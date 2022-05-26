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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог може використати захоплений український катер для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден, - ОК "Південь"

море,навчання,чорне

Один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України російські військові перемістили в акваторію Чорного моря, до острова Зміїний. Ймовірно, катер під українським прапором може бути використаний для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія тримає напоготові у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр", - Міноборони

Автор: 

армія рф (17291) Зміїний (164) корабель (1612) Чорне море (1665)


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Топ коментарі
+15
Закономерный итог забивания болта на армию последние три года и строительства удобных для росийских танков дорог. Жаль что 73 % зебилов, смотрящих марафон, причину и следствие так и не уловили.
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26.05.2022 08:49
+8
Есть, едешь на любую свежеотремонтированую трасу, ломаешь асфальт, помещаешь его в катапульту и с нее атакуешь катер.
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26.05.2022 08:47
+8
Боневтік бонелох.
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26.05.2022 08:50
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ты чего еще бычков не кормишь, как команда говнокрейсера МАцква?
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26.05.2022 08:48 Відповісти
Такі првокації це давня традиція кацапських мерзенних вбивць...
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26.05.2022 08:42 Відповісти
протичовнові ракети вже є?
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26.05.2022 08:43 Відповісти
Есть, едешь на любую свежеотремонтированую трасу, ломаешь асфальт, помещаешь его в катапульту и с нее атакуешь катер.
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26.05.2022 08:47 Відповісти
там хватит одного Байрактара или дрона камикадзе.. чтобы утопить уже глубоко и основательно какие провокации....серьезно??!!! там и пушка то 30 мм и ею.. серьезно на сухогруз....и провокация ......вы что там курите то- там сухогруз сам по себе просто тараном потопить тот катерок..и поплывет дальше...
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26.05.2022 09:55 Відповісти
Закономерный итог забивания болта на армию последние три года и строительства удобных для росийских танков дорог. Жаль что 73 % зебилов, смотрящих марафон, причину и следствие так и не уловили.
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26.05.2022 08:49 Відповісти
нахрена ты кцпу подпеваешь?
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26.05.2022 08:52 Відповісти
Так це одна команда. Ви на дату реєстрації подивіться.
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26.05.2022 08:53 Відповісти
наползло рашистов) домой иди, дуня. бобры полоскалку сгрызут
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26.05.2022 08:49 Відповісти
Боневтік бонелох.
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26.05.2022 08:50 Відповісти
ви не бачите, що то кцп вкидує?
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26.05.2022 08:53 Відповісти
Ванька, ты пришел за блинами с лопаты? Тут нет, тебе в русвесну и подобные помойки.
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26.05.2022 09:12 Відповісти
Да тот залетный ванька вот пыхтел, старался, тратил свои драгоценные часы на эти высеры - и все равно их удалят и ваньку забанят навсегда.
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26.05.2022 09:11 Відповісти
Вот тут не понял: а у нас что, орки захватили катера ВМС? Когда, сколько?
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26.05.2022 08:57 Відповісти
затопленньій в порту мариуполя подняли и утянули
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26.05.2022 09:09 Відповісти
Нет , читай ниже
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26.05.2022 10:51 Відповісти
В Бердянске оставили для кацапов катера ( как и дивизион гиацинтов) целые , не подпалили , не взорвали , не топили , только загрузили один оружием , что было на базе и заминировали от местных - не дай бог жители растянут и будут сопротивление кацапам оказывать . Один из примеров как сдавали юг
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26.05.2022 10:50 Відповісти
МБАК "Аккерман", "Вышгород"( в Бердянске), МБАК"Кременчуг" ( в Мариуполе).
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26.05.2022 11:03 Відповісти
а чому він був не знищений?
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26.05.2022 09:11 Відповісти
******** всё шо можно😢
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26.05.2022 09:21 Відповісти
Це завдяки зеленим прокацапським блазням і
73 відсоткам зебілів уставших АТ

ваіни
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26.05.2022 09:49 Відповісти
О зебилье под ФСБ ешной ОПой пытается оправдать договорняки оманские , расскажи своё видение почему катера в Бердянске оставили в дар кацапам целыми и неповреждёнными , что это за приказ такой гениальный был?
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26.05.2022 10:57 Відповісти
 
 