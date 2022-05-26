Ворог може використати захоплений український катер для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден, - ОК "Південь"

Один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України російські військові перемістили в акваторію Чорного моря, до острова Зміїний. Ймовірно, катер під українським прапором може бути використаний для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

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