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У ЄС повідомили, що в межах санкцій заморожено активи Центробанку Росії на суму понад $24 млрд

санкції

Країни ЄС у межах санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму приблизно 23 млрд євро (24,5 млрд доларів). США заморозили активи російського Центробанку на 100 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, країни ЄС також заморозили фізичні активи росіян, у тому числі яхти і вілли, приблизно на 10 млрд євро.

Єврокомісар відмовився відповідати на питання про те, чи всі країни ЄС відзвітували про замороження активів.

Країни Заходу запровадили санкції у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. Мінфін РФ в березні заявив, що були заморожені близько 300 млрд доларів золотовалютних резервів ЦБ. Про блокування російських активів повідомляли, в тому числі Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія пропонує прирівняти порушення санкцій країн ЄС проти Росії до кримінального злочину

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Я так розумію для кацапів то капля в морі' на фоні того що європа їм оплачює за нафту
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26.05.2022 08:05 Відповісти
Європа активно скорочує. Ну може за винятком Угорщини. Німеччина(як сама більша промислова економіка Європи) скоротила імпорт російської нафти в 4 рази, а газу - вдвічі. Але на Європу припадало 25% російської нафти. Треба продовжувати діалог і з іншими покупцями(в першу чергу з Китаєм і Індією). А також з продавцями. Однієї іранської нафти на танкерах очікує продажі більше 30 мільйонів барелів.
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26.05.2022 08:24 Відповісти
Получай рашист гранату и записку в ней.
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26.05.2022 08:06 Відповісти
добре
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26.05.2022 08:10 Відповісти
Лол, говорили ж 300 млрд, де решта поділась?
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26.05.2022 08:13 Відповісти
Параша санкций не боится. Там решили возобновить после многолетнего простоя серийное производство холодильников «ОрКск» на одноименной промышленной площадке. Пока что выпустили пробную партию из 100 холодильников. Дизайн- а-ля ботинок Хрущёва.
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26.05.2022 08:34 Відповісти
 
 