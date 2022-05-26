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Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, - представник ГУР Скібіцький

розвідка

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Про цезаявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

 "У Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Вадим Скібіцький.

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Повідомляється, що до цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

 "Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території", – зазначив представник воєнної розвідки України.

армія рф (17291) розвідка (3857) Запорізька область (3588) Скібіцький Вадим (293) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+62
Вот идиоты. А могли бы вместо линий обороны дороги асфальтом закатать. Спросили бы Боневтика. Он бы им объяснил, что для обороны асфальт подходит лучше всего.
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26.05.2022 09:03
+54
Оборону 5 років будували, а 3 роки руйнували.
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26.05.2022 09:06
+50
В 2019 там были линии обороны. И обширные минные поля были. Только вот зеленые за 3 года их разрушили. Воровать бабло на большом воровстве оказалось важнее обороны страны и армии.
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26.05.2022 09:09
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кацапская скотина что млять несешь?
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26.05.2022 13:52 Відповісти
А що так можна було? Побудувати лінію оброни по областях, ще й не одну?
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26.05.2022 09:28 Відповісти
Він здає Україну.
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26.05.2022 09:28 Відповісти
рашисти заміновують українську землю, розміновану і продану їм "зеленими " зрадниками
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26.05.2022 09:29 Відповісти
да хоть 5 эшалонов как только прийдет тяжелое оружие через месяц 2 все это легко посыпиться Жданов уторм сказал,хватит истерить, да верно, они могут захватить еще и северодонецк и еще некоторые города но потом при нашем наступлении все освободиться и уже сто раз сказали и гидрант в том числе минска3 не будет это для тех кто истерит что подпишут и юг сдадут на данный момент у нас выхода нет как обороняться на столько сколько сможем и при получении оружия идти в контратаку для освобождения
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26.05.2022 09:31 Відповісти
Да не придёт оно бл*ть! Это сказки все. Дадут ещё может сотню гаубиц. Европа не хочет обострения отношений с рашкой. Сказки про тяжёлые танки будешь детям рассказывать
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26.05.2022 10:58 Відповісти
иди ты нахрен со своим каломойшей и зеленским кацап епанный
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26.05.2022 13:54 Відповісти
Ты сначала в паспорт мой загляни говна ты кусок
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26.05.2022 16:39 Відповісти


Юрий, Арабатская Стрелка и Геническ это один комплект двух последовательных мостов... И один из них был подорван и там раша техника не прошла... На Чонгаре 2 моста авто и один ж/д, плюс дамба с электролиниями... Еще одна дамба в восточной части Сиваша возле Дружелюбовки... И Перекоп.... И плюс к этому все забывают о системе каналов... Северокрымского и Каховского... Там еще куча мостов... Только одним подрывом их, можно было парализовать всю южную рашкинскую группировку...

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26.05.2022 09:32 Відповісти
та зрозуміло - все йде до заморозки війни, ХНР і Мінськ-3. Зараз їх там хрєн вибєш та по суті ніхто цього і не хоче вже. Бойові дії на Півдні відсутні- позиційні перестрілки як в ОРДЛО останні роки.... Так з пуйлом до війни і домовлялись напевно. По суті Пуйло досяг того мінімуму про що говорили. Південь і коридор до Криму є. Судячи по останнім новинам вони на кордонах Луганської області...Донецька область то мабудь також справа кількох тижнів. Кажете все нормально??? Шашлички???
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26.05.2022 09:35 Відповісти
Сомневаюсь, что на Донецкую область им сил хватит, раз уже в ход старые танки пошли. Но... Зная ЗЕ, все равно становится страшно
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26.05.2022 09:40 Відповісти
Судячи з того, якими темпами і в яких кількостях надається зброя, то на заході теж не дуже хочуть якогось перелому.
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26.05.2022 09:50 Відповісти
Та підірвіть ви вже той Антонівський міст біля Херсону і зразу ж закінчаться розмови про ХНР і утворитться здоровенний котлище на правому березі Дніпра. Орки самі побіжать до Нової Каховки, де залишиться єдиний міст, що буде з"єднувати правий і лівий береги Дніпра.
Не розумію дебільної упертості із Антонівським мостом, бо якщо би його підірвали на початку війни, не було би ні Миколаєва, ні Вознесенська ні Баштанки. Каховський міст-Гес не має такої пропускної спроможності як Антонівський міст і цю діру можна було артилерією абсолютно запечатати.
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26.05.2022 09:40 Відповісти
Чем взрывать тот мост и чем идти в наступление запад дал заднюю
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26.05.2022 09:45 Відповісти
Боюсь у нас немає катапульт такого розміру щоб кинути шмати асфальту які здатні розвалити той міст.
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26.05.2022 10:20 Відповісти
А що так можна було? Але ж шашлички на травневі важливіше.
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26.05.2022 09:41 Відповісти
Москалі в умовах повномасштабної війни вже третю лінію оборони розбудовують а зелені пітараси знаючі з літа що кацапи готуються нападати не побудували жодної
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26.05.2022 09:45 Відповісти
Измена родине ?
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26.05.2022 10:00 Відповісти
В кацапів зуби як в акули, зігнуті назад, що в пащу потрапляє, назад тільки силою з м.ясом та кров.ю.
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26.05.2022 09:47 Відповісти
подавитесь вы кацапы украинским дикобразом
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26.05.2022 13:57 Відповісти
йшов четвертий місяць другої фази війни москалів проти України. Мости на півдні України ДО ЦИХ ПІР НЕ ПІДІРВАНО!!!!
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26.05.2022 09:50 Відповісти
Разведка жжет!
Что значит "подтягивают резервы и строят линии обороны"? С каких это пор очевидность стала "разведка сообщает ..."? С таким же успехом могли сообщить, что после весны наступает лето.
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26.05.2022 09:50 Відповісти
Мені цікаво одне... А чи будують першу лінію оборони на звільнених територіях? Чи там лісники з мисливцями знову будуть відгрібати?
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26.05.2022 09:57 Відповісти
Не зрозумів ! Чи ми будем спостерігати чи будем наносити удари !
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26.05.2022 09:58 Відповісти
Гур відлили додатково 1,2 млрд грн. І вони їх пpoйобyють.
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26.05.2022 10:06 Відповісти
Litve liudi sobirajet dengi dlia pokubki Bayraktarov i potom podarit Ukraine.Vot za 8 casov sobrali bolse1mln evro,V minutu postupajet primerno 1600 evro.Eto poka tolko liudi dajut,potom i kompaniji dolzni potianutsia
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26.05.2022 10:09 Відповісти
Литва, примите слова благодарности. Вы очень сильно нам помогаете, причем и до войны чувствовалась ваша поддержка.

Хочу просто сказать спасибо на горизонтальном уровне, потому что наше правительство, похоже, только просить и требовать умеют. Спасибо, друзья.
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26.05.2022 10:46 Відповісти
Uze 1.5mln sobrali,nadejus sobirut gde to 20mln evro i kupit Bayraktari, s turkami uze dogovorilis.Nuzno ot turkov MRLS polucit u nix oni na 165 kilometrov streliajet.Oni tak nedast no prodat mozet i prodali
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26.05.2022 11:52 Відповісти
U turkov takyje jest ATACMS BLK 1A oni do 165 kilometrov strelajet i ocen tocno
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26.05.2022 11:54 Відповісти
спасибо Вам! нам очень тяжело, и ваша помощь и поддержка - это почти единственное что у нас есть....
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26.05.2022 20:50 Відповісти
А мы сколько построили линий обороны?Или мы можем только наблюдать и констатировать факты.А потом заявят-там всё разрушено,защищать нету смысла поэтому отступили.
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26.05.2022 10:12 Відповісти
Не буде крисчанського мосту - не буде багаторівневих ліній оборони. Або, хоча б чонгарського. Його ж можна постійно руйнувати, як рашня руйнує міст біля Одеси?
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26.05.2022 10:14 Відповісти
Опять какая то информационная хрень. То рашисты готовятся к наступлению, то к обороне.
Такое впечатление, что в наших штабах сами ничего не знают.
Но настораживает следующее, если кто следит не только за высказываниями Арестовича: представители оккупантов в администрации Запорожской и Херсонской областей заявили о желании присоединить территории к Раше.
Долго ждать будем? пока всех патриотов на этих территориях уничтожат? Где обещанное Кимом освобождение Херсона? Где артиллерия и танки с Европы? Почему прокуратура не расследует пропажу гуманитарки и обмундирования, броников? Трудно найти? Так зайдите в любой магазин во Львове - польская гуманитарки на прилавках.
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26.05.2022 10:18 Відповісти
а хто такий кім?начштаба,шоб такі заяви робить.хай риє окопи і будує 3-ю лінію вкруг Миколаєва
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26.05.2022 10:51 Відповісти
Ніхто південь України не здасть. А для більш широкого наступу птрібно накопичити багато зброї якої в Україні бракує. А що дали б ті укріплення для України якщо замало зброї. Все залежить в термінах поставок зброї. Треба розуміти що не сьогодні і не завтра завершиться війна. І те що тут пишуть що хтось в чомусь винен - важко таке читати. Ніхто нікому не винен а треба розуміти що війна могла статися будь-якої миті . Ви почитайте які танки пригнали рашисти до запорізької області так їх багато алеж вони не такі ефективні як *******. Високоточна техніка справді закінчується. Не треба мати гарячу голову як кацапи які лізуть на пролом заради якоїсь сумнівної перемоги. Для перемоги потрібен час адже життя кожного воїна треба берегти. Це війна на виснаження сил. Виснажуть основні сили противника Україна наразі має 700 тисяч але треба їх берегти. Невже ви думаєте що ті Укріплення зброя НАТО не зруйнує. Все що людина будує може і зруйнувати. А з високоточною зброєю не буде проблем пробити ті оборонні укріплення. Оборонні укріплення не будують на швидку руку для цього довгий час. Тож не треба чекати над швидких дій. Вітчизняна війна тривала 4 роки . Просто в людей не витримує психіка. Нехай хоть і сотню будують -все можна зруйнувати.Була високоточна зброя і щоб її багато було.
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26.05.2022 10:26 Відповісти
Дякую за розумні слова. Вперше тут помічаю, що хтось згадував про 1941-45, а звільнення України тривало десь рік або більше.
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26.05.2022 10:29 Відповісти
Це все правильно - але якби не було зради на Чонгарі, то і не треба було б так багато Вам тут букв витрачати, аби виправдати бездарність або зраду нашого теперішнього керівництва.
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26.05.2022 10:32 Відповісти
Конечно никто юг Украины не сдаст. Его уже сдали

И мы херсонцы прекрасно это видим.
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26.05.2022 13:19 Відповісти
а вы "херсонцы" за кого голосовали? ась? ну так вас же предупреждали или Порошенко или зеленский путин
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26.05.2022 14:00 Відповісти
Байрактарам роботи додасться
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26.05.2022 10:27 Відповісти
Одни зрадники тут,капец.
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26.05.2022 10:28 Відповісти
а шо ты хотел, чтобы тут пели дифирамбы за хорошие дороги? Кое-кто старательно и последовательно избегает ответственности и валит все грехи на папередников, на ковид, на рашку, или просто на "********" (с) Абдристович.

Кто отвечать будет?
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26.05.2022 10:52 Відповісти
Тобто - ми не могли будувати там лінії оборони - бо там голий степ (!) , а кацапи за місяць вже ТРЕТЮ лінію оборони будують. І ще хтось мені скаже що це не зрада ?!
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26.05.2022 10:29 Відповісти
Нажаль, Зе команда і Україна з ними опинилася дуже в скрутні ситуації.

Якщо таємні домовленностті з Росією про не наступ і були, то вони наврядчи включали Київ та південь.

Якби все пішло б за ймовірними домовленостями, вихід Россії на межі Луганської і Донецької області ще можливо було якось пояснити, і не втратити своєї позиції на політичні арені у країні.

Але після того як Росія напала на всю Україну, президенту нічого не залишається як відвойовувати втрачені території.
Інакше, як виявилося, дуже складно пояснити громадам, чому спланована оборона півдня й півночі була саме такою.

Перемога, чи відновлення статуса кво на 23.02.22, дало б змогу владі подавити голоси опозиції які підозрюють владу у зраді.
А зараз, коли вже окуповані 20 процентів території України, і вбито десятки тисяч громадян, підтримка войовничого настрою у громадян доволі сильна.

Отже у Зеленського і команди залишається тільки один варіант - вести війну доки не буде умовної чи беззаперечної перемоги.
Чи поки народ України не скаже втомиться від відсутності необхідної зброї і не скаже досить.

До речі захід і розраховує на те, що народ України припинить боротися, і можна буде проголосити мирні перемовини з фіксацією статус кво на сьогодні. Але Америці треба перемога України, але це друга тема.
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26.05.2022 10:37 Відповісти
Зеленський сподівається, що українці самі все розрулять, а він через 1+1 все припише собі та залишиться у владі. До речі, може спрацювати. Наш мудрий нарід досі дивиться ТБ.
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26.05.2022 10:49 Відповісти
Але Америці треба перемога України, але це друга тема

Цікаво тоді чому досі нам не передали нормальну зброю, як то HIMMARS. Нам давно могли б допомоти Перемогти, але передають з важкого озброєння тільки старий шлак і того мало.
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26.05.2022 10:55 Відповісти
Я думаю що про Херсон ,як і раніше про Крим , можна забути вже. А про Маріуполь взагалі нічого не кажу.
З такою владою і такою гнилою підтримкою західних країн нічого не світить.
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26.05.2022 10:56 Відповісти
иди ты на хрен кацап епанный
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26.05.2022 14:01 Відповісти
Да ты шо! Я очнь удивлен! Спасибо за ценную информацию. Сообщите, пожалуста, когда орки начнут строить четвертую линию обороны.
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26.05.2022 10:57 Відповісти
Жарим шашлыки и не беспокоимся... Кто ответит за сдачу Юга. Сколько ляжет бойцов... Пипец
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26.05.2022 11:02 Відповісти
Пішли вони нах і з третьою і з четвертою лінією, все це муйня хорошу артилерію і все це коту під хвіст з мінімальними втратами! А представникам гур потрібно менше *********,а більше роботою займатись одні ***** письменники!!!
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26.05.2022 12:02 Відповісти
Будуйте, будуйте"строители")))
Ваше останнє укріплення буде в Криму в Сімферополі на вул Рози(Люксембург)....
і то буде останнє.....
Слава Україні!!!
Крим --- це Україна!!!
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26.05.2022 12:27 Відповісти
Це ви про психлікарню?
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26.05.2022 12:36 Відповісти
Шановні, пора вимагати імпічменту зеленського! Воно не справляється з обов'язками( це якщо дипломатично називати весь цей піздець )! Бо інакше ми і далі будемо сидіти і констатувати лінії оборони і перемоги рашистів!!!
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26.05.2022 12:42 Відповісти
О его антиконституционных законах вообще молчу) Уверен что они к этому ******* и привели
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26.05.2022 13:21 Відповісти
Нажаль, в даному випадку росiйське керiвництво виявилося розумнiшим та бiльш далекоглядним за украiнське
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26.05.2022 13:12 Відповісти
У мене питання до скотів у владі. А де наші лінії оборони були на небезпечних напрямках? Як же я ненавиджу владну шоблу яка здала сотні тисяч громадян України, які платили податки, щоб їх захистила державна структура...
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26.05.2022 13:52 Відповісти
Французы тоже строили линию Мажино 15 лет, а немцы в 1940г. взяли и обошли эту линию и окружили большую часть французской армии вместе с их укреплениями. У немцев тогда были в основном легкие танки, зато они применяли их так эффективно, как никто не применял. То есть вопрос не только в новых вооружениях, но и в умелом использовании этих вооружений, неожиданном для противника.
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26.05.2022 18:56 Відповісти
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