських солдатів.
"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати - щоб підтримувати в рефрижераторах температуру", - заявив глава правління УЗ.
Він також додав, що навіть, якщо росіянам не потрібні тіла своїх солдатів, в компанії не можуть просто взяти їх і викинути.
"Ми до росіян мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живих", - підкреслив Камишін.
Він також зазначив, що компанія чекає поки російська влада або їхні родичі заберуть загиблих. Крім того, російським матерям, які приїдуть в Україну забирати тіла своїх синів, "Укрзалізниця" готова надати безкоштовні квитки.
"Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба", - сказав голова правління "Укрзалізниці".
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Весь этот биомусор прикопать и залить бетоном.
куму это нам? тебе козломордое там ***** показуют, вот и дрочи там не отвлекайся лапоть
Есть вариант, отправить все это, друзьям путлера, на пример в Германию, Италию, Венгрию, пусть они передадут сами, ну или содержат из своих карманов
Ну или хотя бы батьке, зачем сжигать такой ценный ресурс, в военное время, 100л на вагон/в день, а сколько таких вагонов по стране ...
АМОРАЛЬНО робити такі витрати палива в умовах тотального дефіцита такого ресурсу як дизельне пальне!
Якби УЗ була ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ, - можна було б просто покрутити пальцем біля скроні, але ж це ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, яке функціонує, зокрема, за МОЇ ГРОШІ!!!
Я просто й безкомпромісно ЗАБОРОНЯЮ у такий спосіб марнувати МОЇ ГРОШІ.
Зі своєї зарплати витрачай гроші на солярку, "гуманіст" хєров, Олександр Камишин.
ну наприклад " бурятський супчик для вівчарок"...
Або "підмосковний фарш для пікінесів"...
А шо, хоч якийсь толк буде з уродов...
Тогда все ДОХЛЫЕ КАЦАПЫ в один холодильник INDESIT влезут.
500 литров это оху#енный котлован вырыть можно и засыпать этот скотомогильник.
Ну после его ответа на петицию его ненавидят и проклинают но пока 50% я в их числе . Осталось 50% верующих но их все меньше . Настроение у всех кто не пенсионер , бежать и никогда больше не возвращаться. Думаю останется максимум 15 млн . Это мне пишу люди
Пропоную утилізацію проводити методом глибокого заморожування, потім мерзле тіло дробиться на дрібні кристали, розморожується до -2С і пресується в кубік 20 х 20 х 20 см. Пакується в поліетиленову коробку, маркирується.
Потрібно передати цю процедуру бізнесменам, вони такий бізнес розкрутять, що будут нашим хлопцям на передку доплачувати за поставку сировини.
Лайфхак, *****: склали орків в яму, облили розпалювачем, підпалили и най горить!
Якщо ми не будемо злими і не покинемо бути, курво, такими добренькими, то спалять вже нас!!!
В канаву... нехай буде "органіка"....хоча...кацап смердить...