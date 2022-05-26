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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

штайнмайер

Росія має негайно припинити бойові дії. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав главу Кремля Володимира Путіна почати переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні.

"Проявіть повагу до суверенітету України. Припиніть страждання і руйнування в Україні. Виведіть свої війська. І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським", - звернувся він до президента РФ.

Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли, зазначив він.

"Багатьом регіонам світу в найближчі місяці загрожують голод і смерть, особливо в Східній і Південній Африці", - попередив Штайнмаєр.

Президент Німеччини також підкреслив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайєр і Зеленський у телефонній розмові усунули "непорозуміння з минулого" (оновлено)

Автор: 

Німеччина (7340) путін володимир (23780) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+17
к чему публиковать эти заявления. немецкое лицемерие просто зашкаливает.
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26.05.2022 08:09
+11
100-я серия из мыльной оперы " Шольцу и Макрону ссы в глаза, а там..."
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26.05.2022 08:11
+6
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26.05.2022 08:19
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к чему публиковать эти заявления. немецкое лицемерие просто зашкаливает.
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26.05.2022 08:09 Відповісти
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26.05.2022 08:19 Відповісти
ти демонструєш свою свинособачу суть, м'ясо рашистське
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26.05.2022 08:42 Відповісти
Зараз покличемо!
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26.05.2022 09:02 Відповісти
дунька, ты математику в ********************* учила?
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26.05.2022 08:40 Відповісти
Орки толпой у линии разграничения. ВСУ рассредоточенны по ВСЕЙ стране
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26.05.2022 08:41 Відповісти
Ванька рашистский, тебя же всё равно здесь забанят, гарантированно. Зачем ты время свое тратишь на свои высеры?
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26.05.2022 08:36 Відповісти
дуня, тьі что, уже кадьірку обслужила? швабру отполировала?
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26.05.2022 08:43 Відповісти
Швайнмахєру треба на колінах просити миру в *****, як казав ЗЄ, зазираючи в очко
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26.05.2022 09:57 Відповісти
Це ж формулу цього ****** просували зелені у верховній раді. Ще одна Меркель
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26.05.2022 08:09 Відповісти
Фотошопні війська щось свіженьке здатні намалювати?
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26.05.2022 08:56 Відповісти
Чим важчою буде ситуація на фронті тим більше буде закликів до капітуляції, покидькам плювати що тут відбувається, що роблять рашисти й як страждають українці, вони втомилися й хочуть назад своє спокійне сите життя.
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26.05.2022 08:18 Відповісти
Ванька, ты опять обосрался на своем вранье. Ракета прилетела именно по торговому центру и несколько других по частному сектору, инфа почти из первых рук.
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26.05.2022 09:18 Відповісти
Ты что тут забыл, *******?
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26.05.2022 08:25 Відповісти
100-я серия из мыльной оперы " Шольцу и Макрону ссы в глаза, а там..."
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26.05.2022 08:11 Відповісти
Как забавно - аншлюс Германии и Австрии (параша и белораша), "расчленили" Чехословакию (Украина)...шо дальше?

А перед этим Англия в 1919 поставляла вооружение в Польшу и ЗУНР...вот только ЗУНР передавалось вооружение устаревшего образца - ОПЯТЬ ЗАБАВНО

Исторический иронический ФАРС
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26.05.2022 08:17 Відповісти
Этот Штангенциркуль уже всё у Куйла измерил своим ртом. Остановился посередине.
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26.05.2022 08:18 Відповісти
Даже всхрюкнуть не успеваешь)))
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26.05.2022 08:20 Відповісти
Очередной пук-пук-пук!!!
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26.05.2022 08:19 Відповісти
В Молдове есть человек, которого посадили за кражу того самого 1 миллиарда.
Он единственный обвиненный и осуждённый.
Простому народу не объяснили, что одному человеку не под силу вывести в Молдове из банковской системы такую сумму, но то такое.
К чему это я, ах да

У вас тоже по этому делу осудят одного +- человека и все поверят, что это было реально провернуть без крыши во власти
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26.05.2022 08:30 Відповісти
"Тема важлива і актуальна" (c)
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26.05.2022 08:21 Відповісти
Німці вже не ті, але все ще проти поляків і українців, але з нерушимою дружбою з москалями. Отут вони ті самі фашисти.
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26.05.2022 08:24 Відповісти
дуня, не пьіжься, у тебя портянки из кирзачей торчат и рыло бухое
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26.05.2022 08:44 Відповісти
И вонь от него специфическая - кацапская, хуже козлиной.
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26.05.2022 09:29 Відповісти
Хочет сохранить Путину лицо ?!
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26.05.2022 08:26 Відповісти
штайнмаєри, шольци, макрони та ніхамери знову ж в 1001-раз "ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ"....
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.05.2022 08:48 Відповісти
Заклики це добре, але проблема в тому, що рашенфашист свій мініпісюн ложив на ті заклики
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26.05.2022 08:49 Відповісти
Штайнмаєр сцикун і дебіл.
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26.05.2022 08:49 Відповісти
ПРОСТО ЭТОТ ДОЛБЕНЬ ПЫТАЕТСЯ СЕБЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ. ЗАЧЕМ ЕГО РЕКЛАМИРОВАТЬ,ВСЕ РАВНО РЕЗУЛЬТАТУ БУДЕТ 0. ХУ...ЛУ ПОХ... АФРИКА И НЕГРЫ,КОГДА ИДЕТ УБИЙСТВО УКРАИНЦЕВ
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26.05.2022 08:55 Відповісти
Реакція флюгерів, мені завжди цікава.
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26.05.2022 09:07 Відповісти
Думаю, всем понятно, что адекватные лидеры должны делать не такие, мягко говоря, наивные обращения, а думать как разблокировать миллионы тонн зерна
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26.05.2022 09:01 Відповісти
" Шо , опять?" "Так це вже було"
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26.05.2022 09:18 Відповісти
А, этого ДЕБИЛА Штанмаера, ПСИХИАТОРЫ давно проверяли ?????
По мне, так его уже давно пора какими-то сильнодействующими психотропами в ПЕРДУЛЬНИК колоть.
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26.05.2022 09:42 Відповісти
Це говорить лише про те , що правляча еліта Німеччини відноситься до України і того, що відбувається несерйозно
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26.05.2022 09:58 Відповісти
Он шо в детском саду , А ***** , такой , о простите, Франк , конечно, уже вывожу , сейчас, только паспорта, раздам На *** цитировать этого педика
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26.05.2022 11:23 Відповісти
Нехай ще до духа гітлера звернеться.
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26.05.2022 11:35 Відповісти
 
 