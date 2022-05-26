Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, - представник ГУР Скібіцький
Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.
Про цезаявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Вадим Скібіцький.
Повідомляється, що до цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.
"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території", – зазначив представник воєнної розвідки України.
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Юрий, Арабатская Стрелка и Геническ это один комплект двух последовательных мостов... И один из них был подорван и там раша техника не прошла... На Чонгаре 2 моста авто и один ж/д, плюс дамба с электролиниями... Еще одна дамба в восточной части Сиваша возле Дружелюбовки... И Перекоп.... И плюс к этому все забывают о системе каналов... Северокрымского и Каховского... Там еще куча мостов... Только одним подрывом их, можно было парализовать всю южную рашкинскую группировку...
Не розумію дебільної упертості із Антонівським мостом, бо якщо би його підірвали на початку війни, не було би ні Миколаєва, ні Вознесенська ні Баштанки. Каховський міст-Гес не має такої пропускної спроможності як Антонівський міст і цю діру можна було артилерією абсолютно запечатати.
Что значит "подтягивают резервы и строят линии обороны"? С каких это пор очевидность стала "разведка сообщает ..."? С таким же успехом могли сообщить, что после весны наступает лето.
Хочу просто сказать спасибо на горизонтальном уровне, потому что наше правительство, похоже, только просить и требовать умеют. Спасибо, друзья.
Такое впечатление, что в наших штабах сами ничего не знают.
Но настораживает следующее, если кто следит не только за высказываниями Арестовича: представители оккупантов в администрации Запорожской и Херсонской областей заявили о желании присоединить территории к Раше.
Долго ждать будем? пока всех патриотов на этих территориях уничтожат? Где обещанное Кимом освобождение Херсона? Где артиллерия и танки с Европы? Почему прокуратура не расследует пропажу гуманитарки и обмундирования, броников? Трудно найти? Так зайдите в любой магазин во Львове - польская гуманитарки на прилавках.
И мы херсонцы прекрасно это видим.
зеленскийпутин
Кто отвечать будет?
Якщо таємні домовленностті з Росією про не наступ і були, то вони наврядчи включали Київ та південь.
Якби все пішло б за ймовірними домовленостями, вихід Россії на межі Луганської і Донецької області ще можливо було якось пояснити, і не втратити своєї позиції на політичні арені у країні.
Але після того як Росія напала на всю Україну, президенту нічого не залишається як відвойовувати втрачені території.
Інакше, як виявилося, дуже складно пояснити громадам, чому спланована оборона півдня й півночі була саме такою.
Перемога, чи відновлення статуса кво на 23.02.22, дало б змогу владі подавити голоси опозиції які підозрюють владу у зраді.
А зараз, коли вже окуповані 20 процентів території України, і вбито десятки тисяч громадян, підтримка войовничого настрою у громадян доволі сильна.
Отже у Зеленського і команди залишається тільки один варіант - вести війну доки не буде умовної чи беззаперечної перемоги.
Чи поки народ України не скаже втомиться від відсутності необхідної зброї і не скаже досить.
До речі захід і розраховує на те, що народ України припинить боротися, і можна буде проголосити мирні перемовини з фіксацією статус кво на сьогодні. Але Америці треба перемога України, але це друга тема.
Цікаво тоді чому досі нам не передали нормальну зброю, як то HIMMARS. Нам давно могли б допомоти Перемогти, але передають з важкого озброєння тільки старий шлак і того мало.
З такою владою і такою гнилою підтримкою західних країн нічого не світить.
Ваше останнє укріплення буде в Криму в Сімферополі на вул Рози(Люксембург)....
і то буде останнє.....
Слава Україні!!!
Крим --- це Україна!!!