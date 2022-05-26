У Маріуполі окупанти з метою деукранізації подовжили навчальний рік до 1 вересня, - радник мера

Окупанти продовжують насильницьке введення російської навчальної програми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радинк Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто, без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть вбивати в голову, викладати російьску мову та літературу, історію Росії та математику російською", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Петра Андрющенка, окупанти планують відкрити 9 шкіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі почали видавати паспорти РФ. Фактична анексія міста почалась, - Андрющенко

"На зараз вдалось переконати всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі за окупації", - додав він.