США не скасовуватимуть санкцій проти Росії в обмін на доступ до українських портів, - Прайс
Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.
Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії", - сказав Прайс.
Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю.
"Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі - це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс.
Він відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу, заявивши, що Росія займається дезінформацією.
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Так как россия использовала более полутысячи старых советских морских мин на минрепах (якорные мины), которые во время штормов срываются и неконтролируемо дрейфуют. Минирование Черного моря сделало невозможным судоходство в регионе.
Так каZZапсіни тільки з елеваторами, цивільними і цивільними суднами вміють воювати. Це підла, огидна нація!
Зе любыми путями хоче другу каденцию...для этого пойдт на любую авантюру включая фейковый пиар...а уничтожив Костяк патриотов Украины на фронте...это простая задача...Увы...так что 73% получить на выборах не проблема...
Об этом сообщает Wall Street Journal.