Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України і почати переговори із Зеленським
Росія має негайно припинити бойові дії. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав главу Кремля Володимира Путіна почати переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Штайнмаєр також звернув увагу на те, що агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні.
"Проявіть повагу до суверенітету України. Припиніть страждання і руйнування в Україні. Виведіть свої війська. І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським", - звернувся він до президента РФ.
Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли, зазначив він.
"Багатьом регіонам світу в найближчі місяці загрожують голод і смерть, особливо в Східній і Південній Африці", - попередив Штайнмаєр.
Президент Німеччини також підкреслив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".
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А перед этим Англия в 1919 поставляла вооружение в Польшу и ЗУНР...вот только ЗУНР передавалось вооружение устаревшего образца - ОПЯТЬ ЗАБАВНО
Исторический иронический ФАРС
Он единственный обвиненный и осуждённый.
Простому народу не объяснили, что одному человеку не под силу вывести в Молдове из банковской системы такую сумму, но то такое.
К чему это я, ах да
У вас тоже по этому делу осудят одного +- человека и все поверят, что это было реально провернуть без крыши во власти
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
По мне, так его уже давно пора какими-то сильнодействующими психотропами в ПЕРДУЛЬНИК колоть.