У ЄС повідомили, що в межах санкцій заморожено активи Центробанку Росії на суму понад $24 млрд

Країни ЄС у межах санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму приблизно 23 млрд євро (24,5 млрд доларів). США заморозили активи російського Центробанку на 100 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, країни ЄС також заморозили фізичні активи росіян, у тому числі яхти і вілли, приблизно на 10 млрд євро.

Єврокомісар відмовився відповідати на питання про те, чи всі країни ЄС відзвітували про замороження активів.

Країни Заходу запровадили санкції у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. Мінфін РФ в березні заявив, що були заморожені близько 300 млрд доларів золотовалютних резервів ЦБ. Про блокування російських активів повідомляли, в тому числі Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція.

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