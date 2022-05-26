Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

Росія має негайно припинити бойові дії. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав главу Кремля Володимира Путіна почати переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні.

"Проявіть повагу до суверенітету України. Припиніть страждання і руйнування в Україні. Виведіть свої війська. І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським", - звернувся він до президента РФ.

Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли, зазначив він.

"Багатьом регіонам світу в найближчі місяці загрожують голод і смерть, особливо в Східній і Південній Африці", - попередив Штайнмаєр.

Президент Німеччини також підкреслив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".

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