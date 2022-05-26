США не скасовуватимуть санкцій проти Росії в обмін на доступ до українських портів, - Прайс

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії", - сказав Прайс.

Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю.

"Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі - це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс.

Він відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу, заявивши, що Росія займається дезінформацією.

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