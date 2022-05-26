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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США не скасовуватимуть санкцій проти Росії в обмін на доступ до українських портів, - Прайс

зерно,порт

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії", - сказав Прайс.

Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю.

"Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі - це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс.

Він відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу, заявивши, що Росія займається дезінформацією.

Читайте: Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: "Будь-який іноземний політик має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей"

Автор: 

порт (2039) росія (65035) санкції (11802) США (22665) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+13
Амерам-черговий респект...
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26.05.2022 09:29
+5
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26.05.2022 09:32
+5
припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс. Джерело:

Так каZZапсіни тільки з елеваторами, цивільними і цивільними суднами вміють воювати. Це підла, огидна нація!
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26.05.2022 09:48
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Амерам-черговий респект...
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26.05.2022 09:29 Відповісти
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26.05.2022 09:32 Відповісти
Навіщо ця інформативна атака про голодних світу і зерно України. Нагодують,а ось готувати людей до можливого розмінування портів, не потрібно. Не робіть вброси під егідою оп,бо часто інформація надумана.
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26.05.2022 09:41 Відповісти
А що була така думка?
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26.05.2022 09:43 Відповісти
Московїя сама виставила свою згоду та цю умову.
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26.05.2022 10:13 Відповісти
Закройте уже трындеж про порты ‼️‼️‼️
Так как россия использовала более полутысячи старых советских морских мин на минрепах (якорные мины), которые во время штормов срываются и неконтролируемо дрейфуют. Минирование Черного моря сделало невозможным судоходство в регионе.
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26.05.2022 09:46 Відповісти
https://flot2017.com/luchshaya-oborona-napadenie-rossiya-raskruchivaet-fejk-s-obvineniem-ukrainy-v-prodovolstvennom-krizise-dokumenty/
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26.05.2022 09:49 Відповісти
Полезные санкции сделали рабZeю богатой с импортозамещением...
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26.05.2022 09:46 Відповісти
припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном", - додав Прайс. Джерело:

Так каZZапсіни тільки з елеваторами, цивільними і цивільними суднами вміють воювати. Це підла, огидна нація!
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26.05.2022 09:48 Відповісти
І нехай повернуть зерно де взяли.
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26.05.2022 09:52 Відповісти
Имея колосальное превосходство в море и в воздухе и так сцикливо себя вести, нет слов от такой срусости, вот кто раззодоривает Кремль западная трусость
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26.05.2022 09:50 Відповісти
Американцы, не тупите)) Мавзолейная параша это планетарная чума, она рано или поздно придёт к вам, как гнойник, который ждёт своего часа. Да, ампутация кацапов это ***** и дорого, но это жизненная необходимость.
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26.05.2022 09:52 Відповісти
РабZeя усіх нагодує Боярішніком Валєжніком та мавзолєєм чЛєніна...за одну п'ятирічку Сраліна...зачекайте трішечки... будь ласочка...
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26.05.2022 10:03 Відповісти
для чего проводить учения в черном море си бриз и другие учения с нато смысл тогда? мнимые противники как уничтожить как разблокировать как нанести удар все это на учениях отрабатываеться и когда нужно использовать все это на практике когда есть угроза для мира реальная запад ссыться для чего вообще учения нато и наших проводились в черном море? просто так от нечего делать?
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26.05.2022 10:06 Відповісти
Злой сарказм..
Зе любыми путями хоче другу каденцию...для этого пойдт на любую авантюру включая фейковый пиар...а уничтожив Костяк патриотов Украины на фронте...это простая задача...Увы...так что 73% получить на выборах не проблема...
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26.05.2022 10:14 Відповісти
В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
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26.05.2022 10:15 Відповісти
Встретившись с Зеленским лично, передал ему «самые детальные планы нападения России, в том числе, данные о наступлении на столицу». В частности - касательно намерений российского военного руководства «атаковать с территории Белоруссии через Чернобыльскую зону отчуждения». А также - «захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на украинскую столицу».
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26.05.2022 10:17 Відповісти
 
 